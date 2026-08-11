Βάσεις: Οι μεγάλοι «κερδισμένοι» του 2026 – Πού ανέβηκε ο πήχης

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Σημαντικές ανακατατάξεις καταγράφηκαν στις βάσεις εισαγωγής των Ημερήσιων ΕΠΑΛ για το 2026, με ορισμένα πανεπιστημιακά τμήματα να σημειώνουν εντυπωσιακή άνοδο σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά

Βάσεις ΕΠΑΛ 2026: Τα 10 τμήματα με τη μεγαλύτερη άνοδο στη βάση εισαγωγής

Ξεχωρίζει το Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών στο Μεσολόγγι, όπου η βάση αυξήθηκε κατά 5.230 μόρια, ενώ ακολουθούν τμήματα στη Χίο και την Άρτα με άνοδο άνω των 2.000 μορίων.

Ο Γιώργος Αγγουράς, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Employ Edu Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας , παρουσιάζει τα δέκα τμήματα με τη μεγαλύτερη αύξηση και εξηγεί γιατί οι μεταβολές στις βάσεις χρειάζονται προσεκτική ανάγνωση. Όπως επισημαίνεται, μια μεγάλη άνοδος δεν αποτελεί από μόνη της ένδειξη αυξημένης δημοφιλίας, καθώς το τελικό αποτέλεσμα επηρεάζεται από τις επιδόσεις των υποψηφίων, τις διαθέσιμες θέσεις, τις επιλογές στο μηχανογραφικό και την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ).

Αναλυτικά όλα όσα είπε ο Γιώργος Αγγουράς, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Employ Edu Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας αποκλειστικά στο iPaidia.gr:

Η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής για το 2026 ανέδειξε σημαντικές μεταβολές στις βάσεις ορισμένων τμημάτων που είναι προσβάσιμα από τους υποψηφίους της Γενικής Σειράς των Ημερήσιων ΕΠΑΛ.

Οι μεταβολές αυτές παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ωστόσο χρειάζονται προσεκτική ερμηνεία. Η άνοδος μιας βάσης δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ένα τμήμα έγινε περισσότερο δημοφιλές.

Η βάση εισαγωγής διαμορφώνεται από πολλούς παράγοντες, όπως οι επιδόσεις των υποψηφίων, ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων, οι επιλογές στο μηχανογραφικό και η κατανομή των προτιμήσεων.

Με αυτά τα δεδομένα, τα δέκα τμήματα που κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση στη βάση εισαγωγής είναι τα εξής:

Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι) +5.230 μόρια

Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Χίος) +2.590 μόρια

Μουσικών Σπουδών (Άρτα) +2.310 μόρια

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αιγάλεω) +1.820 μόρια

Γεωπονίας (ΔΙ.ΠΑ.Ε. – Θεσσαλονίκη) +1.700 μόρια

Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος) +1.570 μόρια

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) +1.540 μόρια

Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας (Λάρισα) +1.430 μόρια

Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών (Ηράκλειο) +1.200 μόρια

Γεωπονίας (Ηράκλειο) +1.125 μόρια

Τι δείχνουν οι αριθμοί

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι οι μεγαλύτερες αυξήσεις εντοπίζονται σε τμήματα διαφορετικών επιστημονικών αντικειμένων, από την αγροδιατροφή και το φυσικό περιβάλλον έως τη ναυτιλία, τα τρόφιμα, τα υλικά και τις μουσικές σπουδές. Ωστόσο, οι μεταβολές αυτές δεν αρκούν από μόνες τους για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την αυξημένη ή μειωμένη προτίμηση των υποψηφίων προς συγκεκριμένους κλάδους. Η αύξηση της βάσης ενός τμήματος προκύπτει από τη ζήτηση του τμήματος μια χρονιά αλλά η ζήτηση σχετίζεται και με τις βαθμολογίες των υποψηφίων σε κάθε τομέα του ΕΠΑ.Λ. καθώς και με τον «κόφτη» της Ε.Β.Ε.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι

Οι βάσεις εισαγωγής αποτελούν το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης πολλών παραγόντων και όχι έναν αυτόνομο δείκτη της ποιότητας ή της δημοφιλίας ενός τμήματος. Για τον λόγο αυτό, οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να αξιολογούν μια σχολή αποκλειστικά από το αν η βάση της αυξήθηκε ή μειώθηκε.

Η επιλογή σπουδών οφείλει να βασίζεται κυρίως στο αντικείμενο του τμήματος, στα επαγγελματικά δικαιώματα που παρέχει, στις δυνατότητες συνέχισης των σπουδών και στους προσωπικούς στόχους κάθε υποψηφίου.

Γιατί έχει σημασία να γνωρίζουμε αυτές τις μεταβολές;

Η καταγραφή των τμημάτων με τις μεγαλύτερες αυξήσεις στη βάση εισαγωγής δεν αποσκοπεί στο να αναδείξει τις «δημοφιλέστερες» σχολές, αλλά να αναδείξει τις σημαντικότερες μεταβολές που σημειώθηκαν στις φετινές βάσεις των Ημερήσιων ΕΠΑΛ.

Οι μεταβολές αυτές αποτελούν ένα χρήσιμο σημείο εκκίνησης για περαιτέρω διερεύνηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να συνδέονται με αλλαγές στον αριθμό των εισακτέων, στις επιδόσεις των υποψηφίων ή στις επιλογές του μηχανογραφικού, ενώ σε άλλες ενδέχεται να αντανακλούν πραγματική ενίσχυση του ενδιαφέροντος για συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα.

Γι’ αυτό και οι βάσεις δεν πρέπει να διαβάζονται απομονωμένα. Η ουσιαστική ανάλυσή τους προκύπτει όταν συνδυαστούν με τα υπόλοιπα στοιχεία της διαδικασίας εισαγωγής. Μέχρι τότε, οι μεγάλες αυξήσεις αποτελούν ένα ενδιαφέρον στατιστικό εύρημα που αξίζει να καταγραφεί, χωρίς να οδηγεί σε βιαστικά συμπεράσματα.