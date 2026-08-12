Προσλήψεις αναπληρωτών 2026: Πότε έρχεται η πρόσκληση
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Αναπληρωτές 2026 2027: Δείτε το χρονοδιάγραμμα για αιτήσεις, προσλήψεις και τοποθετήσεις στα σχολεία
Σύμφωνα με πληροφορίες του iPaidia.gr, η διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει στις 13 Αυγούστου με την πρόσκληση για τη Γενική και την Ειδική Αγωγή, ενώ θα ακολουθήσει η περίοδος υποβολής αιτήσεων.
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Η ανακοίνωση των προσλήψεων τοποθετείται την 1η Σεπτεμβρίου, με την ανάληψη υπηρεσίας στις σχολικές μονάδες να προβλέπεται για τις 7 και 8 Σεπτεμβρίου.
Στις 13 Αυγούστου η πρόσκληση
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, στις 13 Αυγούστου προβλέπεται η έκδοση της πρόσκλησης που αφορά τη Γενική και την Ειδική Αγωγή.
Αμέσως μετά θα ανοίξει η διαδικασία των αιτήσεων, η οποία θα διαρκέσει από τις 14 έως και τις 24 Αυγούστου.
Πότε ανακοινώνονται οι προσλήψεις
Επόμενος σημαντικός σταθμός είναι η 1η Σεπτεμβρίου, οπότε προβλέπεται να ανακοινωθούν οι προσλήψεις των αναπληρωτών.
Στις 3 Σεπτεμβρίου θα ακολουθήσει η δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων από τους προσληφθέντες, ενώ μία ημέρα αργότερα, στις 4 Σεπτεμβρίου, προβλέπεται η ανακοίνωση των τοποθετήσεων.
Πότε αναλαμβάνουν υπηρεσία οι αναπληρωτές
Η διαδικασία ολοκληρώνεται στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου, ημερομηνίες κατά τις οποίες προβλέπεται η ανάληψη υπηρεσίας των αναπληρωτών στις σχολικές μονάδες.
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