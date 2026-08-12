Άδεια μητρότητας: Νέες αλλαγές στους δικαιούχους – Πότε μεταβιβάζεται στον πατέρα

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Περισσότερες εργαζόμενες μητέρες αποκτούν πλέον πρόσβαση στην ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας, μετά τη διεύρυνση του πλαισίου που καθορίζει ποιοι μπορούν να αξιοποιήσουν το εννεάμηνο.

Οι αλλαγές επεκτείνουν την προστασία πέρα από τις περιπτώσεις φυσικής μητρότητας, καλύπτοντας διαφορετικές μορφές οικογένειας αλλά και κατηγορίες απασχόλησης που μέχρι σήμερα αντιμετώπιζαν περιορισμούς.

Η ειδική άδεια έχει διάρκεια εννέα μηνών, ενώ η σχετική παροχή καταβάλλεται από τη ΔΥΠΑ και συνδέεται με το ύψος του κατώτατου μισθού. Καθ’ όλη τη διάρκεια του εννεαμήνου εξακολουθεί να παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη, ώστε η εργαζόμενη να παραμένει προστατευμένη ασφαλιστικά κατά την περίοδο απουσίας της από την εργασία.

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Η βασική αλλαγή αφορά τη διεύρυνση των προσώπων που μπορούν να κάνουν χρήση του δικαιώματος. Πλέον, η ειδική προστασία δεν περιορίζεται αποκλειστικά στις γυναίκες που έχουν αποκτήσει παιδί με φυσικό τοκετό, αλλά επεκτείνεται σε θετές και τεκμαιρόμενες μητέρες, ενώ προβλέψεις υπάρχουν και για εργαζόμενες με διαφορετικές μορφές απασχόλησης.

Έως 8 ετών το παιδί στην περίπτωση υιοθεσίας

Στο νέο πλαίσιο εντάσσονται οι θετές μητέρες, οι οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν την ειδική άδεια όταν υιοθετούν παιδί ηλικίας έως και 8 ετών. Πρόκειται για σημαντική διεύρυνση της προστασίας, καθώς το δικαίωμα συνδέεται με τη φροντίδα και την προσαρμογή του παιδιού στο νέο οικογενειακό περιβάλλον και όχι αποκλειστικά με την περίοδο που ακολουθεί έναν τοκετό.

Στις δικαιούχους περιλαμβάνονται επίσης οι τεκμαιρόμενες μητέρες σε περιπτώσεις παρένθετης μητρότητας. Με τον τρόπο αυτό, το εννεάμηνο αντιμετωπίζεται ευρύτερα ως μέτρο προστασίας της οικογένειας και του παιδιού.

Η φιλοσοφία της ρύθμισης είναι ότι η ειδική άδεια δεν αποσκοπεί μόνο στη σωματική αποκατάσταση της γυναίκας μετά τον τοκετό. Κεντρικός στόχος είναι η δυνατότητα του γονέα να διαθέσει περισσότερο χρόνο στη φροντίδα του παιδιού, ιδιαίτερα κατά την πρώτη περίοδο της νέας οικογενειακής πραγματικότητας.

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Παράλληλα, προβλέπεται δυνατότητα μεταβίβασης μέρους της ειδικής άδειας στον πατέρα, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Έτσι, οι γονείς αποκτούν μεγαλύτερη ευχέρεια στην κατανομή του χρόνου φροντίδας και μπορούν να προσαρμόσουν την αξιοποίηση της άδειας στις ανάγκες της οικογένειας.

Ο συνδυασμός με τις υπόλοιπες άδειες

Η ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας αποτελεί διαφορετικό δικαίωμα από την άδεια μητρότητας που συνδέεται με την κύηση και τον τοκετό. Η τελευταία έχει συνολική διάρκεια 17 εβδομάδων.

Μετά την ολοκλήρωσή της μπορεί να ακολουθήσει, ανάλογα με την περίπτωση, η κανονική άδεια της εργαζόμενης και στη συνέχεια το εννεάμηνο της ειδικής προστασίας. Η διαδοχική αξιοποίηση των δικαιωμάτων μπορεί επομένως να παρατείνει σημαντικά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η μητέρα βρίσκεται εκτός εργασίας για τη φροντίδα του παιδιού, χωρίς να χάνει την προβλεπόμενη προστασία.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η επέκταση του δικαιώματος και σε εργαζόμενες με μερική απασχόληση. Η μορφή της εργασιακής σχέσης δεν λειτουργεί πλέον αυτομάτως ως εμπόδιο για την πρόσβαση στην ειδική παροχή.

Υπό τις προϋποθέσεις του νέου πλαισίου, ακόμη και όταν η μητέρα απασχολείται για περιορισμένο αριθμό ωρών προκειμένου να ενισχύσει το εισόδημά της, μπορεί να διατηρεί το δικαίωμα στην παροχή. Η δυνατότητα αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για εργαζόμενες που δεν έχουν πλήρες ωράριο και χρειάζονται να συνδυάσουν οικογενειακές υποχρεώσεις και επαγγελματική δραστηριότητα.

Στο εννεάμηνο και οι εποχικά εργαζόμενες

Η διεύρυνση αγγίζει και τις εποχικά εργαζόμενες μητέρες, αυξάνοντας αισθητά τον αριθμό των γυναικών που μπορούν να υπαχθούν στην ειδική προστασία. Η συγκεκριμένη κατηγορία έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ελληνική αγορά εργασίας, καθώς η εποχική απασχόληση είναι εκτεταμένη σε κλάδους όπως ο τουρισμός, η εστίαση και άλλες υπηρεσίες.

Με τις αλλαγές, το εννεάμηνο αποκτά ευρύτερη εφαρμογή και προσαρμόζεται περισσότερο στις διαφορετικές μορφές εργασίας και οικογένειας. Φυσικές μητέρες, θετές μητέρες, τεκμαιρόμενες μητέρες, εργαζόμενες με μερική απασχόληση και εποχικά απασχολούμενες εντάσσονται σε ένα διευρυμένο πλαίσιο προστασίας.

Το νέο καθεστώς ενισχύει έτσι τη δυνατότητα συνδυασμού εργασίας και οικογενειακής ζωής, με το βάρος να μετατοπίζεται από τη μορφή της εργασιακής σχέσης στην ουσιαστική ανάγκη προστασίας του παιδιού και της οικογένειας. Για τις δικαιούχους, κρίσιμη παραμένει η τήρηση των επιμέρους προϋποθέσεων που συνοδεύουν τη χορήγηση και, όπου προβλέπεται, τη μεταβίβαση της ειδικής άδειας.