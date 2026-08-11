Τέλος στις «κρυφές» εγκυκλίους: Τι αλλάζει από την 1η Οκτωβρίου σε όλο το Δημόσιο

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Τέλος στις «κρυφές» εγκυκλίους: Τι αλλάζει από την 1η Οκτωβρίου σε όλο το Δημόσιο

Νέο καθεστώς τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου για τις εγκυκλίους που εκδίδουν οι φορείς του Δημοσίου, καθώς η ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του εκάστοτε φορέα καθίσταται απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ τους.

Με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών, η νέα διαδικασία αφορά το σύνολο των δημόσιων φορέων, μεταξύ των οποίων υπουργεία, δήμοι, Περιφέρειες και ανεξάρτητες Αρχές. Πλέον, δεν θα αρκεί μόνο η ανάρτηση μιας εγκυκλίου στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, αλλά θα απαιτείται παράλληλα η δημοσίευσή της στην επίσημη ιστοσελίδα της υπηρεσίας που την εξέδωσε.

Εάν δεν πραγματοποιηθούν και οι δύο αναρτήσεις, η εγκύκλιος δεν θα ισχύει και δεν θα παράγει αποτελέσματα.

Τι αλλάζει από την 1η Οκτωβρίου

Μέχρι σήμερα, μια εγκύκλιος ίσχυε από τη στιγμή που αναρτιόταν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Με το νέο πλαίσιο, κάθε εγκύκλιος θα πρέπει να αναρτάται άμεσα και στον διαδικτυακό τόπο του φορέα που την εκδίδει.

Η αλλαγή επιχειρεί να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί από τη συσσώρευση χιλιάδων εγκυκλίων στα αρχεία των δημόσιων υπηρεσιών. Πολλές από αυτές είχαν ουσιαστικά ξεπεραστεί από μεταγενέστερες νομοθετικές αλλαγές, χωρίς ωστόσο να είναι πάντοτε σαφές εάν εξακολουθούσαν να βρίσκονται σε ισχύ.

Αποτέλεσμα ήταν πολίτες, επαγγελματίες, αλλά ακόμη και δημόσιοι υπάλληλοι να δυσκολεύονται σε αρκετές περιπτώσεις να διαπιστώσουν ποια οδηγία εξακολουθεί να εφαρμόζεται και ποια έχει αντικατασταθεί.

Προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου

Κομβική ημερομηνία είναι η 30ή Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε, οι αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες καλούνται να ξεκαθαρίσουν, να κωδικοποιήσουν και να αναρτήσουν τις εγκυκλίους που εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ.

Μετά τη λήξη της συγκεκριμένης προθεσμίας, οποιαδήποτε εγκύκλιος δεν έχει αναρτηθεί θα παύει αυτομάτως να ισχύει.

Στόχος είναι να υπάρχει ένα σαφέστερο και περισσότερο προσβάσιμο πλαίσιο, ώστε πολίτες και επιχειρήσεις να μπορούν να γνωρίζουν ποιες εγκύκλιοι εφαρμόζονται και ποιες είναι οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους.

Χατζηδάκης: «Ό,τι δεν αναρτάται δεν ισχύει»

Στη σημασία της νέας διαδικασίας αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, χαρακτηρίζοντας την υποχρεωτική ανάρτηση των εγκυκλίων ένα ακόμη βήμα διαφάνειας για την καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.

Όπως επισήμανε, επί δεκαετίες χιλιάδες εγκύκλιες οδηγίες παρέμεναν διάσπαρτες στα αρχεία των υπηρεσιών, με ορισμένες να βρίσκονται σε ισχύ και άλλες να έχουν ξεπεραστεί σιωπηρά από μεταγενέστερες αλλαγές της νομοθεσίας.

«Τώρα θεσπίζουμε έναν κανόνα απλό και απόλυτο: ό,τι δεν αναρτάται δεν ισχύει. Από την 1η Οκτωβρίου όσες εγκύκλιοι δεν έχουν αναρτηθεί παύουν να ισχύουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι σημαίνει η αλλαγή για πολίτες και επιχειρήσεις

Με το νέο σύστημα επιδιώκεται να περιοριστεί η αβεβαιότητα σχετικά με τις οδηγίες που εφαρμόζει κάθε δημόσια υπηρεσία. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να έχουν σαφέστερη εικόνα του κανονιστικού πλαισίου που τις αφορά, ενώ οι πολίτες θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση στις εγκυκλίους που καθορίζουν στην πράξη δικαιώματα και υποχρεώσεις τους.

Έτσι, από την 1η Οκτωβρίου, η δημοσιότητα των εγκυκλίων παύει να αποτελεί απλώς ζήτημα ενημέρωσης και μετατρέπεται σε προϋπόθεση για την ίδια την ισχύ τους.