17χρονος πέθανε από ηλεκτροπληξία την ώρα που έκανε μπάνιο
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Πένθος έχει σκεπάσει την Κίμωλο μετά τον θάνατο ενός 17χρονου αγοριού, ο οποίος υπέστη ηλεκτροπληξία την ώρα που πήγε να κάνει μπάνιο.
Σύμφωνα με το cyclades24.gr το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Κυριακής 9 Αυγούστου, στο σπίτι όπου διέμενε μαζί με τη μητέρα του. Η οικογένεια ζει μόνιμα στην Ιρλανδία και είχε ταξιδέψει στην Κίμωλο, τόπο καταγωγής της μητέρας του, για τις καλοκαιρινές διακοπές.
Στο μικροσκόπιο η ηλεκτρολογική εγκατάσταση
Οι πρώτες εκτιμήσεις στρέφονται σε πιθανή βλάβη ή διαρροή ρεύματος από τον θερμοσίφωνα. Τα ακριβή αίτια, ωστόσο, δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί και θα προκύψουν από την τεχνική έρευνα, την ιατροδικαστική εξέταση και τα στοιχεία που συγκεντρώνει η Αστυνομία.
Το σπίτι φέρεται να είναι παλαιάς κατασκευής, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η ηλεκτρολογική του εγκατάσταση χρονολογείται πριν από τη δεκαετία του 1970.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην πληροφορία ότι ο ηλεκτρικός πίνακας δεν διέθετε ρελέ διαφυγής. Πρόκειται για τον μηχανισμό ασφαλείας που εντοπίζει διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος και διακόπτει άμεσα την παροχή, περιορίζοντας τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Σήμερα η ιατροδικαστική εξέταση
Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του 17χρονου, η οποία μεταφέρθηκε στον Πειραιά.
Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.
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