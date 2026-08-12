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17χρονος πέθανε από ηλεκτροπληξία την ώρα που έκανε μπάνιο

iPaideia.gr Newsroom iPaideia.gr Newsroom
12/08/2026 - 12:49
17χρονος πέθανε από ηλεκτροπληξία την ώρα που έκανε μπάνιο
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Πένθος έχει σκεπάσει την Κίμωλο μετά τον θάνατο ενός 17χρονου αγοριού, ο οποίος υπέστη ηλεκτροπληξία την ώρα που πήγε να κάνει μπάνιο.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Κυριακής 9 Αυγούστου, στο σπίτι όπου διέμενε μαζί με τη μητέρα του. Η οικογένεια ζει μόνιμα στην Ιρλανδία και είχε ταξιδέψει στην Κίμωλο, τόπο καταγωγής της μητέρας του, για τις καλοκαιρινές διακοπές.

Στο μικροσκόπιο η ηλεκτρολογική εγκατάσταση

Οι πρώτες εκτιμήσεις στρέφονται σε πιθανή βλάβη ή διαρροή ρεύματος από τον θερμοσίφωνα. Τα ακριβή αίτια, ωστόσο, δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί και θα προκύψουν από την τεχνική έρευνα, την ιατροδικαστική εξέταση και τα στοιχεία που συγκεντρώνει η Αστυνομία.

Το σπίτι φέρεται να είναι παλαιάς κατασκευής, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η ηλεκτρολογική του εγκατάσταση χρονολογείται πριν από τη δεκαετία του 1970.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην πληροφορία ότι ο ηλεκτρικός πίνακας δεν διέθετε ρελέ διαφυγής. Πρόκειται για τον μηχανισμό ασφαλείας που εντοπίζει διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος και διακόπτει άμεσα την παροχή, περιορίζοντας τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Σήμερα η ιατροδικαστική εξέταση

Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του 17χρονου, η οποία μεταφέρθηκε στον Πειραιά.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

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