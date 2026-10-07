Σοβάδες έπεσαν στα κεφάλια μαθητών εν ώρα μαθήματος – «Από τύχη δεν είχαμε σοβαρό τραυματισμό»

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Συναγερμός στο 3ο Λύκειο στον Αφανό Λαμίας, όταν μεγάλο κομμάτι σοβά αποκολλήθηκε από το ταβάνι αίθουσας και έπεσε πάνω σε μαθητές την ώρα του μαθήματος. Τέσσερα παιδιά τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Νοσοκομείο Λαμίας, με τον διευθυντή να δηλώνει: «Από τύχη δεν είχαμε σοβαρό τραυματισμό».

Σοβάδες αποκολλήθηκαν από το ταβάνι σχολικής αίθουσας και έπεσαν πάνω στα κεφάλια μαθητών την ώρα που έκαναν μάθημα στο 3ο Λύκειο στον Αφανό, με τέσσερα παιδιά να τραυματίζονται ευτυχώς ελαφρά και να μεταφέρονται προληπτικά στο Νοσοκομείο Λαμίας. «Από τύχη δεν είχαμε σοβαρό τραυματισμό», δήλωσε ο διευθυντής του σχολείου, Σταύρος Χαραλάμπους, περιγράφοντας το σοβαρό περιστατικό που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς.

Όλα συνέβησαν το πρωί, όταν ένα μεγάλο κομμάτι σοβά ξεκόλλησε από το ταβάνι αίθουσας του σχολείου και κατέληξε πάνω στους μαθητές που βρίσκονταν από κάτω.

Το περιστατικό σημειώθηκε εν ώρα μαθήματος και αμέσως σήμανε συναγερμός στη σχολική μονάδα.

Τέσσερις μαθητές στο Νοσοκομείο Λαμίας

Αρχικά υπήρξε η πληροφορία ότι από την πτώση των σοβάδων δεν είχε τραυματιστεί κανένας μαθητής. Στη συνέχεια, ωστόσο, κλήθηκαν ασθενοφόρα στο σχολείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του LamiaReport, τέσσερις μαθητές διακομίστηκαν προληπτικά στο Νοσοκομείο Λαμίας, έχοντας ευτυχώς τραυματιστεί ελαφρά.

Στα Επείγοντα έσπευσαν και γονείς των παιδιών, ανήσυχοι για την κατάσταση της υγείας τους.

«Από τύχη δεν είχαμε σοβαρό τραυματισμό»

Το μέγεθος του κινδύνου που δημιουργήθηκε μέσα στην αίθουσα περιέγραψε ο διευθυντής του σχολείου, Σταύρος Χαραλάμπους, μιλώντας στο LamiaReport.

«Από τύχη δεν είχαμε σοβαρό τραυματισμό, καθώς οι σοβάδες έπεσαν στο κεφάλι των μαθητών που εκείνη την ώρα έκαναν μάθημα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η πτώση του μεγάλου κομματιού από το ταβάνι προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση, με τους μαθητές να εμφανίζονται σοκαρισμένοι από όσα συνέβησαν μέσα στην αίθουσα.

Το περιστατικό θα μπορούσε να έχει πολύ σοβαρότερη κατάληξη, καθώς το τμήμα του σοβά αποκολλήθηκε ακριβώς πάνω από το σημείο όπου βρίσκονταν μαθητές.

Τα παιδιά βρίσκονταν κανονικά στην αίθουσα και παρακολουθούσαν το μάθημά τους όταν σημειώθηκε η πτώση.

Παρά το σοκ και τους ελαφρούς τραυματισμούς, οι μαθητές γλίτωσαν τα χειρότερα, με τη δήλωση του διευθυντή ότι αποφεύχθηκε «από τύχη» ένας σοβαρός τραυματισμός να αποτυπώνει τη σοβαρότητα του συμβάντος.

Μετά το περιστατικό, η συγκεκριμένη σχολική αίθουσα εκκενώθηκε και ενημερώθηκε ο Δήμος Λαμιέων.

Ο Δήμος κλήθηκε να προχωρήσει τόσο στον απαραίτητο έλεγχο του χώρου όσο και στην άμεση αποκατάσταση της ζημιάς.

Το περιστατικό επαναφέρει με τον πλέον ανησυχητικό τρόπο στο προσκήνιο το ζήτημα της κατάστασης των σχολικών υποδομών, καθώς αυτή τη φορά η αποκόλληση των σοβάδων δεν σημειώθηκε σε έναν άδειο χώρο, αλλά μέσα σε αίθουσα και την ώρα που οι μαθητές βρίσκονταν στα θρανία τους.

Φωτογραφία: Lamiareport