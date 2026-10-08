Σχολικοί νοσηλευτές: Παιδί με επιληψία έχει στήριξη μόνο 2,5 ημέρες – «Οι ζωές των μαθητών δεν είναι κόστος»

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Την άμεση πραγματοποίηση συμπληρωματικής Β΄ φάσης προσλήψεων ζητά η Α΄ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας, καταγγέλλοντας σοβαρές ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς και εξειδικευμένο προσωπικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της, έξι από τις 14 εγκεκριμένες ανάγκες σχολικών νοσηλευτών παραμένουν ακάλυπτες, ενώ χάνονται 710 διδακτικές ώρες την εβδομάδα.

Σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια μαθητών με προβλήματα υγείας προκαλεί η καταγγελία της Α΄ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας για παιδί που εμφανίζει δύο έως τρεις επιληπτικές κρίσεις κάθε εβδομάδα, αλλά έχει σχολική νοσηλεύτρια στη διάθεσή του μόνο δυόμισι ημέρες. Τις υπόλοιπες δυόμισι ημέρες, η ίδια νοσηλεύτρια βρίσκεται σε διαφορετικό σχολείο, σύμφωνα με την Ένωση, η οποία επικαλείται επιστολή απόγνωσης της μητέρας του παιδιού και ζητά άμεση κάλυψη των ελλείψεων.

Η συγκεκριμένη περίπτωση αναδεικνύεται από την Α΄ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα των προβλημάτων που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι σχολικές μονάδες, παρά την ολοκλήρωση της Β΄ φάσης προσλήψεων αναπληρωτών στις 29 Σεπτεμβρίου.

Η Ένωση κάνει λόγο για χιλιάδες ακάλυπτα κενά πανελλαδικά, εκατοντάδες χαμένες διδακτικές ώρες και σημαντικές ελλείψεις σε Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό.

Παιδί με επιληπτικές κρίσεις μοιράζεται τη σχολική νοσηλεύτρια με άλλο σχολείο

Στο επίκεντρο της ανακοίνωσης βρίσκεται η επιστολή μητέρας μαθητή που, σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΛΜΕ, παρουσιάζει δύο έως τρεις επιληπτικές κρίσεις την εβδομάδα.

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, η σχολική νοσηλεύτρια δεν βρίσκεται καθημερινά στη σχολική μονάδα του παιδιού, αλλά καλύπτει δύο διαφορετικά σχολεία.

Συγκεκριμένα, παρέχει υπηρεσίες δυόμισι ημέρες στο ένα σχολείο και τις υπόλοιπες δυόμισι στο άλλο.

Η Α΄ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη περίπτωση δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για τη δυνατότητα άμεσης νοσηλευτικής παρέμβασης όταν προκύπτει έκτακτο περιστατικό κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου.

Όπως τονίζει, μαθητές με επιληψία, σακχαρώδη διαβήτη και άλλες σοβαρές παθήσεις χρειάζονται την παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού, ώστε να εξασφαλίζεται η αναγκαία υποστήριξή τους.

Σχολικοί νοσηλευτές: Μόλις 8 καλυμμένες ανάγκες από τις 14

Η Ένωση παρουσιάζει στοιχεία για τις ελλείψεις σχολικών νοσηλευτών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μεσσηνίας.

Από τις 14 εγκεκριμένες ανάγκες έχουν καλυφθεί μόλις οκτώ, γεγονός που σημαίνει ότι έξι παραμένουν ακάλυπτες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ιδιαίτερα σοβαρή είναι συνολικά η κατάσταση στο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και στο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, καθώς οι προσλήψεις που πραγματοποιήθηκαν δεν επαρκούν για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών.

Η ΕΛΜΕ υπογραμμίζει ότι η υγεία και η ασφάλεια των μαθητών πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για παιδιά που χρειάζονται συνεχή ή άμεση εξειδικευμένη υποστήριξη.

«Μεταφέρουν» στους εκπαιδευτικούς τις ευθύνες των νοσηλευτών

Μία ακόμη σοβαρή διάσταση που αναδεικνύει η ανακοίνωση αφορά τις ευθύνες που, σύμφωνα με την Ένωση, καλούνται να αναλάβουν οι εκπαιδευτικοί εξαιτίας της έλλειψης σχολικών νοσηλευτών.

Όπως καταγγέλλεται, στην πράξη επιχειρείται η μεταφορά καθηκόντων νοσηλευτικής φροντίδας στους εκπαιδευτικούς, παρότι πρόκειται για αρμοδιότητες που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και δεν εμπίπτουν στο παιδαγωγικό τους έργο.

Η Α΄ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας ξεκαθαρίζει ότι οι εκπαιδευτικοί ασκούν με υπευθυνότητα τα καθήκοντά τους, αλλά δεν μπορούν να αναπληρώνουν τις ελλείψεις άλλων ειδικοτήτων.

«Οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία επιτελούν, με αίσθημα ευθύνης, το παιδαγωγικό τους έργο και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το καθηκοντολόγιο και δεν επιτρέπεται, ούτε μπορούν, να υποκαθιστούν τους ψυχολόγους, τους κοινωνικούς λειτουργούς, τους σχολικούς νοσηλευτές, τους επιστάτες και τους φύλακες», αναφέρει χαρακτηριστικά.

16.343 ακάλυπτα κενά μετά τη Β΄ φάση προσλήψεων

Η ανακοίνωση επεκτείνεται και στο συνολικό πρόβλημα της υποστελέχωσης των σχολείων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η Α΄ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας, μετά τη Β΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών της 29ης Σεπτεμβρίου 2026, παραμένουν πανελλαδικά 16.343 ακάλυπτα κενά εκπαιδευτικών.

Η Ένωση υποστηρίζει ότι ο αριθμός των προσλήψεων ήταν εξαιρετικά περιορισμένος σε σύγκριση με τις πραγματικές ανάγκες, με αποτέλεσμα να συνεχίζονται τα προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία των σχολείων.

Στη Μεσσηνία, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, 710 διδακτικές ώρες χάνονται κάθε εβδομάδα, καθώς δεν υπάρχει επαρκής αριθμός εκπαιδευτικών για την κάλυψη του σχολικού προγράμματος.

«Οι ζωές μας και οι ζωές των μαθητών μας δεν είναι κόστος»

Η Α΄ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας ασκεί έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική, υποστηρίζοντας ότι οι περικοπές επηρεάζουν ακόμη και τις πιο ευαίσθητες εκπαιδευτικές δομές.

Όπως αναφέρει, το κράτος επιλέγει να περιορίζει τις δαπάνες για κρίσιμες ανάγκες των σχολείων, την ώρα που διατίθενται εκατομμύρια ευρώ για πολεμικούς εξοπλισμούς και επιδοτήσεις.

Η Ένωση επιμένει ότι η παρουσία σχολικού νοσηλευτή δεν αποτελεί δευτερεύουσα παροχή, αλλά αναγκαία προϋπόθεση για την ασφαλή φοίτηση μαθητών με σοβαρά προβλήματα υγείας.

«Η ασφάλεια και η υγεία των μαθητών/ριών πρέπει να είναι προτεραιότητα!», υπογραμμίζει, καταλήγοντας με τη χαρακτηριστική φράση:

«Οι ζωές μας και οι ζωές των μαθητών μας δεν είναι κόστος!»

Ζητούν άμεση συμπληρωματική Β΄ φάση προσλήψεων

Με την παρέμβασή της, η Α΄ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας ζητά από το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει άμεσα σε συμπληρωματική Β΄ φάση προσλήψεων, προκειμένου να καλυφθούν όλα τα κενά εκπαιδευτικών, σχολικών νοσηλευτών και του υπόλοιπου Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Παράλληλα, απαιτεί κάθε μαθητής που χρειάζεται σχολικό νοσηλευτή να έχει την αναγκαία υποστήριξη από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του σχολείου.

Τέλος, ζητά αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την Παιδεία, επισημαίνοντας ότι η κάλυψη των ελλείψεων συνδέεται άμεσα τόσο με τη λειτουργία των σχολείων όσο και με την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των μαθητών.