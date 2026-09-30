Σχολικά βιβλία Βόρειας Μακεδονίας: Η Ελλάδα καταγγέλλει αναθεωρητικές διατυπώσεις

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Αλλαγές στα σχολικά εγχειρίδια της γειτονικής χώρας ζητά η Αθήνα, όπως αποκάλυψε η υφυπουργός εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, κάνοντας λόγο για παραβιάσεις όχι απλώς της Συμφωνίας των Πρεσπών αλλά του ίδιου του Συντάγματος της βόρειας Μακεδονίας.

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νίκης Γιώργου Ρούντα, σχετικά με βιβλίο της λεγόμενης “μακεδονικής γλώσσας” της β’ τάξης δημοτικού της γειτονικής χώρας, η Υφυπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για διατυπώσεις «αναθεωρητικού ή αλυτρωτικού χαρακτήρα», τονίζοντας ότι η Αθήνα ζητά από τα Σκόπια την αφαίρεσή τους.

Σύμφωνα με το ieidiseis.gr η κ. Παπαδοπούλου απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της «Νίκης» Γιώργου Ρούντα με θέμα τις «αλυτρωτικές αναφορές και την οικειοποίηση της Μακεδονίας σε νέα σχολικά εγχειρίδια των Σκοπίων», υποστήριξε ότι η χρήση λανθασμένης ορολογίας παραβιάζει όχι μόνο τη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά και το Σύνταγμα της Βόρειας Μακεδονίας.

«Η ελληνική πλευρά ζητά την αφαίρεση των διατυπώσεων που έχουν αναθεωρητικό ή αλυτρωτικό χαρακτήρα από τα σχολικά βιβλία, που διδάσκονται στη γειτονική χώρα, και αναμένει την ανταπόκριση της άλλης πλευράς, με την επισήμανση ότι η χρήση λανθασμένης ορολογίας εν προκειμένω, παραβιάζει όχι απλά τη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά και το ίδιο το Σύνταγμα της Βόρειας Μακεδονίας, της οποίας αποτελεί τμήμα του», ανέφερε χαρακτηριστικά η υφυπουργός Εξωτερικών.

Παπαδοπούλου: Η Ελλάδα θα συνεχίσει να πιέζει για την «ορθή καταγραφή»

Στην απάντησή της, η κα Παπαδοπούλου ανέφερε ότι «τα σχολικά εγχειρίδια εγκρίνονται και εκτυπώνονται από το υπουργείο Παιδείας του κάθε κράτους. Τούτο βεβαίως δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα θα παύσει να διεκδικεί και να καταβάλλει κάθε προσπάθεια μέχρις της λειτουργίας της ανωτέρω επιτροπής, με στόχο την ορθή καταγραφή στα σχολικά εγχειρίδια της Βόρειας Μακεδονίας της ιστορικής πραγματικότητας, της ορθής ορολογίας, της εθνικής καταγωγής και της δράσης των ιστορικών προσωπικοτήτων μας, όπως υπήρξαν ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Φίλιππος Β΄ και άλλες σπουδαίες προσωπικότητες». Εξάλλου, πρόσθεσε η υφυπουργός Εξωτερικών, «η ελληνικότητα της αρχαίας Μακεδονίας, καθώς και τα χαρακτηριστικά του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού υπογραμμίζονται στα καίρια σημασίας άρθρα 7 και 8 της Συμφωνίας των Πρεσπών. Η αποτύπωση αυτής της πραγματικότητας στα σχολικά εγχειρίδια της Βόρειας Μακεδονίας αποτελεί αντικείμενο της Μικτής Διεπιστημονικής Επιτροπής, στο οποίο η ελληνική πλευρά πράττει τα δέοντα και ασκεί κάθε διπλωματική πίεση με τον τρόπο που κρίνεται πρόσφορο και σε συνεννόηση με την ηγεσία».

Εάν η Επιτροπή «έπραττε τα δέοντα» «δεν θα έπρεπε σήμερα εγώ [. . .] να έρθω να το καταγγείλω» σχολίασε ο κ. Ρούντας, με την κα Παπαδοπούλου να ενημερώνει τα εξής: Η Μικτή Διεπιστημονική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων προβλέπεται να συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον δυο φορές τον χρόνο, εναλλάξ σε Αθήνα και Σκόπια, με την τελευταία συνεδρίαση να έχει λάβει χώρα στην Αθηνά τον Μάιο του 2026. Ωστόσο, οι εργασίες της Επιτροπής, περιλαμβανομένων των Πρακτικών της, διέπονται από εμπιστευτικότητα. «Προσβλέποντας στην επιζητούμενη πρόοδο στον τομέα αυτό, η ελληνική πλευρά μεριμνά σταθερά για τη σύγκληση της Επιτροπής, όπως προβλέπεται, με σκοπό τη διασφάλιση της αποτύπωσης της ιστορικής αλήθειας και την προάσπιση του εθνικού μας συμφέροντος. Το ελληνικό τμήμα της Μεικτής Διεπιστημονικής Επιτροπής καταγράφει και αναδεικνύει κατά τις συνεδριάσεις της και στο πλαίσιο της κάθε συνεδρίασης, κάθε σημείο στα σχολικά εγχειρίδια της Βόρειας Μακεδονίας, που παραβιάζει την ορθή ονομασία της χώρας, όσο και την ορθή καταγραφή και απεικόνιση ιστορικών γεγονότων και προσωπικοτήτων. Στα Πρακτικά κάθε συνεδρίασης καταγράφεται η δέσμευση και των δύο πλευρών για την εφαρμογή των υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί» κατέληξε η κα Παπαδοπούλου.