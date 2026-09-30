ΕΟΠΠΕΠ: Ανοίγουν οι αιτήσεις για τις εξετάσεις πιστοποίησης ΕΠΑΛ – Δύο νέες ειδικότητες στη λίστα των 28

Πίνακας περιεχομένων

Ανοίγει την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις εξετάσεις πιστοποίησης των αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑΛ.

Ανοίγει ο κύκλος των εξετάσεων πιστοποίησης για τους αποφοίτους του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), οι οποίες οδηγούν στην απόκτηση Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

Η διαδικασία πραγματοποιείται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ενώ στην 1η εξεταστική περίοδο του 2026 διευρύνεται και το πεδίο συμμετοχής, καθώς για πρώτη φορά στις εξετάσεις μπορούν να λάβουν μέρος και απόφοιτοι των ειδικοτήτων «Βοηθός Οδοντοτεχνίτη» και «Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών».

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026 να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής τους στις εξετάσεις πιστοποίησης της 1ης περιόδου 2026. Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., με τους υποψηφίους να καλούνται να επισυνάψουν και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026.

Οι υποψήφιοι που απέτυχαν και στους δύο τύπους εξετάσεων (Θεωρητικό και Πρακτικό Μέρος) μπορούν να συμμετάσχουν εκ νέου στις τρέχουσες εξετάσεις πιστοποίησης της ειδικότητας που παρακολούθησαν, υποβάλλοντας νέα αίτηση συμμετοχής.

Οι υποψήφιοι που πέτυχαν στον έναν από τους δύο τύπους εξετάσεων (Θεωρητικό ή Πρακτικό Μέρος) της ειδικότητας που παρακολούθησαν κατοχυρώνουν την επιτυχία τους στο μέρος αυτό, εφόσον προσέλθουν στις δύο επόμενες εξεταστικές περιόδους μετά από εκείνη κατά την οποία πέτυχαν.

Για την επικείμενη εξεταστική περίοδο του 2026, οι δύο προηγούμενες εξεταστικές περίοδοι που λαμβάνονται υπόψη για την κατοχύρωση του μέρους στο οποίο οι υποψήφιοι πέτυχαν είναι εκείνες των ετών 2024 και 2025.

Δηλαδή:

Οι εξεταζόμενοι που πέρασαν το Θεωρητικό ή το Πρακτικό Μέρος στις εξετάσεις του 2024 μπορούν, μόνο κατά την εξεταστική περίοδο του 2026, να εξεταστούν στο μέρος στο οποίο απέτυχαν, διατηρώντας την κατοχύρωση της επιτυχίας τους από το 2024.

Οι εξεταζόμενοι που πέρασαν το Θεωρητικό ή το Πρακτικό Μέρος στις εξετάσεις του 2025 μπορούν να εξεταστούν στο μέρος στο οποίο απέτυχαν, διατηρώντας την κατοχύρωση της επιτυχίας τους από το 2025, τόσο στην επικείμενη εξεταστική περίοδο του 2026 όσο και στην επόμενη εξεταστική περίοδο του 2027.

Παρακαλούνται όλοι οι υποψήφιοι να μελετήσουν προσεκτικά τις

«Συχνές Ερωτήσεις» https://www.eoppep.gr/sychnes-erotiseis-exetaseon/ , καθώς και τις αναλυτικές οδηγίες και τα βήματα υποβολής που αναγράφονται στον «Οδηγό Υποβολής» https://www.eoppep.gr/odigos-ypovolis-exetaseon/ , και να συγκεντρώσουν εγκαίρως τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή, πριν ξεκινήσουν την υποβολή της αίτησής τους, ώστε να αποφύγουν λάθη και καθυστερήσεις.

Η υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών μετά την παραπάνω ημερομηνία (08.10.2026) θεωρείται εκπρόθεσμη και δεν γίνεται δεκτή. Ο έλεγχος της πληρότητας των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα διενεργηθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης έχουν όλοι οι απόφοιτοι που ολοκλήρωσαν το «Μεταλυκειακού Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.» και στους οποίους έχει χορηγηθεί από τη σχολική μονάδα η προβλεπόμενη Βεβαίωση Παρακολούθησης ή Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης, στις παρακάτω ειδικότητες, οι οποίες θα εξεταστούν στην 1η εξεταστική περίοδο του 2026:

1. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

2. ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

3. ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

4. ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

5. ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

6. ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

7. ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ

8. ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

9. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Πιλοτικό Πρόγραμμα)

10. ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

11. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (Πιλοτικό Πρόγραμμα)

12. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

13. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

14. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

15. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

16. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

17. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

18. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (Πιλοτικό Πρόγραμμα)

19. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

20. ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

21. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

22. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

23. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

24. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

25. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

26. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (LOGISTICS)

27. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

28. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το ακριβές πρόγραμμα των εξετάσεων και τα εξεταστικά κέντρα θα ανακοινωθούν από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων.