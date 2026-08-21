ΔΥΠΑ: Ενστάσεις για όσους δεν έλαβαν το voucher αγοράς βιβλίων

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Σημειώνεται ότι ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται.

Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειομένων, καθώς και το μητρώο παρόχων του προγράμματος επιταγών αγοράς βιβλίων 2026 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Πρόκειται για 150.000 επιταγές αξίας 25 ευρώ η κάθε μία (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους για την αγορά όλων των βιβλίων, εκτός από σχολικά.

Σήμερα, Παρασκευή, οι δικαιούχοι που που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής αλλά αποκλείστηκαν από το πρόγραμμα, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ένσταση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

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Σημειώνεται ότι η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη από την Παρασκευή 21.08.2026 και ώρα 10:00 έως το Σάββατο 22.08.2026 και ώρα 23:59.

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική / Εργασία και Ασφάλιση / Αποζημιώσεις και Παροχές / Επιταγές αγοράς βιβλίων.

Οι δικαιούχοι που καταθέτουν ένσταση οφείλουν να αναφέρουν σαφώς τον λόγο της ένστασης (π.χ. εσφαλμένη μοριοδότηση, πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής κ.λπ.) και να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή τους, με ηλεκτρονική σάρωση, σχετικά αποδεικτικά δικαιολογητικά.

Ο τρόπος απόδειξης της πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής και των κριτηρίων μοριοδότησης περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα του 2ου Μέρους της Δημόσιας Πρόσκλησης, το οποίο πρέπει να συμβουλεύονται οι δικαιούχοι για τη σωστή, κατά περίπτωση, επισύναψη των δικαιολογητικών.

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Σημειώνεται ότι ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται.

Τι περιλαμβάνει το voucher

Για όσους έλαβαν το voucher των 25 ευρώ, δίνεται η δυνατότητα να το εξαργυρώσουν από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2026.

Με την επιταγή, η οποία έχει τη μορφή μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού, οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι μπορούν να αγοράσουν, με έκπτωση 10%, όποιο βιβλίο επιλέξουν από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους του μητρώου παρόχων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ενημερώνονται από την ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/deltia-bivlion