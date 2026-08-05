Πρόγραμμα ΔΥΠΑ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για 8.000 νέες θέσεις εργασίας

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Νέα ευκαιρία απασχόλησης για χιλιάδες ανέργους μεγαλύτερης ηλικίας δημιουργεί η επέκταση του προγράμματος 55+ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Άνοιξε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους φορείς για την κάλυψη 8.000 νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των θέσεων του προγράμματος στις 43.000.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 55 έως 67 ετών, καθώς και σε άτομα 67 έως 74 ετών που δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας ή να συμπληρώσουν τα απαραίτητα ένσημα για τη σύνταξή τους.

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Σημειώνεται ότι η διαδικασία που ξεκινά σήμερα αφορά αποκλειστικά τους φορείς που επιθυμούν να προσλάβουν προσωπικό και όχι τους ίδιους τους ανέργους.

Διάρκεια και ύψος της επιδότησης

Η επιδοτούμενη απασχόληση έχει διάρκεια 12 μηνών, με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη 12 μήνες.

Η ΔΥΠΑ καλύπτει:

το 75% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών,

με ανώτατη επιχορήγηση 750 ευρώ τον μήνα για κάθε εργαζόμενο.

Για τις νέες 8.000 θέσεις έχει προβλεφθεί προϋπολογισμός 144 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική χρηματοδότηση του προγράμματος αναμένεται να ξεπεράσει τα 660 εκατ. ευρώ.

Η νέα επέκταση ακολουθεί την πλήρη κάλυψη των 35.000 θέσεων που είχαν διατεθεί στις προηγούμενες φάσεις του προγράμματος.

Ποιοι φορείς μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ),

δήμοι και περιφέρειες,

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις,

αποκεντρωμένες υπηρεσίες και περιφερειακές διευθύνσεις φορέων της Κεντρικής Διοίκησης,

η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας,

επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα,

καθώς και οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία επιχειρήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.

Στόχος του προγράμματος

Με την επέκταση του προγράμματος 55+, η ΔΥΠΑ επιδιώκει αφενός να ενισχύσει την επανένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων μεγαλύτερης ηλικίας και αφετέρου να δώσει τη δυνατότητα σε όσους βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο ασφαλιστικό χρόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.