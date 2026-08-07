Υπουργείο Παιδείας: Ανακοινώθηκαν 95 ειδικότητες και 860 τμήματα των ΣΑΕΚ – Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

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Τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στις Δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) κατά το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027 ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, τη νέα εκπαιδευτική χρονιά θα λειτουργήσουν συνολικά 95 ειδικότητες, οι οποίες θα αναπτυχθούν σε 860 τμήματα.

Τα τμήματα θα λειτουργήσουν στις 116 Δημόσιες ΣΑΕΚ της χώρας, καθώς και στα 17 παραρτήματα ή εκτός έδρας τμήματά τους, προσφέροντας στους υποψηφίους επιλογές σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών κλάδων.

Aνάγκες της αγοράς εργασίας

Ο καθορισμός των ειδικοτήτων έγινε βάσει των προτάσεων που υπέβαλαν οι Δημόσιες ΣΑΕΚ, συνοδευόμενες από την απαραίτητη τεκμηρίωση.

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Κατά τον σχεδιασμό ελήφθησαν επίσης υπόψη οι ανάγκες της αγοράς εργασίας, οι επενδυτικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην ελληνική οικονομία και οι αναπτυξιακές προτεραιότητες κάθε περιφέρειας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές, με στόχο η επαγγελματική κατάρτιση να στηρίξει την τοπική οικονομία και να συμβάλει στην παραμονή του ανθρώπινου δυναμικού στις συγκεκριμένες περιοχές.

Οι νέες ειδικότητες προστίθενται σε όσες είχαν ήδη περιληφθεί στο Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο του 2026, διευρύνοντας τις διαθέσιμες επιλογές για τους ενδιαφερομένους.

Νέοι οδηγοί κατάρτισης και εκπαιδευτικά εγχειρίδια

Όλες οι ειδικότητες θα υλοποιηθούν με βάση τους νέους Οδηγούς Κατάρτισης, στο πλαίσιο της αναβάθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να αναρτηθούν και τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά εγχειρίδια, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της φοίτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τις διαθέσιμες ειδικότητες ανά σχολή και περιοχή μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Χάρτης ΣΑΕΚ».

Τον Σεπτέμβριο οι αιτήσεις

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων επιλογής και εγγραφής αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του Σεπτεμβρίου, μετά τη σχετική ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, ενώ η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει βάσει ακαδημαϊκών και κοινωνικών κριτηρίων, όπως προβλέπει ο Κανονισμός Λειτουργίας των Δημόσιων ΣΑΕΚ.

Δωρεάν φοίτηση και στεγαστικό επίδομα

Η φοίτηση στις Δημόσιες ΣΑΕΚ του υπουργείου Παιδείας παρέχεται χωρίς δίδακτρα.

Παράλληλα, οι καταρτιζόμενοι που θα σπουδάσουν σε πόλη διαφορετική από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους μπορούν να λάβουν στεγαστικό επίδομα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Με την ανακοίνωση των ειδικοτήτων ανοίγει ουσιαστικά η διαδικασία προετοιμασίας για το νέο εκπαιδευτικό έτος, με τους υποψηφίους να καλούνται να εξετάσουν τα διαθέσιμα τμήματα και να προετοιμαστούν για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους.