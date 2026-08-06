Νέα επέκταση σε πρόγραμμα ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 8.000 νέες θέσεις εργασίας

Πίνακας περιεχομένων

Ξεκινούν οι αιτήσεις για 8.000 νέες θέσεις του προγράμματος 55+ - Νέα επέκταση του προγράμματος για ανέργους μεγαλύτερης ηλικίας

Σε λειτουργία τίθεται η νέα φάση του προγράμματος απασχόλησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), δημιουργώντας 8.000 επιπλέον θέσεις πλήρους απασχόλησης για ανέργους ηλικίας 55 ετών και άνω. Οι αιτήσεις ξεκίνησαν μετά την εξάντληση των 35.000 θέσεων που είχαν διατεθεί στις προηγούμενες φάσεις του προγράμματος.

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας από 55 έως 67 ετών, ενώ καλύπτει και άτομα ηλικίας 67 έως 74 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοί πληρώνονται έως τις 7 Αυγούστου

Με τη νέα επέκταση, ο συνολικός αριθμός των θέσεων του προγράμματος ανέρχεται πλέον στις 43.000 σε ολόκληρη τη χώρα.

Διάρκεια και ύψος επιδότησης

Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται για χρονικό διάστημα 12 μηνών, με δυνατότητα παράτασης για ακόμη έναν χρόνο.

Η ΔΥΠΑ επιδοτεί το 75% του μισθολογικού και ασφαλιστικού κόστους κάθε ωφελούμενου, με ανώτατο ποσό ενίσχυσης τα 750 ευρώ μηνιαίως ανά εργαζόμενο.

Ποιοι φορείς μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:

Δήμοι και Περιφέρειες.

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ).

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

Περιφερειακές υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας.

Δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Επιχειρήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Προϋπολογισμός και στόχος του προγράμματος

Η χρηματοδότηση για τις 8.000 νέες θέσεις ανέρχεται σε 144 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική δαπάνη του προγράμματος αναμένεται να ξεπεράσει τα 660 εκατ. ευρώ.

Βασικός στόχος της δράσης είναι η επανένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες στην εύρεση απασχόλησης, καθώς και η δυνατότητα συμπλήρωσης του απαιτούμενου ασφαλιστικού χρόνου για όσους βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση.