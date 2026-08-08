ΔΥΠΑ: Μέχρι πότε μπορείτε να κάνετε αιτήσεις για τις ΠΕΠΑΣ Μαθητείας – Οι ειδικότητες και οι παροχές

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Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα παραμείνουν ανοικτές έως και τις 20 Σεπτεμβρίου 2026.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών στις επτά Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος 2026-2027, με την προθεσμία να ολοκληρώνεται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω του gov.gr, για τρεις ειδικότητες υψηλής ζήτησης στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ τάξη έχουν όσοι:

είναι 18 ετών και άνω,

διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου ή ισότιμο τίτλο σπουδών.

Για την ειδικότητα Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου απαιτείται επιπλέον πιστοποιημένη γνώση αγγλικών, γαλλικών ή γερμανικών επιπέδου Β2.

Οι ειδικότητες

Για το σχολικό έτος 2026-2027 θα λειτουργήσουν οι εξής ειδικότητες:

Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου

Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης

Τεχνίτης Επισιτισμού

Οι σχολές λειτουργούν στις πόλεις:

Αθήνα (Καλαμάκι),

Θεσσαλονίκη,

Κέρκυρα,

Ηράκλειο,

Μυτιλήνη,

Πάτρα,

Ρόδο.

Πώς λειτουργεί η μαθητεία

Οι ΠΕΠΑΣ εφαρμόζουν το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης, συνδυάζοντας θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση με πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Το πρόγραμμα στην εκπαιδευτική δομή πραγματοποιείται από Νοέμβριο έως Απρίλιο, ενώ η μαθητεία σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 4 και 5 αστέρων πραγματοποιείται από Μάιο έως Οκτώβριο, με οκτάωρη ημερήσια απασχόληση πέντε ημέρες την εβδομάδα.

Αμοιβή και παροχές

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, οι μαθητευόμενοι αμείβονται με ημερομίσθιο ίσο με το 95% του ισχύοντος κατώτατου ημερομισθίου εργατοτεχνίτη, δηλαδή 39,04 ευρώ ημερησίως.

Παράλληλα, οι μαθητές:

πραγματοποιούν αμειβόμενη μαθητεία με πλήρη ασφάλιση,

φοιτούν σε σύγχρονα εργαστήρια με δωρεάν βιβλία και εκπαιδευτικό υλικό,

εκπαιδεύονται από εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό,

μπορούν να λάβουν επίδομα στέγασης 240 ευρώ τον μήνα και ημερήσιο επίδομα σίτισης 9 ευρώ, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις,

δικαιούνται σπουδαστική άδεια έως 30 ημέρες με αποδοχές,

έχουν δικαίωμα αναβολής στράτευσης κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους.