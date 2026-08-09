ΔΕΘ: Πακέτο στήριξης άνω του 1 δισ. και μειώσεις φόρων

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Ενα συνεκτικό πλαίσιο πολιτικών όχι μόνο για το 2027, αλλά συνολικά για την επόμενη τετραετία θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου στη ΔΕΘ.

Ο δημοσιονομικός χώρος για μέτρα ενίσχυσης πολιτών και επιχειρήσεων ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ, ενώ εκτιμάται ότι θα υπάρχουν και πρόσθετα περιθώρια μετά την απόφαση της κυβέρνησης να καταθέσει αίτηση στην Κομισιόν ζητώντας να ενεργοποιηθεί η ρήτρα διαφυγής για ενεργειακές επενδύσεις. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εφόσον το συγκεκριμένο αίτημα λάβει το πράσινο φως από την Κομισιόν οι δαπάνες για ενεργειακές επενδύσεις δεν θα προσμετρούνται στο έλλειμμα της χώρας, που σημαίνει ότι θα υπάρχει περιθώριο για αντίστοιχες δημοσιονομικές παροχές.

Επιπλέον στην κυβέρνηση βλέπουν ότι η τουριστική κίνηση εξελίσσεται και φέτος με αυξητικούς ρυθμούς, ενώ ιδιαίτερη ικανοποίηση επικρατεί από το γεγονός ότι στο πρώτο εξάμηνο του έτους καταγράφεται μεγάλη άνοδος των εξαγωγών που σημαίνει ότι ενισχύεται η εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας.

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα ενίσχυσης της ΔΕΘ, θα υπάρξουν σημαντικές ελαφρύνσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ θα συνεχιστεί η μείωση φόρων για τα φυσικά πρόσωπα.

Σχετικά με τις πυρκαγιές, η κυβέρνηση παραμένει σε εγρήγορση, καθώς τα επόμενα 24ωρα θα επικρατήσουν δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες με συνδυασμό υψηλών θερμοκρασιών και υψηλών ανέμων.

«Η κλιματική κρίση είναι παρούσα και λόγω οξύτητας προκαλεί προβλήματα παντού. Το βλέπουμε με τις πυρκαγιές, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Αμερική, στη Γαλλία και την Ισπανία», είπε η εκπρόσωπος Τύπου της Ν.Δ. Αλεξάνδρα Σδούκου στην ΕΡΤ, προσθέτοντας πως κάποιοι δεν γίνεται να αναγνωρίζουν εκεί ως κύριο παράγοντα την κλιματική αλλαγή, αλλά εδώ να την χαρακτηρίζουν άλλοθι». Συνεχίζοντας, υπογράμμισε ότι «πρώτα απ’ όλα, όμως, υπάρχει ο ανθρώπινος πόνος, οι άνθρωποι που χάθηκαν. Είναι και οι άνθρωποι που ζουν στις περιοχές αυτές, είναι πολύ δύσκολο να βλέπεις το σπίτι σου κατεστραμμένο ή γύρω σου έναν τόπο μαύρο, εκεί όπου πριν ήταν το δάσος. Καταλαβαίνω, όσο μπορεί να καταλάβει κάποιος που βρίσκεται έξω από αυτή τη δοκιμασία, τον θυμό και την αγωνία αυτών των ανθρώπων», καταλήγοντας πως η κυβέρνηση έχει κάνει πολλά σε αυτό το κομμάτι, ενισχύοντας τόσο σε μέσα όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό την Πολιτική Προστασία.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ν.Δ. πρόσθεσε ότι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή έχει πλέον «η αποκατάσταση, οι αποζημιώσεις η στήριξη των πληγέντων και η αξιολόγηση του τι λειτούργησε και τι πρέπει να κάνουμε ακόμη καλύτερα», προσθέτοντας πως «το πρώτο που πρέπει να γίνει μετά από μια τόσο μεγάλη φωτιά είναι η προετοιμασία για να αποφύγουμε τις πλημμύρες. Γι’ αυτό οι εργασίες ξεκινούν άμεσα, γίνεται χαρτογράφηση όλης της καμένης περιοχής, προχωρούν άμεσα οι μελέτες και τα πρώτα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα θα αρχίσουν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, με στόχο να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου. Δηλαδή θα δούμε κορμοδέματα, παρεμβάσεις στα ρέματα και στα σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος να φύγουν χώματα και φερτά υλικά με τις πρώτες δυνατές βροχές. Παράλληλα, ενεργοποιούνται 25 εκατομμύρια ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην Αττική, ενώ και οι καμένες δασικές εκτάσεις κηρύσσονται αναδασωτέες».

Στην κατεύθυνση αυτή έχει ξεκινήσει ένας αγώνας δρόμου από τους αρμόδιους φορείς ώστε να ολοκληρωθούν οι αυτοψίες και να μην υπάρξει καθυστέρηση στην καταβολή των αποζημιώσεων.