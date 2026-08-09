Δεκαπενταύγουστος: Με τι καιρό θα κάνουμε διακοπές

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Ξεκαθαρίζει σταδιακά το σκηνικό του καιρού για τον Δεκαπενταύγουστο, με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία να δείχνουν σημαντική ενίσχυση των βοριάδων και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε πολλές περιοχές της χώρας.

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι από τις 13 έως και τις 16 Αυγούστου θα επικρατήσουν πολύ ισχυροί βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο, ενώ δεν αποκλείονται προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Ισχυρό μελτέμι έως και 9 μποφόρ

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Weather Phenomena, οι άνεμοι στο Αιγαίο θα αρχίσουν να ενισχύονται από την Κυριακή 9 Αυγούστου, ενώ από την Πέμπτη 13 Αυγούστου και μέχρι τις 16 Αυγούστου θα γίνουν ακόμη ισχυρότεροι.

Στις περισσότερες προσήνεμες περιοχές του Αιγαίου και στα νησιά θα πνέουν βόρειοι έως βορειοανατολικοί άνεμοι 8 με 9 μποφόρ, ενώ οι ριπές ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τα 10 μποφόρ.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι συνθήκες αυτές ενδέχεται να προκαλέσουν καθυστερήσεις, τροποποιήσεις ή και ακυρώσεις ακτοπλοϊκών δρομολογίων, θυμίζοντας το σκηνικό που επικράτησε στο Αιγαίο τις προηγούμενες ημέρες.

Γιατί αλλάζει ο καιρός

Η μεταβολή του καιρού αποδίδεται στην κίνηση ενός ισχυρού αντικυκλώνα από τη δυτική προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί έντονη διαφορά βαρομετρικής πίεσης, με αποτέλεσμα να ενισχύονται σημαντικά οι βόρειοι άνεμοι που κατευθύνονται προς το Αιγαίο.

Ταυτόχρονα, ο αντικυκλώνας θα μεταφέρει στη χώρα δροσερότερες αέριες μάζες από τη βόρεια και βορειοανατολική Ευρώπη, επηρεάζοντας κυρίως τις ανατολικές περιοχές και το Αιγαίο.

Πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές καταιγίδες

Από τις 14 έως τις 16 Αυγούστου η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει αισθητή πτώση.

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο ο υδράργυρος εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κατά 5 έως 8 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις δυτικές και βόρειες περιοχές η μείωση θα κυμανθεί από 3 έως 5 βαθμούς.

Παράλληλα, τις απογευματινές ώρες θα συνεχίσουν να εκδηλώνονται τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια και βορειοδυτικά ηπειρωτικά, αλλά και σε περιοχές κοντά σε ορεινούς όγκους