ΣΑΕΚ – Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: Τι αλλάζει σε χρηματοδότηση και λειτουργικές δαπάνες

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Με Κοινή Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επικαιροποιούνται τα ανώτατα ετήσια όρια δαπανών ανά κατηγορία για τις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), ώστε να ανταποκρίνονται στη σημερινή δομή και στις πραγματικές λειτουργικές ανάγκες των δομών επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων.

Την απόφαση συνυπογράφουν ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νικόλαος Παπαθανάσης, ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κωνσταντίνος Βλάσης και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανάσιος Πετραλιάς.

Με τη νέα ρύθμιση επικαιροποιείται το ισχύον πλαίσιο, ώστε να αποτυπώνει τις αλλαγές που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια στο δίκτυο των Σ.Α.Ε.Κ. και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας. Ειδικότερα:

εντάσσονται τα νέα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Ασπροπύργου, Ηράκλειας Σερρών και το 2ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Δράμας εντός Σωφρονιστικού Καταστήματος,

ενσωματώνονται τα νέα τμήματα που ιδρύθηκαν κατά την τελευταία διετία,

προστίθεται η νεοϊδρυθείσα Σ.Α.Ε.Κ. Περάματος,

αφαιρούνται οι Σ.Α.Ε.Κ. που συγχωνεύθηκαν εντός του 2025,

ενώ αναπροσαρμόζονται τα ανώτατα όρια δαπανών ανά κατηγορία για τις Σ.Α.Ε.Κ., σύμφωνα με τις προτάσεις των διοικήσεών τους, ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές λειτουργικές τους ανάγκες.

Η επικαιροποίηση του πλαισίου συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των δομών, στη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και στην εύρυθμη λειτουργία των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.

Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κωνσταντίνος Βλάσης, δήλωσε:

«Η επαγγελματική εκπαίδευση, η κατάρτιση και η διά βίου μάθηση αποτελούν βασικούς πυλώνες της εκπαιδευτικής μας πολιτικής. Με τη σημερινή απόφαση επικαιροποιούμε το πλαίσιο χρηματοδότησης, ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των δομών και να διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία τους. Στόχος μας είναι να παρέχουμε στους εκπαιδευόμενους σύγχρονες, ποιοτικές και αποτελεσματικές δομές εκπαίδευσης και κατάρτισης, αξιοποιώντας με υπευθυνότητα κάθε διαθέσιμο δημόσιο πόρο.»