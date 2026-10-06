ΠΑΣΟΚ: «Το Δημόσιο Σχολείο εκπέμπει SOS» – 16.000 κενά έναν μήνα μετά το πρώτο κουδούνι

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Για περίπου 16.000 ακάλυπτα κενά που εκτιμάται ότι παραμένουν στα σχολεία έναν μήνα μετά την έναρξη των μαθημάτων και παρά τη Β΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών κάνει λόγο ο βουλευτής Κιλκίς και υπεύθυνος ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Στέφανος Παραστατίδης, προειδοποιώντας ότι «το Δημόσιο Σχολείο εκπέμπει SOS».

Σε παρέμβασή του για την κατάσταση στη δημόσια εκπαίδευση, ο Στέφανος Παραστατίδης βάζει στο επίκεντρο τα κενά εκπαιδευτικών, τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμημάτων, τις ελλείψεις στις σχολικές υποδομές και τη διεύρυνση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων, καλώντας την κυβέρνηση να παρέμβει «όσο είναι ακόμα καιρός».

Περίπου 16.000 κενά μετά τη Β΄ φάση αναπληρωτών

Έναν μήνα μετά την έναρξη των μαθημάτων και ενώ έχει ήδη ολοκληρωθεί η Β΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών, ο Στέφανος Παραστατίδης επικαλείται δημοσιευμένη αποτύπωση, σύμφωνα με την οποία υπολογίζεται ότι παραμένουν περίπου 16.000 ακάλυπτα κενά.

Κατά τον ίδιο, η αντιμετώπιση του προβλήματος μέσω συγχωνεύσεων και καταργήσεων τμημάτων έχει ως αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικές ανάγκες να προσαρμόζονται στις διαθέσιμες πιστώσεις και όχι οι πιστώσεις στις ανάγκες των μαθητών.

Όπως υποστηρίζει, η συγκεκριμένη κατάσταση έχει οδηγήσει ακόμη και στη δημιουργία τμημάτων με 27 και 28 μαθητές.

«Το Δημόσιο Σχολείο εκπέμπει SOS»

Ο υπεύθυνος ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί στα δημόσια σχολεία απαιτούν άμεση και συνολική αντιμετώπιση πριν, όπως αναφέρει, αποκτήσουν χαρακτηριστικά κρίσης.

«Είναι άμεση ανάγκη η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τώρα, έγκαιρα και συνολικά τα προβλήματα που η δική της πολιτική έχει συσσωρεύσει στο ελληνικό δημόσιο σχολείο», σημειώνει.

Στο επίκεντρο της κριτικής του βρίσκεται και η σχολική στέγη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, οι δύο πρώτες φάσεις του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» αφορούν συνολικά 669 σχολεία, τα οποία αντιστοιχούν στο 4,8% του συνόλου των σχολικών μονάδων της χώρας.

«Η σχολική στέγη δεν μπορεί να εξαρτάται από χορηγίες»

Ο Στέφανος Παραστατίδης αναφέρει ότι το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε με δωρεά 100 εκατ. ευρώ ανά φάση από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, οι οποίες έχουν ανακοινώσει συνολική συνεισφορά 400 εκατ. ευρώ.

Αναγνωρίζει ότι η συγκεκριμένη προσφορά είναι σημαντική, ξεκαθαρίζει ωστόσο ότι, κατά τη θέση του, η ασφάλεια και η ποιότητα της σχολικής στέγης δεν μπορούν να βασίζονται σε χορηγίες και επιλεκτικές παρεμβάσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στις εκπαιδευτικές ανισότητες, τις οποίες χαρακτηρίζει κρίσιμο ζήτημα που συνδέει τα προβλήματα της δημόσιας εκπαίδευσης.

Όπως υποστηρίζει, διαμορφώνεται σταδιακά ένα εκπαιδευτικό τοπίο «διαφορετικών ταχυτήτων», με ιδιωτικά και επιλεκτικά σχολεία αυξημένων δυνατοτήτων από τη μία πλευρά και το κοινό δημόσιο σχολείο, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις βρίσκεται αντιμέτωπο με κενά, πολυπληθή τμήματα και ανεπαρκείς υποδομές, από την άλλη.

Ο Στέφανος Παραστατίδης επικαλείται τις απαντήσεις των διευθυντών σχολείων στην έρευνα PISA 2025, επισημαίνοντας ότι το 46% των μαθητών στην Ελλάδα φοιτά σε σχολεία όπου η έλλειψη εκπαιδευτικών δυσχεραίνει τη διδασκαλία, έναντι 39% κατά μέσο όρο στον ΟΟΣΑ.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, το 78% των μαθητών βρίσκεται σε σχολεία όπου καταγράφεται έλλειψη βοηθητικού προσωπικού, ενώ το 47% φοιτά σε σχολεία όπου ανεπάρκειες στις κτιριακές και άλλες υποδομές αποτελούν εμπόδιο στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ο ίδιος αναφέρει ακόμη ότι, βάσει των στοιχείων της έρευνας, ο ΟΟΣΑ κατατάσσει την Ελλάδα στην 5η θέση μεταξύ 88 χωρών ως προς τις ελλείψεις προσωπικού.

ΠΑΣΟΚ: Εθνικό Σχέδιο για τη Δημόσια Εκπαίδευση

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, την οποία χαρακτηρίζει «γκρίζα εκπαιδευτική πραγματικότητα», ο Στέφανος Παραστατίδης ζητά την εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου για τη Δημόσια Εκπαίδευση, με επαρκή δημόσια χρηματοδότηση, συγκεκριμένους στόχους, χρονοδιάγραμμα και λογοδοσία.

Στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνεται νέος σχεδιασμός για το εκπαιδευτικό προσωπικό, με έγκαιρη καταγραφή των πραγματικών οργανικών και λειτουργικών αναγκών, σταθερό πολυετή προγραμματισμό μόνιμων διορισμών και ολοκλήρωση των υπηρεσιακών μεταβολών πριν από το τέλος της προηγούμενης σχολικής χρονιάς.

Ζητούνται επίσης έγκαιρες προσλήψεις αναπληρωτών, ώστε, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, «το πρώτο κουδούνι να βρίσκει τον εκπαιδευτικό μέσα στην τάξη», καθώς και ουσιαστικά κίνητρα στέγασης και μετακίνησης για όσους υπηρετούν σε νησιωτικές, ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές.

Μικρότερα τμήματα, ψυχολόγοι και ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής

Το ΠΑΣΟΚ προτείνει επίσης σταδιακή μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, αξιοποιώντας τη δημογραφική μεταβολή ως ευκαιρία για ποιοτική αναβάθμιση του σχολείου.

Παράλληλα, ζητά περισσότερους πόρους για σχολεία σε κοινωνικά και γεωγραφικά ευάλωτες περιοχές, σταθερές δομές ενισχυτικής διδασκαλίας, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, ουσιαστική Ειδική Αγωγή και ένα ολοήμερο σχολείο που θα περιορίζει την εξάρτηση των οικογενειών από την ιδιωτική εκπαιδευτική δαπάνη.

Εθνικό σχέδιο για τα σχολικά κτίρια

Στο πεδίο της σχολικής στέγης προτείνεται πλήρης καταγραφή όλων των σχολικών κτιρίων, δημόσια αποτύπωση της κατάστασής τους και ιεράρχηση των αναγκών με αντικειμενικά κριτήρια.

Παράλληλα, ζητείται δημόσιο πρόγραμμα ανακατασκευής υφιστάμενων και ανέγερσης νέων σχολικών μονάδων, με τη θέση ότι οι ιδιωτικές δωρεές μπορούν να λειτουργούν συμπληρωματικά, αλλά όχι να υποκαθιστούν τη δημόσια ευθύνη.

Στις προτάσεις περιλαμβάνεται, τέλος, η αναβάθμιση του εκπαιδευτικού λειτουργήματος μέσω ουσιαστικής μισθολογικής ενίσχυσης, βελτίωσης των συνθηκών εργασίας, μείωσης της διοικητικής και γραφειοκρατικής επιβάρυνσης, συστηματικής επιμόρφωσης και σταθερής παιδαγωγικής υποστήριξης.

Ο Στέφανος Παραστατίδης καλεί το υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει άμεσα στην εκπόνηση ενός Εθνικού Σχεδίου για τη Δημόσια Εκπαίδευση, το οποίο θα αντιμετωπίζει συνολικά και με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα τα προβλήματα που, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, έχουν συσσωρευτεί στα σχολεία.