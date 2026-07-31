Αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το αφορολόγητο στα φιλοδωρήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών – Τι ισχύει για τους εποχικούς εργαζόμενους

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Την αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τα φιλοδωρήματα που καταβάλλονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας τις αλλαγές που φέρνει η νέα ρύθμιση τόσο για τους εργαζόμενους όλο τον χρόνο όσο και για όσους απασχολούνται εποχικά.

Μητσοτάκης: Στα 6.000 ευρώ το ετήσιο αφορολόγητο για τα ηλεκτρονικά φιλοδωρήματα

Έτσι, το αφορολόγητο όριο στα φιλοδωρήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών αυξάνεται στα 500 ευρώ από 300 ευρώ τον μήνα, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με νέα ανάρτησή του στα Social Media. Το ποσό αντιστοιχεί σε 6.000 ευρώ σε ετήσια βάση. Για τους εποχικά εργαζόμενους, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια και όχι σε μηνιαία βάση.

Επομένως, όσοι εργάζονται για παράδειγμα έξι μήνες τον χρόνο θα βλέπουν το αφορολόγητο όριο να ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ, ποσό υπερτριπλάσιο σε σχέση με το ισχύον καθεστώς. Η ρύθμιση αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα, ωστόσο θα ισχύσει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2026, καλύπτοντας έτσι και ολόκληρη τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο.