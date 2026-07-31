Ενδοσχολικές εξετάσεις: Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων σε ΕΠΑΛ και Πρότυπα ΕΠΑΛ

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Το Υπουργείο Παιδείας καθόρισε τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα, την εξεταστέα ύλη και τον τρόπο αξιολόγησης για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των ΕΠΑΛ και των Πρότυπων ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2026-2027.

ΕΠΑΛ: Καθορίστηκαν τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα, η εξεταστέα ύλη και ο τρόπος αξιολόγησης για το 2026-2027

Τα ΕΠΑΛ και τα Πρότυπα ΕΠΑΛ εισέρχονται στη νέα σχολική χρονιά με τον καθορισμό των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του σχολικού έτους 2026-2027.

Οι σχετικές αποφάσεις αφορούν και τις τρεις τάξεις των Επαγγελματικών Λυκείων και εφαρμόζονται στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4692/2020.

Τι προβλέπεται για την Α’ τάξη

Για την Α’ τάξη των ΕΠΑΛ και των Πρότυπων ΕΠΑΛ καθορίζονται τα μαθήματα που θα εξεταστούν γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2026-2027.

Παράλληλα, προσδιορίζονται η εξεταστέα ύλη και ο τρόπος αξιολόγησης των μαθητών, στο πλαίσιο λειτουργίας της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας.

Οι ρυθμίσεις για τη Β’ τάξη

Αντίστοιχες αποφάσεις εκδόθηκαν και για τη Β’ τάξη των ΕΠΑΛ και των Πρότυπων ΕΠΑΛ.

Σε αυτές καθορίζονται τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις, καθώς και η εξεταστέα ύλη και η διαδικασία αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί κατά το σχολικό έτος 2026-2027.

Τι ισχύει για τη Γ’ τάξη

Για τη Γ’ τάξη των ΕΠΑΛ και των Πρότυπων ΕΠΑΛ, οι αποφάσεις αφορούν τις απολυτήριες εξετάσεις.

Προβλέπεται ο καθορισμός των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης των υποψηφίων, επίσης στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας.

Βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου

Οι αποφάσεις εφαρμόζονται για το σχολικό έτος 2026-2027 και βασίζονται στις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).

Με τον τρόπο αυτό καθορίζεται το πλαίσιο διεξαγωγής των προαγωγικών εξετάσεων της Α’ και Β’ τάξης, καθώς και των απολυτήριων εξετάσεων της Γ’ τάξης των ΕΠΑΛ και των Πρότυπων ΕΠΑΛ.

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