Σοβαρό τροχαίο: Μηχανή παρέσυρε 6χρονη μπροστά στα μάτια της μητέρας της

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Ένα 6χρονο κορίτσι τραυματίστηκε όταν παρασύρθηκε από μηχανή στην Πάτρα, με το παιδί να μεταφέρεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο και την Τροχαία να ερευνά τις συνθήκες του ατυχήματος.

Τροχαίο ατύχημα με θύμα ένα 6χρονο κορίτσι σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (30/7) στην Πάτρα, όταν μηχανή παρέσυρε το παιδί στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια της μητέρας του παιδιού, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους και στους περαστικούς που βρέθηκαν στο σημείο.

Άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και των πολιτών

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε γρήγορα στο σημείο του ατυχήματος, με τους διασώστες να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στη 6χρονη πριν από τη διακομιδή της στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων.

Μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου, πολίτες και κάτοικοι της περιοχής κινητοποιήθηκαν άμεσα, προσφέροντας βοήθεια και στήριξη στο τραυματισμένο παιδί.

Υπό ιατρική παρακολούθηση η 6χρονη

Στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο η μικρή υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και παραμένει υπό την παρακολούθηση των γιατρών, λαμβάνοντας την απαιτούμενη φροντίδα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Η Τροχαία ερευνά τις συνθήκες του ατυχήματος

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει η Τροχαία Πατρών, η οποία εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η παράσυρση.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του τροχαίου ατυχήματος.