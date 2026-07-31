Επίδομα 10.000 ευρώ για μετεγκατάσταση στην περιφέρεια – Ποιές περιοχές εντάσσονται

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Το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για μόνιμη εγκατάσταση στην ελληνική περιφέρεια επεκτείνεται σε νέες περιοχές, με το ποσό να αυξάνεται στα 10.000 ευρώ και χωρίς πλέον να απαιτείται προηγούμενη εξασφάλιση εργασίας.

Το πρόγραμμα για τη μετεγκατάσταση στην ελληνική περιφέρεια διευρύνεται, με την κυβέρνηση να επεκτείνει την οικονομική ενίσχυση σε περισσότερες περιοχές που αντιμετωπίζουν δημογραφικές και πληθυσμιακές προκλήσεις.

Όπως ανακοίνωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, το μέτρο που εφαρμόστηκε αρχικά πιλοτικά στον Έβρο επεκτείνεται σε τουλάχιστον οκτώ ακόμη περιοχές, ενώ το ποσό της ενίσχυσης διαμορφώνεται πλέον στα 10.000 ευρώ για όλους τους δικαιούχους.

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Οι περιοχές που εντάσσονται

Στις νέες περιοχές που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα βρίσκονται η Δράμα, η Καστοριά, η Πέλλα, η Φλώρινα, το Κιλκίς και οι Σέρρες.

Παράλληλα, αναμένεται να προστεθούν και άλλες περιοχές, στο πλαίσιο της διεύρυνσης του μέτρου για την ενίσχυση της μόνιμης εγκατάστασης στην περιφέρεια.

Αυξάνεται η οικονομική ενίσχυση

Με τις νέες αλλαγές, η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται στα 10.000 ευρώ για όλους τους δικαιούχους, ανεξάρτητα από το μέγεθος της περιοχής στην οποία επιλέγουν να εγκατασταθούν.

Η ρύθμιση στοχεύει στη διευκόλυνση της μετακίνησης πολιτών προς περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα πληθυσμιακής συρρίκνωσης.

Καταργείται η προϋπόθεση εργασίας

Βασική αλλαγή στο πρόγραμμα αποτελεί η κατάργηση της προϋπόθεσης να έχει εξασφαλιστεί θέση εργασίας πριν από την ένταξη.

Πλέον, το κύριο κριτήριο είναι να αποδεικνύεται ότι ο ενδιαφερόμενος έχει πράγματι μεταφέρει τη μόνιμη κατοικία του στην περιοχή για την οποία υποβάλλει αίτηση.

Γιατί αλλάζει το πλαίσιο

Η τροποποίηση έρχεται μετά τα προβλήματα που καταγράφηκαν κατά την προηγούμενη εφαρμογή του προγράμματος.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η υπουργός, αρκετές αιτήσεις απορρίπτονταν επειδή υπήρχαν περιπτώσεις πολιτών που ήδη κατοικούσαν στις συγκεκριμένες περιοχές και, ως εκ τούτου, δεν θεωρούνταν νέοι κάτοικοι.

Με το νέο πλαίσιο, η έμφαση μεταφέρεται στην πραγματική και μόνιμη αλλαγή κατοικίας, ώστε η οικονομική ενίσχυση να κατευθύνεται σε όσους εγκαθίστανται ουσιαστικά στις περιοχές που εντάσσονται στο πρόγραμμα.