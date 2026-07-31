Αργίες 2026: Τι μέρα «πέφτει» ο Δεκαπενταύγουστος – Πώς θα πληρωθούν όσοι εργαστούν

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Ο Δεκαπενταύγουστος 2026 πέφτει Σάββατο και αποτελεί υποχρεωτική αργία, με την αμοιβή των εργαζομένων να διαφοροποιείται ανάλογα με το αν θα εργαστούν, τον τρόπο αμοιβής τους και το καθεστώς λειτουργίας της επιχείρησης.

Δεκαπενταύγουστος 2026: Τι ισχύει για την αργία και πώς αμείβονται όσοι εργαστούν

Ο Δεκαπενταύγουστος φέτος συμπίπτει με Σάββατο και αποτελεί μία από τις υποχρεωτικές αργίες του έτους, κατά τις οποίες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, απαγορεύεται η λειτουργία των επιχειρήσεων, με εξαίρεση όσες επιτρέπεται να λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις αργίες.

Για τους εργαζόμενους, η αμοιβή της ημέρας διαφοροποιείται ανάλογα με το αν θα απασχοληθούν ή όχι, τον τρόπο με τον οποίο αμείβονται και το καθεστώς λειτουργίας της επιχείρησης στην οποία εργάζονται.

Τι ισχύει για όσους δεν εργαστούν

Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν θα εργαστούν στις 15 Αυγούστου, για λόγους που δεν οφείλονται στους ίδιους, δικαιούνται το ημερομίσθιο που λαμβάνουν συνήθως.

Αντίθετα, οι εργαζόμενοι που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και δεν θα απασχοληθούν την ημέρα της αργίας δεν λαμβάνουν πρόσθετη αμοιβή, καθώς καλύπτονται από τον μηνιαίο μισθό τους.

Πώς αμείβονται όσοι εργαστούν

Για τους εργαζόμενους με ημερομίσθιο που θα απασχοληθούν κατά την υποχρεωτική αργία, προβλέπεται η καταβολή του κανονικού ημερομισθίου τους, καθώς και προσαύξηση 75%, η οποία υπολογίζεται επί του νόμιμου ημερομισθίου.

Για όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό και εργάζονται σε επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα τις Κυριακές και τις αργίες, καταβάλλεται μόνο η προσαύξηση 75%, υπολογιζόμενη στο 1/25 του νόμιμου ημερήσιου μισθού, καθώς η αμοιβή της ημέρας θεωρείται ότι περιλαμβάνεται ήδη στον μηνιαίο μισθό.

Διαφορετικά, όταν πρόκειται για επιχειρήσεις που παραμένουν συνήθως κλειστές τις Κυριακές και τις αργίες αλλά λειτουργήσουν κατ’ εξαίρεση στις 15 Αυγούστου, οι εργαζόμενοι με μηνιαίο μισθό δικαιούνται τόσο την προσαύξηση 75% όσο και το 1/25 του συνήθως καταβαλλόμενου μισθού τους.

Οι επόμενες αργίες του 2026

Μετά τον Δεκαπενταύγουστο, η επόμενη επίσημη αργία του έτους είναι η 28η Οκτωβρίου, η οποία το 2026 πέφτει Τετάρτη.

Η χρονιά ολοκληρώνεται με τις αργίες των Χριστουγέννων, καθώς η 25η Δεκεμβρίου πέφτει Παρασκευή, δημιουργώντας τριήμερο, ενώ αργία είναι και η 26η Δεκεμβρίου, που ακολουθεί την επόμενη ημέρα.