Νέα Αριστερά: Πυρά για τις δηλώσεις υπέρ της πανεπιστημιακής αστυνομίας

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Η Νέα Αριστερά ασκεί κριτική σε δηλώσεις στελέχους της ΕΛΑΣ για την ασφάλεια στα δημόσια πανεπιστήμια, υποστηρίζοντας ότι συνιστούν υιοθέτηση κυβερνητικών θέσεων για την πανεπιστημιακή αστυνομία.

Πανεπιστημιακή αστυνομία: Ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς μετά από δηλώσεις στελέχους της ΕΛ.ΑΣ.

Η πανεπιστημιακή αστυνομία επανέρχεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, μετά την ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς σχετικά με δηλώσεις στελέχους της Ελληνικής Αστυνομίας για την ασφάλεια στα δημόσια πανεπιστήμια.

Το κόμμα στρέφεται κατά της Νεκταρίας Αγγελάκη, υποστηρίζοντας ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις της ταυτίζονται με τις θέσεις της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με τη λειτουργία των δημόσιων πανεπιστημίων.

Η αναφορά στις δηλώσεις για τα πανεπιστήμια

Σύμφωνα με τη Νέα Αριστερά, η Νεκταρία Αγγελάκη, κατά τη διάρκεια δηλώσεών της στον τηλεοπτικό σταθμό Open, τάχθηκε υπέρ της ενίσχυσης της ασφάλειας στα δημόσια πανεπιστήμια και ειδικότερα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, το κόμμα υποστηρίζει ότι, μέσα από τις ίδιες δηλώσεις, εξέφρασε έμμεσα θέση υπέρ της ύπαρξης της πανεπιστημιακής αστυνομίας.

Στην ανακοίνωσή της, η Νέα Αριστερά αναφέρει ότι στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. υιοθετούν πλήρως, όπως υποστηρίζει, τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας και του υπερσυντηρητικού χώρου για τα δημόσια πανεπιστήμια.

Παράλληλα, κάνει λόγο για ολοκλήρωση ενός πολιτικού «δίπολου», το οποίο, σύμφωνα με την ίδια, συνδυάζει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια με την προληπτική καταστολή στα δημόσια ιδρύματα.

Οι αναφορές στην πανεπιστημιακή κοινότητα

Η Νέα Αριστερά υποστηρίζει ακόμη ότι η πανεπιστημιακή κοινότητα, οι καθηγητές και οι φοιτητές γνωρίζουν πλέον, όπως αναφέρει, ποια είναι η προσέγγιση της ΕΛ.ΑΣ. στα ζητήματα της ασφάλειας και του πανεπιστημιακού ασύλου.

Κατά το κόμμα, οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις αποτελούν συνέχεια των πολιτικών που εφαρμόζει η κυβέρνηση στα δημόσια πανεπιστήμια.