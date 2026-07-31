Επαναληπτικές Πανελλαδικές 2026: Εξεταστικά Κέντρα Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2026

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Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνονται:

Α. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2026

1) Εξεταστικά Κέντρα ορίζονται σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα, στην Αττική, ως Εξεταστικό Κέντρο, ορίζεται το 5ο ΓΕΛ Ηλιούπολης της Διεύθυνσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας (Αλ. Παπαναστασίου 12, Τ.Κ. 16341, Ηλιούπολη, τηλ. 210-9915302) και στη Θεσσαλονίκη, ως Εξεταστικό Κέντρο, ορίζεται το 2ο ΓΕΛ Νεάπολης Θεσσαλονίκης της Διεύθυνσης Δ.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης (περιοχή πρώην Στρ. Στρεμπενιώτη, Νεάπολη Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 56728, τηλ. 2310607521).

2) Η κατανομή των υποψηφίων στα δύο εξεταστικά κέντρα έχει ως ακολούθως:

i) οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις σε ΕΕΔΔΕ των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Ιονίου και Αττικής θα εξεταστούν στο Ε.Κ. της Αττικής,

ii) οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις σε ΕΕΔΔΕ των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης θα εξεταστούν στο Ε.Κ. της Θεσσαλονίκης.

3) Όλοι οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ έτους 2026, για τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ομάδων Προσανατολισμού, θα εξεταστούν στο 9ο Γυμνάσιο Ιλίου της Διεύθυνσης Δ.Ε. Γ΄Αθήνας (Ποσειδώνος 25, Τ.Κ. 13122 Ίλιον, τηλ. 210-2624466).

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το από 17-07-2026 Δελτίο Τύπου του ΥΠΑΙΘΑ, το Πρόγραμμα των Επαναληπτικών Εξετάσεων ΓΕΛ έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2026

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(Ο.Π.= Ομάδα Προσανατολισμού) τριτη 8-9-2026 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ τεταρτη 9-9-2026 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ + Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 10-9-2026 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΧΗΜΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ + Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11-9-2026 ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ + Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται για όλα τα μαθήματα η 16.00 μ.μ. Η προσέλευση των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης γίνεται 30 λεπτά τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται σε τρεις (3) ώρες.

Οι υποψήφιοι των εσπερινών λυκείων, ανεξαρτήτως της κατηγορίας με την οποία επέλεξαν να εξεταστούν στις εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου, συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις μαζί με τους υποψηφίους των ημερησίων λυκείων. Εξετάζονται στην ίδια ύλη και θέματα με τους υποψηφίους των ημερησίων λυκείων και διεκδικούν τις ίδιες με αυτούς θέσεις.

Β1. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (εκτός των μουσικών μαθημάτων) ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ ΕΤΟΥΣ 2026:

1) Εξεταστικά Κέντρα Ειδικών Μαθημάτων ορίζονται σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα, στην Αττική, ως Εξεταστικό Κέντρο Ειδικών Μαθημάτων, ορίζεται το 5ο ΓΕΛ Ηλιούπολης της Διεύθυνσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας (Αλ. Παπαναστασίου 12, Τ.Κ. 16341, Ηλιούπολη, τηλ. 210-9915302) και στη Θεσσαλονίκη, ως Εξεταστικό Κέντρο Ειδικών Μαθημάτων, ορίζεται το 2ο ΓΕΛ Νεάπολης Θεσσαλονίκης της Διεύθυνσης Δ.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης (περιοχή πρώην Στρ. Στρεμπενιώτη, Νεάπολη Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 56728, τηλ. 2310607521).

2) Η κατανομή των υποψηφίων στα δύο εξεταστικά κέντρα Ειδικών Μαθημάτων έχει ως ακολούθως:

i) οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σε ΕΕΔΔΕ των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Ιονίου και Αττικής θα εξεταστούν στο Ε.Κ. Ειδικών Μαθημάτων της Αττικής, για όλα τα ειδικά μαθήματα εκτός των μουσικών μαθημάτων.

ii) οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σε ΕΕΔΔΕ των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης θα εξεταστούν στο Ε.Κ. Ειδικών Μαθημάτων της Θεσσαλονίκης, για όλα τα ειδικά μαθήματα εκτός των μουσικών μαθημάτων.

3) Όλοι οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2026, για τα Ειδικά μαθήματα εκτός των μουσικών μαθημάτων, θα εξεταστούν στο 50ο Γυμνάσιο Αθηνών της Διεύθυνσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας (Χατζηαποστόλου 74-76 και Δόρδου, Τ.Κ. 10443, Αθήνα, τηλ.210-5136686).

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το από 17-07-2026 Δελτίο Τύπου του ΥΠΑΙΘΑ, το Πρόγραμμα των Επαναληπτικών Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων ΓΕΛ & ΕΠΑΛ έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2026 ΓΕΛ & ΕΠΑΛ

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 12-9-2026 ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ 12.00 μ.μ. 16.00 μ.μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 14-9-2026 ΑΓΓΛΙΚΑ 16:00 μ.μ. ΤΡΙΤΗ 15-9-2026 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 16:00 μ.μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 16-9-2026 ΓΑΛΛΙΚΑ 16.00 μ.μ. ΠΕΜΠΤΗ 17-9-2026 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 13.30 μ.μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18-9-2026 ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 13:30 μ.μ.

Η προσέλευση των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης γίνεται 30 λεπτά τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

– των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες,

– των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες.

Β2. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ «ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ» & «ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ» ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ ΕΤΟΥΣ 2026:

1) Για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», οι εξετάσεις για όλους τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ συμπεριλαμβανομένων και όλων των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, θα διενεργηθούν στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οδός Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180 Μαρούσι.

2) Εξεταστικό κέντρο για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» ορίζεται στην Αττική, το Μουσικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Ιλίου της Διεύθυνσης Δ.Ε. Γ’ Αθήνας (Πετρακογιώργη 1, Τ.Κ. 13122 Ίλιον, τηλ. 210-2384855 και 210-2384479), στο οποίο θα εξεταστούν όλοι οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το από 17-07-2026 Δελτίο Τύπου του ΥΠΑΙΘΑ, το Πρόγραμμα των Επαναληπτικών Εξετάσεων Μουσικών Μαθημάτων ΓΕΛ & ΕΠΑΛ έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2026 ΓΕΛ & ΕΠΑΛ

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 19-9-2026 ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ 16.00 μ.μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 21-9-2026 ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 16.00 μ.μ.

Η προσέλευση των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης γίνεται 30 λεπτά τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

– για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση έχει διάρκεια συνολικά τρεις (3) ώρες και 30΄ λεπτά.

– για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4΄ έως 6΄ λεπτά για κάθε υποψήφιο.

Γ. Ως προθεσμία διεξαγωγής επαναληπτικής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων ΓΕΛ & ΕΠΑΛ για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έτους 2026-27 ορίζουμε το διάστημα από τη Δευτέρα 14-9-2026 μέχρι και τη Δευτέρα 21-9-2026. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέλθουν στην αρμόδια Επιτροπή υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας που θα ανακοινωθεί με νεότερο δελτίο τύπου, προκειμένου να δηλώσουν τις ημέρες συμμετοχής στις πρακτικές δοκιμασίες.

Δ. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΕΤΟΥΣ 2026

1) Εξεταστικά Κέντρα ορίζονται σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα, στην Αττική, ως Εξεταστικό Κέντρο, ορίζεται το 1ο ΕΠΑΛ Αθηνών της Διεύθυνσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας (Αχιλλέως 37-41, Τ.Κ. 10436, Αθήνα, τηλ. 210-5221158) και στη Θεσσαλονίκη, ως Εξεταστικό Κέντρο, ορίζεται το 1ο ΕΠΑΛ Νεάπολης της Διεύθυνσης Δ.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης (περιοχή πρώην Στρ. Στρεμπενιώτη, Νεάπολη Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 56728, τηλ. 2312002520, 2312002521).

2) Η κατανομή των υποψηφίων στα δύο εξεταστικά κέντρα έχει ως ακολούθως:

i) οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις σε ΕΕΔΔΕ των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Ιονίου και Αττικής θα εξεταστούν στο Ε.Κ. της Αττικής,

ii) οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις σε ΕΕΔΔΕ των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης θα εξεταστούν στο Ε.Κ. της Θεσσαλονίκης.

3) Όλοι οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ έτους 2026, για τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας, θα εξεταστούν στο 6ο ΕΠΑΛ Αθηνών της Διεύθυνσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας (Νέστου 4, Τ.Κ. 11527 Αμπελόκηποι, τηλ. 210-6430137).

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το από 17-07-2026 Δελτίο Τύπου του ΥΠΑΙΘΑ, το Πρόγραμμα των Επαναληπτικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ ΕΤΟΥΣ 2026

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΙΤΗ 22-9-2026 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 23-9-2026 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Αλγεβρα) ΠΕΜΠΤΗ 24-9-2026 ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ II ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΑΟΘ ) ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25-9-2026 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 26-9-2026 ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΟΔ) ΔΕΥΤΕΡΑ 28-9-2026 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΡΙΤΗ 29-9-2026 ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ (ΜΕΚ ΙΙ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται για όλα τα μαθήματα η 16.00 μ.μ. Η προσέλευση των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης γίνεται 30 λεπτά τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται σε τρεις (3) ώρες.

Ε. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους υποχρεωτικά το δελτίο εξεταζομένου. Κατά την εξέτασή τους οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να φέρουν μαζί τους κινητό τηλέφωνο ή smartwatch.

Ε1. Οδηγίες προς τους υποψηφίους Ειδικών Μαθημάτων για τα ΣΧΕΔΙΑ

Κατά την εξέταση στο «Ελεύθερο Σχέδιο», δίνεται στους υποψηφίους κατάλληλο χαρτί σχεδίασης, του οποίου οι εξωτερικές διαστάσεις είναι 50 Χ 70 εκ. και οι εσωτερικές διαστάσεις, στις οποίες γίνεται η σχεδίαση, 50 Χ 50 εκ. Ο κάθε υποψήφιος πρέπει να έχει μαζί του στις εξετάσεις πινακίδα σχεδίασης, σε διαστάσεις ανάλογες με το χαρτί σχεδίασης. Η σχεδίαση γίνεται με μολύβια. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει μαζί του, εκτός από την πινακίδα, μολύβια μαλακά και σκληρά, γομολάστιχα, ξύστρα. Επίσης, επιτρέπεται η χρήση βελόνας μετρήματος και νήματος στάθμης, ενώ δεν επιτρέπεται η χρήση οργάνων σχεδίασης και η χρήση σπρέι.

Κατά την εξέταση στο «Γραμμικό Σχέδιο», δίνεται στους υποψηφίους κατάλληλο χαρτί σχεδίασης, του οποίου οι εξωτερικές διαστάσεις είναι 50 Χ 70 εκ. και οι εσωτερικές διαστάσεις, στις οποίες γίνεται η σχεδίαση, είναι 50 Χ 58 εκ. Ο κάθε υποψήφιος πρέπει να έχει μαζί του στις εξετάσεις πινακίδα σχεδίασης με παραλληλογράφο ή «ταυ», σε διαστάσεις ανάλογες με το χαρτί σχεδίασης καθώς και τα απαραίτητα για τη σχεδίαση όργανα και υλικά, δηλαδή πρόχειρο χαρτί σχεδίασης (ρυζόχαρτο ή άλλο), τρίγωνα σχεδίασης, κοινό υποδεκάμετρο και τα λοιπά αναγκαία μέσα σχεδίασης (διαβήτη, καμπυλόγραμμο, γομολάστιχα, ασπίδα σβησίματος, ξύστρα – καμπάνα κλπ.).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να φέρουν μαζί τους μολύβια (μηχανικά κλπ.) διαφορετικής σκληρότητας και πενάκια μαύρης μελάνης, στα οποία περιλαμβάνονται ραπιδογράφοι, μαρκαδοράκια κλπ., για σχεδίαση γραμμών με διαφορετικά πάχη. Επισημαίνεται ότι, είτε πρόκειται για τελική σχεδίαση με μελάνη είτε πρόκειται για τελική σχεδίαση με μολύβι, θα πρέπει οι υποψήφιοι να επιτύχουν τις κατάλληλες διαβαθμίσεις πάχους και έντασης γραμμών ανάλογα με την κλίμακα του σχεδίου και σύμφωνα με τους κανόνες της ορθής σχεδίασης. Επίσης οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιούν μεγεθυντικό φακό.

Απαγορεύεται οι υποψήφιοι να χρησιμοποιούν ειδικά βοηθητικά συστήματα σχεδίασης, όπως ειδικά εκτυπωτικά μηχανήματα γραφής και σχεδίασης γραμμάτων, ζελατίνες και μεταλλικά στοιχεία τυποποιημένων γραμμάτων και σχημάτων (στένσιλ), αυτοκόλλητα γράμματα ή αυτοκόλλητες γραμμοσκιάσεις (φύλλα ράστερ, λετρασέτ κλπ.), κλιμακόμετρα (υποδεκάμετρα με διάφορες κλίμακες μέτρησης 1:20, 1:50, 1:100 κ.λπ.), μοιρογνωμόνια καθώς και αριθμομηχανές.

Ε2. Οδηγίες προς τους υποψηφίους του μουσικού μαθήματος «ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ»

Οι υποψήφιοι που προσέρχονται για εξέταση στο μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» θα πρέπει να φέρουν μαζί τους τα μουσικά όργανα στα οποία θα εξεταστούν, εκτός από τα μουσικά όργανα πιάνο και ευρωπαϊκά κρουστά, τα οποία θα υπάρχουν στο χώρο εξέτασής τους.

Για την εξέταση των έργων των α) «Κλασική, Δυτικοευρωπαϊκή μουσική», β) «Τζαζ και Δημοφιλής μουσική» ειδών μουσικής, καθώς και των έργων Βυζαντινής Ψαλτικής του είδους «Λαϊκή – Παραδοσιακή Μουσική και Βυζαντινή Ψαλτική», οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα χρήσης δικής τους παρτιτούρας κατά την εκτέλεση. Οι εξεταζόμενοι της «Κλασικής, Δυτικοευρωπαϊκής Μουσικής» και της «Βυζαντινής Ψαλτικής» υποχρεούνται να παραδώσουν (μέσω ενός επιτηρητή) στην επιτροπή ένα αντίγραφο χωρίς σημειώσεις από τις παρτιτούρες των έργων που θα κληθούν να παίξουν.

Σημειώνεται ότι για το είδος «Τζαζ και Δημοφιλής Μουσική», εάν υπάρχει παρτιτούρα, θα είναι ένας ενδεικτικός οδηγός, και οι εξεταζόμενοι θα πρέπει υποχρεωτικά να παραδώσουν (μέσω ενός επιτηρητή) στην επιτροπή ένα αντίγραφο χωρίς σημειώσεις από τις παρτιτούρες των έργων που θα κληθούν να παίξουν. Δεν θα πρέπει να περιέχεται γραμμένος αυτοσχεδιασμός γιατί η αξιολόγηση της εκτέλεσης του υποψηφίου θα γίνει με βάση την ενδεικτική εκτέλεση (ηχογράφηση) που έχει αναρτηθεί στο ρεπερτόριο.

Επιπλέον, για την εξέταση των έργων της Μονωδίας της «Κλασικής, Δυτικοευρωπαϊκής μουσικής» προβλέπεται χρήση πιανιστικής συνοδείας, χωρίς να έχει προηγηθεί πρόβα μεταξύ υποψηφίου και πιανίστα. Για την εξέταση φωνητικής τέχνης της «Τζαζ και Δημοφιλούς μουσικής» και της «Λαϊκής – Παραδοσιακής μουσικής και Βυζαντινής Ψαλτικής», προβλέπεται η χρήση πιάνου ή διαπασών για την τονοδότηση της φωνής.

Το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ