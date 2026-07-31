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Νέα λουκέτα σε 33 σχολεία – Το δημογραφικό «σβήνει» τα χωριά

iPaideia.gr Newsroom iPaideia.gr Newsroom
31/07/2026 - 11:29
Νέα λουκέτα σε 33 σχολεία – Το δημογραφικό «σβήνει» τα χωριά
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Το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ήπειρος αποτυπώνεται με τον πιο σκληρό τρόπο στη δημόσια εκπαίδευση.

Για τη σχολική χρονιά 2026-2027, συνολικά 33 σχολικές μονάδες δεν θα λειτουργήσουν, καθώς η έλλειψη μαθητικού δυναμικού οδηγεί στην αναστολή της λειτουργίας τους.

Με αποφάσεις της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου αναστέλλεται η λειτουργία 11 δημοτικών σχολείων και 22 νηπιαγωγείων στους νομούς Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας.

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Η εικόνα αυτή αποτελεί ακόμη ένα ισχυρό αποτύπωμα της δημογραφικής συρρίκνωσης και της εγκατάλειψης της υπαίθρου. Σε πολλά χωριά οι γεννήσεις έχουν μειωθεί δραματικά, οι νέες οικογένειες είναι ελάχιστες και οι σχολικές αίθουσες μένουν χωρίς μαθητές.

Από τα δημοτικά σχολεία που αναστέλλουν τη λειτουργία τους, μόνο το Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρόπουλου δεν λειτουργεί λόγω έλλειψης κατάλληλου διδακτηρίου. Όλες οι υπόλοιπες σχολικές μονάδες κλείνουν επειδή δεν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών.

Τα σχολεία που δεν θα λειτουργήσουν

 

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Νηπιαγωγεία

Άρτα

7ο Άρτας
Κεραματών
Πέτρας
Πολυδρόσου
Ροδαυγής
Χανόπουλου

Θεσπρωτία

Λεπτοκαρυάς

Ιωάννινα

Αβγού
Βωβούσας
Διστράτου
1ο Μαρμάρων
Μηλιάς
Χρυσοβίτσας

Πρέβεζα

Αγίου Γεωργίου
Αρχαγγέλου
Βουβοποτάμου
Καστροσυκιάς
Νικόπολης
Πέτρας
Ριζοβουνίου

Δημοτικά Σχολεία

Άρτα

Αγίου Χαραλάμπους Κάτω Αθαμανίου
Αμπελιών Αμμοτόπου
Κεραματών
Κομμένου
Πέτρας
Ροδαυγής
Τετρακώμου

Ιωάννινα

Αβγού
Βωβούσας
Διστράτου
Νεοχωρόπουλου

Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά έτσι με ακόμη λιγότερες σχολικές μονάδες στην Ήπειρο, επιβεβαιώνοντας ότι το δημογραφικό εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για το μέλλον της περιοχής.

Η αναστολή λειτουργίας των σχολείων δεν αποτελεί μόνο εκπαιδευτικό ζήτημα, αλλά και έναν ακόμη δείκτη της ερήμωσης που καταγράφεται σε πολλές ορεινές και απομακρυσμένες κοινότητες.

Δυστυχώς όμως αυτή η πραγματικότητα αγγίζει πλέον και περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από τα αστικά κέντρα.

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Στην Κατηγορία: ΠΑΙΔΕΙΑ

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