Παραλίες: Τα πρόστιμα που πρέπει να γνωρίζουν οι λουόμενοι το καλοκαίρι

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Οι παραλίες γεμίζουν τον Αύγουστο, όμως οι λουόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι παραβάσεις όπως η ηχορύπανση, η μη χρήση σωσιβίου στο SUP, το ελεύθερο κάμπινγκ και η ρύπανση της θάλασσας μπορούν να επιφέρουν υψηλά πρόστιμα.

Παραλίες: Τα πρόστιμα για ρακέτες, SUP, ηχεία και ελεύθερο κάμπινγκ που πρέπει να γνωρίζουν οι λουόμενοι

Οι παραλίες της χώρας αναμένεται να υποδεχθούν εκατομμύρια λουόμενους κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, με την κορύφωση της θερινής περιόδου να φέρνει αυξημένη κίνηση στις ακτές. Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να τηρούν τους κανόνες που προβλέπει η νομοθεσία, καθώς ορισμένες παραβάσεις συνοδεύονται από σημαντικά χρηματικά πρόστιμα.

Από τη χρήση ρακετών και φορητών ηχείων μέχρι το SUP, το ελεύθερο κάμπινγκ και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η ενημέρωση για όσα ισχύουν μπορεί να βοηθήσει τους λουόμενους να αποφύγουν δυσάρεστες συνέπειες κατά τις καλοκαιρινές διακοπές.

Ρακέτες και ηχεία: Πότε επιβάλλονται πρόστιμα

Το παιχνίδι με ρακέτες επιτρέπεται στις παραλίες, όμως όταν προκαλεί ενόχληση στους υπόλοιπους λουόμενους ή δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλειά τους, οι αρμόδιες Αρχές μπορούν να επιβάλουν πρόστιμα.

Ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, οι κυρώσεις κυμαίνονται από 100 έως 1.000 ευρώ.

Αντίστοιχα, η χρήση φορητών ηχείων επιτρέπεται μόνο εφόσον δεν προκαλεί υπερβολική ηχορύπανση. Όταν η ένταση της μουσικής ενοχλεί τους υπόλοιπους λουόμενους, τα πρόστιμα κυμαίνονται από 200 έως 500 ευρώ, ενώ σε περίπτωση που η παράβαση αφορά σκάφος αναψυχής μπορούν να φτάσουν έως και τις 2.000 ευρώ.

Τι ισχύει για το SUP και το ελεύθερο κάμπινγκ

Για όσους χρησιμοποιούν σανίδα όρθιας κωπηλασίας (SUP), η χρήση σωσιβίου είναι υποχρεωτική.

Η μη συμμόρφωση επισύρει πρόστιμο 250 ευρώ, ενώ προβλέπονται και πρόσθετες κυρώσεις όταν ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται εκτός των επιτρεπόμενων ορίων ή σε ώρες που δεν επιτρέπεται.

Παράλληλα, το ελεύθερο κάμπινγκ εξακολουθεί να απαγορεύεται σε πολλές περιοχές της χώρας. Η παράβαση τιμωρείται με πρόστιμο 300 ευρώ ανά άτομο, ενώ, ανάλογα με τις συνθήκες και τη φύση της υπόθεσης, μπορεί να εφαρμοστεί και η αυτόφωρη διαδικασία.

Τα υψηλότερα πρόστιμα αφορούν τη ρύπανση της θάλασσας

Οι αυστηρότερες διοικητικές κυρώσεις προβλέπονται για παραβάσεις που σχετίζονται με τη ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η απόρριψη πετρελαιοειδών, αποβλήτων ή άλλων ρυπογόνων ουσιών στη θάλασσα μπορεί, ανάλογα με τη σοβαρότητα της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, να επιφέρει πρόστιμα που φτάνουν έως και τις 58.000 ευρώ.

Στόχος η ασφάλεια και η προστασία του περιβάλλοντος

Οι αρμόδιες Αρχές επισημαίνουν ότι σκοπός των ελέγχων δεν είναι η επιβολή προστίμων, αλλά η διασφάλιση της ασφάλειας των λουόμενων και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Η τήρηση των κανόνων στις παραλίες συμβάλλει τόσο στην ομαλή συνύπαρξη των επισκεπτών όσο και στη διατήρηση των ελληνικών ακτών καθαρών και ασφαλών για όλους.

Mε πληροφορίες από Παραπολιτικά