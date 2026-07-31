ΕΟΠΠΕΠ: Πέντε χρόνια χωρίς εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτών ενηλίκων – Τι αναφέρει ερώτηση στη Βουλή

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Το ζήτημα της πενταετούς διακοπής των εξετάσεων πιστοποίησης εκπαιδευτών ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ φέρνει στη Βουλή ο Στέφανος Παραστατίδης, ζητώντας σαφές χρονοδιάγραμμα και στοιχεία για τους υποψηφίους που παραμένουν σε αναμονή.

Τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτών ενηλίκων και την πολυετή διακοπή της σχετικής διαδικασίας από τον ΕΟΠΠΕΠ φέρνει στη Βουλή ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και τομεάρχης Παιδείας, Στέφανος Παραστατίδης.

Με ερώτησή του προς την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις για τους λόγους της καθυστέρησης, τον αριθμό των υποψηφίων που περιμένουν να εξεταστούν και το χρονοδιάγραμμα της επόμενης εξεταστικής διαδικασίας.

Από το 2021 χωρίς νέα εξεταστική διαδικασία

Οι τελευταίες εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ πραγματοποιήθηκαν το 2021.

Έκτοτε, επί σχεδόν πέντε χρόνια, δεν έχει προκηρυχθεί νέα εξεταστική διαδικασία, με αποτέλεσμα υποψήφιοι των οποίων οι φάκελοι έχουν ήδη αξιολογηθεί ή εξακολουθούν να βρίσκονται υπό αξιολόγηση να μην μπορούν να ολοκληρώσουν την πιστοποίησή τους.

Σύμφωνα με την ερώτηση, οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι στερούνται χωρίς δική τους υπαιτιότητα τη δυνατότητα επαγγελματικής αξιοποίησης των προσόντων τους.

Η εξαίρεση για μη πιστοποιημένους εκπαιδευτές

Την ίδια στιγμή, νομοθετική ρύθμιση του 2024 επιτρέπει κατ’ εξαίρεση την απασχόληση μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα Κέντρων Διά Βίου Μάθησης.

Η δυνατότητα αυτή ενεργοποιείται όταν δηλώνεται αδυναμία εξεύρεσης πιστοποιημένων εκπαιδευτών. Ωστόσο, κατά τον Στέφανο Παραστατίδη, υπάρχει κίνδυνος η εξαίρεση να μετατραπεί σε πάγιο σύστημα, καθώς η Πολιτεία δεν διοργανώνει τις εξετάσεις που απαιτούνται για την ένταξη νέων εκπαιδευτών στο μητρώο πιστοποιημένων του ΕΟΠΠΕΠ.

Τα ερωτήματα προς την υπουργό Παιδείας

Με την κοινοβουλευτική παρέμβαση ζητούνται στοιχεία για τον αριθμό των υποψηφίων που βρίσκονται σε αναμονή, καθώς και εξηγήσεις για τους λόγους της πολυετούς καθυστέρησης.

Παράλληλα, ζητείται να γνωστοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα της επόμενης εξεταστικής διαδικασίας και να εξεταστεί η θεσμοθέτηση σταθερής περιοδικότητας των εξετάσεων.

Η ερώτηση περιλαμβάνει ακόμη αιτήματα για ενημέρωση σχετικά με τον αριθμό των αιτημάτων και των εγκρίσεων απασχόλησης μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών, αλλά και για τα κριτήρια με τα οποία ελέγχεται η πραγματική αδυναμία εξεύρεσης πιστοποιημένου προσωπικού.

«Βασική εγγύηση ποιότητας η πιστοποίηση»

Στην παρέμβασή του, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι η πιστοποίηση αποτελεί βασική εγγύηση ποιότητας, διαφάνειας και αξιοπιστίας στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Τονίζει ακόμη ότι η διοικητική αδράνεια δεν μπορεί να ακυρώνει στην πράξη το σύστημα πιστοποίησης ούτε να δημιουργεί άνιση μεταχείριση σε βάρος όσων περιμένουν επί χρόνια να εξεταστούν.