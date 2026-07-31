Τι ισχύει για τα προνήπια και τα νήπια στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Αποσπάσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ 2026-2027: Ανακοινώθηκαν οι αποσπάσεις και οι ανακλήσεις σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Σ.Δ.Ε.Υ. και περιοχές

«Νταντάδες της γειτονιάς»: Αυξάνεται η συμμετοχή στο πρόγραμμα – Τι ισχύει για βρεφονηπιακούς σταθμούς και voucher

Το campus του EUC-Athens, το οποίο βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσής του, αναπτύσσεται σε έκταση 50 στρεμμάτων στην Παλλήνη Αττικής.

Ο Δήμος Αθηναίων διένειμε vouchers σε 100 ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά για τη δωρεάν προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών υψηλής ενεργειακής απόδοσης, στο πλαίσιο δράσεων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.

Την έντονη ανησυχία της για τη λειτουργία της Παιδιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου εκφράζει η ΕΛΜΕ Ζακύνθου, κάνοντας λόγο για συνεχιζόμενη υποβάθμιση της δημόσιας υγείας στο νησί και για διαχρονική υποστελέχωση του νοσοκομείου.

Στην υλοποίηση νέων δράσεων για τον εκσυγχρονισμό των ελληνικών πανεπιστημίων και την ενίσχυση της υποστήριξης προς τους φοιτητές προχωρά το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την υποβολή των δηλώσεων βραχυχρόνιας μίσθωσης (τύπου Airbnb), καθώς στις 30 Ιουλίου εκπνέει η προθεσμία.

«Βροχή» τα πρόστιμα από την ΑΑΔΕ σε καταστήματα ανά την Ελλάδα για φορολογικές παραβάσεις, ενώ επιβλήθηκε 48ωρο «λουκέτο» σε οκτώ επιχειρήσεις.

Από τις 7 Αυγούστου ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους», με ενίσχυση από 200 έως 600 ευρώ και διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια για περισσότερους δικαιούχους.

Σοβαρές ελλείψεις στα συστήματα πυροπροστασίας πολλών σχολικών και άλλων δημοτικών κτιρίων στο δήμο Κερατσινίου καταγγέλλουν κάτοικοι, με αποτέλεσμα στην υπόθεση να παρέμβει εισαγγελέας.

Από την 1η Οκτωβρίου 2026 όλα τα ενοίκια κατοικιών και επαγγελματικών ακινήτων θα καταβάλλονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού συστήματος, με απώλεια επιδομάτων και φορολογικών εκπτώσεων για όσους συνεχίσουν τις πληρωμές με μετρητά.

Μηνιαίο επίδομα έως 500 ευρώ σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων - Αξιωματικοί το 65% των δικαιούχων

Εκπνέει σήμερα, Παρασκευή, η προθεσμία για το στεγαστικό επίδομα που δικαιούνται φοιτητές και φοιτήτριες για το ακαδημαϊκό έτος 2025 – 2026. Η αίτηση για τη χορήγησή του υποβάλλεται ηλεκτρονικά.

Ο Δεκαπενταύγουστος 2026 πέφτει Σάββατο και αποτελεί υποχρεωτική αργία, με την αμοιβή των εργαζομένων να διαφοροποιείται ανάλογα με το αν θα εργαστούν, τον τρόπο αμοιβής τους και το καθεστώς λειτουργίας της επιχείρησης.

Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας διευκρινίζει ότι, σύμφωνα με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, δεν επιτρέπεται η φοίτηση προνηπίων και νηπίων σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών για την παρακολούθηση μαθημάτων αγγλικής γλώσσας.

Το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ήπειρος αποτυπώνεται με τον πιο σκληρό τρόπο στη δημόσια εκπαίδευση.

Ο Γιώργος Καλλιγέρης, μαθητής από τα Χανιά, αποτελεί μία από τις πιο εντυπωσιακές περιπτώσεις των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων, καθώς κατάφερε να πετύχει το απόλυτο σε τρία βασικά μαθήματα και να κατακτήσει την πρώτη θέση στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Το ισχύον πλαίσιο για τις διαγραφές φοιτητών καθορίζει ανώτατη διάρκεια φοίτησης ανά πρόγραμμα σπουδών, προβλέπει μεταβατικές διατάξεις για παλαιούς φοιτητές και εξαιρέσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες.

Το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για μόνιμη εγκατάσταση στην ελληνική περιφέρεια επεκτείνεται σε νέες περιοχές, με το ποσό να αυξάνεται στα 10.000 ευρώ και χωρίς πλέον να απαιτείται προηγούμενη εξασφάλιση εργασίας.

Το ζήτημα της πενταετούς διακοπής των εξετάσεων πιστοποίησης εκπαιδευτών ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ φέρνει στη Βουλή ο Στέφανος Παραστατίδης, ζητώντας σαφές χρονοδιάγραμμα και στοιχεία για τους υποψηφίους που παραμένουν σε αναμονή.

Τι ισχύει για τα προνήπια και τα νήπια στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών

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Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας διευκρινίζει ότι, σύμφωνα με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, δεν επιτρέπεται η φοίτηση προνηπίων και νηπίων σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών για την παρακολούθηση μαθημάτων αγγλικής γλώσσας.