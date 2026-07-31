Τι ισχύει για τα προνήπια και τα νήπια στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών
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Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας διευκρινίζει ότι, σύμφωνα με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, δεν επιτρέπεται η φοίτηση προνηπίων και νηπίων σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών για την παρακολούθηση μαθημάτων αγγλικής γλώσσας.
Κέντρα Ξένων Γλωσσών: Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας για τη φοίτηση προνηπίων και νηπίων
Το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία ενημερώνει τις αρμόδιες εκπαιδευτικές υπηρεσίες για την εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 16/2026 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), η οποία έχει γίνει αποδεκτή από την υπουργό Παιδείας.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, δεν είναι δυνατή η φοίτηση παιδιών προσχολικής ηλικίας, δηλαδή προνηπίων και νηπίων, σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών, ενώ, κατά συνέπεια, δεν θεωρείται σύννομη η παρακολούθηση μαθημάτων αγγλικής γλώσσας στις συγκεκριμένες δομές από παιδιά αυτής της ηλικιακής κατηγορίας.
Τι προβλέπει η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
Η εγκύκλιος βασίζεται στην υπ’ αριθμ. 16/2026 Γνωμοδότηση του Αντιπροέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Υπουργείο Παιδείας, η οποία έγινε αποδεκτή στις 12 Μαΐου 2026 από την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
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Με βάση τη γνωμοδότηση, διευκρινίζεται ότι η φοίτηση παιδιών προσχολικής ηλικίας (προνηπίων – νηπίων) σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών δεν είναι επιτρεπτή και, συνακόλουθα, η παρακολούθηση μαθημάτων αγγλικής γλώσσας στις δομές αυτές δεν είναι σύννομη.
Σε ποιους απευθύνεται η εγκύκλιος
Η εγκύκλιος απευθύνεται στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ κοινοποιείται και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.
Το Υπουργείο καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να εφαρμόσουν πιστά τις προβλέψεις της γνωμοδότησης στις περιοχές ευθύνης τους, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην εγκύκλιο που υπογράφεται, με εντολή της υπουργού, από τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, Ιωάννη Παπαδομαρκάκη.
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