Ανακαίνιση Κατοικίας: Διευρύνονται τα κριτήρια ένταξης – Παράταση για τις κλειστές κατοικίες

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Το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας» του ΕΣΠΑ 2021-2027 αποκτά νέα, πιο ευέλικτα κριτήρια επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες, ενώ παρατείνεται έως τις 31 Αυγούστου 2026 η προθεσμία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τα συγκεκριμένα ακίνητα.

Το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας» του ΕΣΠΑ 2021-2027 αποκτά νέα κριτήρια επιλεξιμότητας, διευρύνοντας τον αριθμό των ιδιοκτητών που μπορούν να ενταχθούν στη δράση και να διεκδικήσουν χρηματοδότηση για εργασίες ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης.

Παράλληλα, παρατείνεται έως και τις 31 Αυγούστου 2026 η προθεσμία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες, ενώ για τα ανοικτά ακίνητα εξακολουθεί να ισχύει ως καταληκτική ημερομηνία η 31η Ιουλίου 2026.

Τι αλλάζει στα κριτήρια επιλεξιμότητας

Με τις νέες ρυθμίσεις διευρύνεται το πεδίο των επιλέξιμων κλειστών κατοικιών, με στόχο την αξιοποίηση μεγαλύτερου μέρους του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, το ελάχιστο ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας που απαιτείται για την ένταξη στο πρόγραμμα μειώνεται από 50% σε 20%, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται και οι υπόλοιποι όροι της δράσης.

Παράλληλα, αυξάνεται κατά 100% το ανώτατο όριο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τις κλειστές κατοικίες που παραμένουν ουσιαστικά αχρησιμοποίητες, χωρίς να έχει προηγηθεί αίτηση διακοπής ή διακοπή ηλεκτροδότησης έως την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας.

Οι προϋποθέσεις για την κατανάλωση ρεύματος

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, για τις συγκεκριμένες κατοικίες θα πρέπει η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα έτη 2024 και 2025 να είναι μικρότερη από 100 kWh, σύμφωνα με τις καταμετρήσεις του ΔΕΔΔΗΕ.

Επιπλέον, από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος για έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας, η καταγεγραμμένη κατανάλωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ίδιο όριο, αναλογικά με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Χιλιάδες οι βεβαιώσεις επιλεξιμότητας

Μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο του προγράμματος έχουν εκδοθεί περισσότερες από 61.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας, ενώ οι χρήστες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ξεπερνούν τις 250.000.

Η πλατφόρμα, που υλοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, επιτρέπει την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας σε πραγματικό χρόνο, αντλώντας τα απαραίτητα στοιχεία μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας από την ΑΑΔΕ, το υπουργείο Εσωτερικών και τον ΔΕΔΔΗΕ.

Η διαδικασία και το επόμενο στάδιο

Η βεβαίωση επιλεξιμότητας εκδίδεται μέσω της πλατφόρμας www.anakainisi.gov.gr ή μέσω του gov.gr, στην κατηγορία «Περιουσία και Φορολογία» και στην υποκατηγορία «Επιδοτήσεις πολιτών».

Μετά την έκδοση της βεβαίωσης, οι δικαιούχοι θα προχωρήσουν στη δεύτερη φάση του προγράμματος, υποβάλλοντας σε νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα τις αιτήσεις χρηματοδότησης για τις εργασίες ανακαίνισης των ακινήτων τους.

Οι αλλαγές στα κριτήρια προβλέπονται σε Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφεται από τους υπουργούς και υφυπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.