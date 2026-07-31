Διαγραφές φοιτητών: Πότε χάνεται η φοιτητική ιδιότητα και ποιοί εξαιρούνται

Πίνακας περιεχομένων

Το ισχύον πλαίσιο για τις διαγραφές φοιτητών καθορίζει ανώτατη διάρκεια φοίτησης ανά πρόγραμμα σπουδών, προβλέπει μεταβατικές διατάξεις για παλαιούς φοιτητές και εξαιρέσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες.

Οι διαγραφές φοιτητών στα ελληνικά πανεπιστήμια διέπονται πλέον από συγκεκριμένα χρονικά όρια φοίτησης, με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο να καθορίζει πότε ένας φοιτητής χάνει αυτοδίκαια τη φοιτητική του ιδιότητα, αλλά και ποιες εξαιρέσεις ή δυνατότητες παράτασης προβλέπονται.

Παράλληλα, ο νόμος περιλαμβάνει μεταβατικές ρυθμίσεις για όσους είχαν ήδη εγγραφεί στα ΑΕΙ πριν από την εφαρμογή του νέου πλαισίου, ώστε η μετάβαση στο νέο καθεστώς να γίνει με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.

Ποια είναι τα νέα όρια φοίτησης

Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης διαφοροποιείται ανάλογα με τη διάρκεια του προγράμματος σπουδών.

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Λήγει σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων- Η διαδικασία

Συγκεκριμένα, στα τετραετή προγράμματα το ανώτατο όριο είναι έξι έτη, στα πενταετή προγράμματα οκτώ έτη, ενώ στα εξαετή προγράμματα η μέγιστη διάρκεια φοίτησης φτάνει τα εννέα έτη.

Εφόσον ο φοιτητής δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές του, η διαγραφή πραγματοποιείται αυτοδίκαια δύο μήνες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου.

Τι ισχύει για όσους είχαν ήδη εγγραφεί

Για τους φοιτητές που είχαν εισαχθεί στα πανεπιστήμια πριν από την εφαρμογή του νέου πλαισίου προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις.

Όσοι δεν είχαν υπερβεί την κανονική διάρκεια σπουδών το 2021 υπολογίζουν την ανώτατη διάρκεια φοίτησης από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Με βάση αυτή τη ρύθμιση, στα περισσότερα τετραετή τμήματα το σχετικό όριο συμπληρώνεται με τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2026-2027, στα πενταετή προγράμματα με τη λήξη του 2028-2029 και στα εξαετή προγράμματα με τη λήξη του 2029-2030.

Από καθηγητής Πανεπιστημίου ξανά φοιτητής- Έδωσε πανελλήνιες και πέρασε στην πρώτη του επιλογή

Για όσους είχαν ήδη ξεπεράσει την κανονική διάρκεια φοίτησης όταν τέθηκε σε ισχύ ο νόμος, προβλέφθηκε μικρότερη μεταβατική περίοδος.

Ποιοι μπορούν να εξαιρεθούν

Η νομοθεσία προβλέπει ότι ορισμένες κατηγορίες φοιτητών μπορούν να εξαιρεθούν από την αυτοδίκαιη διαγραφή ή να ζητήσουν ειδική μεταχείριση.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται φοιτητές με πιστοποιημένη αναπηρία τουλάχιστον 50%, όσοι αντιμετωπίζουν σοβαρούς λόγους υγείας, καθώς και όσοι επικαλούνται εξαιρετικές κοινωνικές ή οικογενειακές συνθήκες.

Επιπλέον, εξετάζονται και άλλες περιπτώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, ύστερα από αξιολόγηση των αρμόδιων οργάνων του πανεπιστημίου.

Υπάρχει δυνατότητα παράτασης;

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν παράταση της φοίτησής τους πριν από τη λήξη της ανώτατης διάρκειας.

Η σχετική αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τους λόγους για τους οποίους δεν κατέστη δυνατή η έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών.

Εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, μπορεί να εγκριθεί επιπλέον χρόνος φοίτησης, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις προβλέπεται ακόμη και έκτακτη εξεταστική περίοδος για φοιτητές που οφείλουν μικρό αριθμό μαθημάτων προκειμένου να λάβουν το πτυχίο τους.

Τι πρέπει να κάνουν οι φοιτητές

Οι φοιτητές καλούνται να ενημερώνονται εγκαίρως από τη γραμματεία του τμήματός τους για τα χρονικά όρια που ισχύουν ανάλογα με το έτος εισαγωγής τους.

Όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας ή άλλες αποδεδειγμένες δυσκολίες θα πρέπει να εξετάσουν έγκαιρα τη δυνατότητα υποβολής αίτησης για παράταση της φοίτησης ή εξαίρεση από τις διατάξεις περί διαγραφών, σύμφωνα με όσα προβλέπει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.