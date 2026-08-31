Πανεπιστήμια: Μπροστά σε νέα εξεταστική με τον φόβο των διαγραφών – Παρέμβαση σπουδαστών

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Με βασικό αίτημα τη στήριξη των φοιτητών στην εξεταστική περίοδο και την αποτροπή των διαγραφών, το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ) καλεί τους Φοιτητικούς Συλλόγους να οργανώσουν κινητοποιήσεις, ενισχυτικά μαθήματα και πρωτοβουλίες αλληλεγγύης σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας.

Όπως επισημαίνει, η έναρξη της εξεταστικής βρίσκει χιλιάδες φοιτητές αντιμέτωπους με τον κίνδυνο διαγραφής ή με την αδυναμία συμμετοχής στις εξετάσεις, καθώς πολλοί εργάζονται εποχικά μέχρι και το τέλος της εξεταστικής περιόδου.

Στην ανακοίνωσή του, το ΜΑΣ υποστηρίζει ότι οι περσινές διαγραφές απέδειξαν πως το μέτρο δεν αφορά μόνο ανενεργούς φοιτητές, αλλά και νέους που προσπαθούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους παράλληλα με την εργασία ή άλλες δυσκολίες. Παράλληλα, αποδίδει την καθυστέρηση αποφοίτησης όχι στην «τεμπελιά» των φοιτητών, αλλά στις πολιτικές που –όπως αναφέρει– δημιουργούν διαρκώς νέα εμπόδια στην πανεπιστημιακή φοίτηση.

Τα αιτήματα του ΜΑΣ για την εξεταστική

Η φοιτητική παράταξη ζητά τη λήψη άμεσων μέτρων ώστε η εξεταστική να διεξαχθεί χωρίς αποκλεισμούς, προτείνοντας:

θέματα κλιμακωτής δυσκολίας σε όλα τα μαθήματα,

δωρεάν πρόσβαση και εκτύπωση του απαραίτητου εκπαιδευτικού υλικού,

αναβαθμολόγηση ή επανεξέταση όταν τα ποσοστά αποτυχίας ξεπερνούν το 50%,

ειδικές διευκολύνσεις για εργαζόμενους φοιτητές, ΑμεΑ, χρονίως πάσχοντες και αθλητές,

προσαρμογή του προγράμματος εξετάσεων στις ανάγκες των εργαζόμενων φοιτητών,

κλιματισμό σε βιβλιοθήκες, εστίες και αμφιθέατρα κατά τη διάρκεια της εξεταστικής.

«Όχι» στις διαγραφές φοιτητών

Παράλληλα, το ΜΑΣ καλεί τους Φοιτητικούς Συλλόγους να απαιτήσουν να μην εφαρμοστεί η διάταξη για τις διαγραφές στις πενταετείς σχολές, να καταργηθεί ο σχετικός νόμος, να θεσπιστεί επαναληπτική εξεταστική για όλους τους φοιτητές μετά τα ν+έτη χωρίς προϋποθέσεις και να γίνουν δεκτές όλες οι αιτήσεις παράτασης σπουδών και οι ενστάσεις.

Κλείνοντας, το ΜΑΣ απευθύνει κάλεσμα σε κάθε φοιτητή που απειλείται με διαγραφή να έρθει σε επαφή με τον Φοιτητικό του Σύλλογο, τονίζοντας ότι η συλλογική δράση αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο υπεράσπισης του δικαιώματος στις σπουδές