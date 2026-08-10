Νέα πλατφόρμα στα ΑΕΙ: Πώς θα αποτυπώνονται τα ακαδημαϊκά προσόντα των αποφοίτων

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Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για τα ακαδημαϊκά προσόντα φοιτητών και αποφοίτων ΑΕΙ

Στην ανάπτυξη ενός νέου συστήματος παρακολούθησης των αποκτώμενων ακαδημαϊκών προσόντων φοιτητών και αποφοίτων των ΑΕΙ προχωρά το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με τη λειτουργία ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Το σύστημα θα αφορά προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ακαδημαϊκού προφίλ και την αποτύπωση των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων των αποφοίτων από το σύνολο των προγραμμάτων σπουδών των ελληνικών ΑΕΙ.

Η δράση προβλέπεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 104638/Β9/Φ32/538/3-8-2026 Πρόσκληση της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, ενώ η δημόσια δαπάνη μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) ανέρχεται σε 350.000 ευρώ.

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Τι θα περιλαμβάνει το νέο σύστημα

Βασικός στόχος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμένου ακαδημαϊκού προφίλ και η καταγραφή των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων των αποφοίτων όλων των προγραμμάτων σπουδών των ΑΕΙ, σύμφωνα με τη δομή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

Για την υλοποίηση του έργου προβλέπεται αρχικά η παραμετροποίηση και επέκταση του Μητρώου Ιδρυμάτων του ΟΠΕΣΠ, με τη δημιουργία ειδικής φόρμας για τα «μαθησιακά αποτελέσματα».

Παράλληλα, θα αναπτυχθεί η απαιτούμενη εσωτερική και εξωτερική διασυνδεσιμότητα με τα ΑΕΙ και τον ΕΟΠΠΕΠ, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, σύμφωνα με το especial.

Πώς θα αποτυπώνονται τα μαθησιακά αποτελέσματα

Ιδιαίτερο μέρος της δράσης αφορά τον σχεδιασμό και την τυποποίηση του τρόπου περιγραφής των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Για τη διαδικασία θα λαμβάνονται υπόψη:

η δομή του Ελληνικού Πλαισίου Προσόντων του ΕΟΠΠΕΠ,

οι περιγραφικοί δείκτες του Δουβλίνου,

η ταξινόμηση της UNESCO.

Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η συστηματική αποτύπωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων που συνδέονται με τις διαφορετικές βαθμίδες ακαδημαϊκών σπουδών.

Στο σύστημα 440 προπτυχιακά και 1.328 μεταπτυχιακά προγράμματα

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η αποδελτίωση των φακέλων πιστοποίησης 440 Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) και 1.328 Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), ως προς τις περιγραφές των μαθησιακών αποτελεσμάτων τους.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί αποτύπωση των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων των διδακτορικών σπουδών σε επίπεδο ακαδημαϊκής μονάδας, με τη δράση να αφορά 400 τέτοιες περιπτώσεις.

Επικοινωνία με τα ΑΕΙ για πιθανές διορθώσεις

Στις προβλεπόμενες ενέργειες περιλαμβάνεται και η επικοινωνία με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, μέσω ηλεκτρονικών μέσων, προκειμένου να πραγματοποιούνται πιθανές διορθώσεις στις υφιστάμενες περιγραφές.

Παράλληλα, προβλέπεται τακτική συνεργασία με στελέχη του ΕΟΠΠΕΠ και του ΥΠΑΙΘΑ, ενώ πριν από την πλήρη εφαρμογή του συστήματος θα προηγηθεί πιλοτική λειτουργία, κατά την οποία θα γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις και βελτιώσεις.

Η σύνδεση της δράσης με τις δεσμεύσεις της χώρας

Στην Πρόσκληση επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δράση αποτελεί προτεραιότητα για τη χώρα, καθώς συνδέεται τόσο με τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο του National Action Plan όσο και με την εκπλήρωση του Αναγκαίου Όρου 4.3.

Στο έργο περιλαμβάνεται ακόμη η συμμετοχή στη συγγραφή της έκθεσης αυτοαξιολόγησης (self-certification report) της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μετά την ανάπτυξη και την πιλοτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας προβλέπονται, τέλος, η συντήρηση και η αναβάθμιση του συστήματος.