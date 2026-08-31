Ζαχαράκη: Πόσοι αναπληρωτές θα προσληφθούν μέχρι το τέλος της χρονιάς (Βίντεο)

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Το Δημογραφικό αλλάζει τα δεδομένα στην εκπαίδευση – Τι είπε για συγχωνεύσεις σχολείων

Τη μεγάλη επίδραση που έχει ήδη το δημογραφικό πρόβλημα στην εκπαίδευση, αλλά και τις αλλαγές που αναμένεται να προκαλέσει τα επόμενα χρόνια στη λειτουργία των σχολείων, ανέδειξε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, αποκαλύπτοντας ότι οι μαθητές που εγγράφηκαν φέτος στην Α’ Δημοτικού είναι κατά 30.000 λιγότεροι σε σχέση με πριν από μία δεκαετία.

Αναφορικά με τους αναπληρωτές, είπε όπως θα φτάσουν τις 30.000 στην πρώτη φάση. Το υπουργικό πλάνο προβλέπει τη πρόσληψη επιπλέον 6.000 αναπληρωτών στη δεύτερη φάση έως το τέλος Σεπτεμβρίου, με την εκτίμηση ότι συνολικά οι αναπληρωτές θα αγγίξουν τους 45.000 έως την ολοκλήρωση του σχολικού έτους.

Μιλώντας σήμερα, 31 Αυγούστου, στον ΣΚΑΪ, η υπουργός Παιδείας υπογράμμισε ότι η σημαντική υποχώρηση του μαθητικού πληθυσμού αποτελεί χαρακτηριστική αποτύπωση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας, το οποίο δημιουργεί πλέον νέα δεδομένα και για τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής.

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30.000 λιγότερα παιδιά στην Α’ Δημοτικού

Η εικόνα που παρουσίασε η Σοφία Ζαχαράκη είναι ενδεικτική του μεγέθους της μεταβολής που έχει συντελεστεί μέσα σε μόλις δέκα χρόνια.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, φέτος εγγράφηκαν στην Α’ Δημοτικού 30.000 λιγότερα παιδιά σε σύγκριση με μία δεκαετία πριν, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει σταδιακά ολόκληρη την εκπαιδευτική πυραμίδα.

Η μείωση του αριθμού των μαθητών δημιουργεί, όπως επισήμανε, νέα δεδομένα για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων και θέτει ζητήματα τα οποία θα πρέπει να απασχολήσουν την εκπαιδευτική πολιτική τα επόμενα χρόνια.

Στο επίκεντρο το μέγεθος των τάξεων

Μία από τις παραμέτρους που αναμένεται να επηρεαστούν από τη δημογραφική μεταβολή είναι το μέγεθος των σχολικών τάξεων.

Η υπουργός ανέφερε ότι οι επόμενοι υπουργοί Παιδείας θα κληθούν να διαχειριστούν το συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς η συνεχής μεταβολή του μαθητικού πληθυσμού θα επηρεάζει ολοένα και περισσότερο τον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης των σχολείων.

Η σημαντική μείωση των παιδιών που εισέρχονται σήμερα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση καθιστά, επομένως, το Δημογραφικό μία από τις βασικές παραμέτρους που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό των επόμενων ετών.

Τι είπε για τις συγχωνεύσεις σχολείων

Στο ίδιο πλαίσιο, η Σοφία Ζαχαράκη αναφέρθηκε και στο ζήτημα των συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων, ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για έσχατο μέτρο.

Η μείωση του μαθητικού πληθυσμού δημιουργεί αναπόφευκτα νέα δεδομένα για τον σχολικό χάρτη, ωστόσο, σύμφωνα με την υπουργό, η συγχώνευση σχολείων δεν αποτελεί την πρώτη επιλογή για την αντιμετώπιση των αλλαγών που προκαλεί το Δημογραφικό.

Και η ενεργειακή αναβάθμιση στον σχεδιασμό

Πέρα από τη διαχείριση των συνεπειών του Δημογραφικού, στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό των επόμενων ετών εντάσσεται και η ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων.

Στόχος είναι η βελτίωση των σχολικών υποδομών και των συνθηκών μέσα στις οποίες πραγματοποιείται καθημερινά η εκπαιδευτική διαδικασία.

Οι αναφορές της υπουργού αναδεικνύουν, πάντως, το Δημογραφικό σε μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την εκπαίδευση τα επόμενα χρόνια, καθώς η συρρίκνωση του μαθητικού πληθυσμού αναμένεται να επηρεάσει από το μέγεθος των τάξεων έως τη συνολική λειτουργία των σχολικών μονάδων.