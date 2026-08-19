Φοιτητές: Αγώνας για ένα σπίτι πριν από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά – Πού φτάνουν τα ενοίκια

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Σε μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές «δοκιμασίες» για τις οικογένειες εξελίσσεται η αναζήτηση φοιτητικής στέγης ενόψει της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, καθώς οι τιμές των ενοικίων για μικρά διαμερίσματα παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, το κόστος μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 700 ευρώ τον μήνα, περιορίζοντας σημαντικά τις διαθέσιμες επιλογές για φοιτητές και γονείς.

Η εικόνα είναι ιδιαίτερα πιεστική στις περιοχές κοντά σε πανεπιστημιακές σχολές ή με εύκολη πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στο κέντρο της Αθήνας ένα διαμέρισμα 25-40 τ.μ. κινείται περίπου στα 440 ευρώ, ενώ για κατοικίες έως 60 τ.μ. το ενοίκιο μπορεί να φτάσει τα 630 ευρώ. Στου Ζωγράφου οι αντίστοιχες τιμές διαμορφώνονται περίπου στα 420 και 590 ευρώ, ενώ στον Πειραιά ένα μικρό σπίτι κοστίζει κοντά στα 400 ευρώ. Σε ορισμένες περιοχές της Αττικής, μάλιστα, οι ετήσιες αυξήσεις φτάνουν έως και το 7,3%.

Ανάλογη κατάσταση καταγράφεται σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Στη Θεσσαλονίκη τα στούντιο 25-40 τ.μ. κοστίζουν περίπου 350 έως 550 ευρώ, ενώ μεγαλύτερα διαμερίσματα μπορούν να ξεπεράσουν ακόμη και τα 700 ευρώ. Στην Πάτρα, τα μικρά σπίτια κυμαίνονται περίπου από 300 έως 450 ευρώ και τα μεγαλύτερα φτάνουν τα 650-700 ευρώ. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ολοένα περισσότεροι φοιτητές στρέφονται στη συγκατοίκηση, ενώ άλλοι επιλέγουν να εργάζονται παράλληλα με τις σπουδές τους για να ανταποκριθούν στο κόστος στέγασης και στα καθημερινά τους έξοδα.

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Το κόστος της φοιτητικής κατοικίας δεν περιορίζεται πλέον μόνο στο υψηλό μηνιαίο ενοίκιο. Εγγυήσεις, κοινόχρηστα, λογαριασμοί, μετακόμιση και επίπλωση ανεβάζουν ακόμη περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό, με αποτέλεσμα η συγκατοίκηση και η παράλληλη εργασία να αποτελούν για αρκετούς φοιτητές αναγκαίες λύσεις.

«Φωτιά» τα ενοίκια στην Αθήνα

Η αναζήτηση οικονομικού φοιτητικού σπιτιού στην Αττική γίνεται ολοένα δυσκολότερη, ιδιαίτερα στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στις σχολές και εξυπηρετούνται από τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Στο κέντρο της Αθήνας, ένα μικρό διαμέρισμα 25 έως 40 τετραγωνικών μέτρων κινείται περίπου στα 440 ευρώ τον μήνα, ενώ για μεγαλύτερες κατοικίες έως 60 τ.μ. το κόστος μπορεί να φτάσει τα 630 ευρώ.

Στου Ζωγράφου, περιοχή που παραδοσιακά συγκεντρώνει έντονο φοιτητικό ενδιαφέρον, οι τιμές διαμορφώνονται περίπου στα 420 ευρώ για μικρό διαμέρισμα και στα 590 ευρώ για μεγαλύτερο, ενώ στον Πειραιά ένα μικρό σπίτι βρίσκεται κοντά στα 400 ευρώ.

Οι ανατιμήσεις σε ορισμένες περιοχές της Αττικής φτάνουν έως και το 7,3% σε ετήσια βάση, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο τις οικογένειες που αναζητούν κατοικία με συγκεκριμένο προϋπολογισμό.

Θεσσαλονίκη: Πάνω από 700 ευρώ για μεγαλύτερο διαμέρισμα

Υψηλές παραμένουν οι απαιτήσεις των ιδιοκτητών και στη Θεσσαλονίκη. Για ένα στούντιο 25-40 τ.μ., οι τιμές κυμαίνονται περίπου από 350 έως 550 ευρώ, ενώ για μεγαλύτερα διαμερίσματα το μηνιαίο μίσθωμα μπορεί να φτάσει ή ακόμη και να ξεπεράσει τα 700 ευρώ.

Καθοριστικό ρόλο στην τελική τιμή παίζουν η περιοχή και η απόσταση από τις πανεπιστημιακές σχολές, αλλά και η κατάσταση του ακινήτου, η ανακαίνιση, η ενεργειακή του κατάσταση και το εάν προσφέρεται επιπλωμένο.

Πάτρα: Έως 650-700 ευρώ τα μεγαλύτερα σπίτια

Ακριβή παραμένει η αναζήτηση κατοικίας και στην Πάτρα, μία από τις μεγαλύτερες φοιτητουπόλεις της χώρας.

Τα μικρά διαμερίσματα κινούνται περίπου μεταξύ 300 και 450 ευρώ, ενώ για μεγαλύτερες κατοικίες οι ζητούμενες τιμές μπορούν να φτάσουν τα 650 έως 700 ευρώ.

Στο μηνιαίο ενοίκιο προστίθενται παράλληλα η εγγύηση, τα κοινόχρηστα, οι λογαριασμοί, καθώς και τα έξοδα μετακόμισης και επίπλωσης, αυξάνοντας σημαντικά το συνολικό κόστος που καλείται να αναλάβει μία οικογένεια.

Συγκατοίκηση και εργασία για να βγαίνουν τα έξοδα

Μπροστά στις υψηλές τιμές, η συγκατοίκηση κερδίζει συνεχώς έδαφος ως λύση για τον περιορισμό του κόστους. Για αρκετούς νέους, όμως, ούτε αυτό αρκεί.

Όπως αναδεικνύεται και στο ρεπορτάζ του OPEN, υπάρχουν φοιτητές που αναγκάζονται να συνδυάσουν τις σπουδές τους με εργασία, προκειμένου να συνεισφέρουν στην πληρωμή του ενοικίου και των καθημερινών τους εξόδων.

Η φοιτητική στέγη μετατρέπεται έτσι σε μια δύσκολη οικονομική εξίσωση για χιλιάδες οικογένειες, καθώς το κόστος κατοικίας μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο την επιλογή περιοχής και σπιτιού, αλλά ακόμη και τις συνθήκες υπό τις οποίες ένας νέος θα μπορέσει να πραγματοποιήσει τις σπουδές του.