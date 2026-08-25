Πανεπιστήμια: Σχέδιο αξιοποίησης 150 ακινήτων έως το 2029 – Έρχονται φοιτητικές κατοικίες

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Σε τροχιά αξιοποίησης μπαίνει η σημαντική ακίνητη περιουσία των ελληνικών πανεπιστημίων, με στόχο ακίνητα που επί χρόνια παραμένουν ανενεργά ή υποαξιοποιημένα να αποκτήσουν εκπαιδευτική, ερευνητική, κοινωνική αλλά και αναπτυξιακή χρήση.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που βρίσκεται σε εξέλιξη, τα 23 πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας διαθέτουν περίπου 150 ακίνητα τα οποία εκτιμάται ότι μπορούν να αξιοποιηθούν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, με στόχο η σχετική διαδικασία να έχει προχωρήσει έως το πρώτο τρίμηνο του 2029.

Πρόκειται για περιουσία που έχει συγκεντρωθεί επί δεκαετίες μέσα από δωρεές, κληροδοτήματα και παραχωρήσεις προς τα πανεπιστήμια. Ωστόσο, σημαντικό μέρος της παρέμεινε για χρόνια αναξιοποίητο, καθώς η ενεργοποίησή του απαιτεί μια σειρά σύνθετων διαδικασιών, από τη νομική εκκαθάριση των τίτλων και τον πολεοδομικό έλεγχο έως την τεχνική και περιβαλλοντική ωρίμανση, τη χρηματοοικονομική αξιολόγηση και την προετοιμασία των απαιτούμενων διαγωνισμών.

Για την αντιμετώπιση αυτών των εκκρεμοτήτων, η Κυβερνητική Επιτροπή Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας ενέκρινε την ένταξη στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας έργου που αφορά τη συστηματική ωρίμανση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 3 εκατ. ευρώ.

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην «Καθημερινή», επισήμανε ότι για πρώτη φορά δημιουργείται ένας ενιαίος, θεσμοθετημένος και πλήρως χρηματοδοτημένος μηχανισμός για την ωρίμανση της πανεπιστημιακής ακίνητης περιουσίας, ώστε τα ιδρύματα να μπορέσουν να μετατρέψουν ακίνητα που σήμερα δεν χρησιμοποιούνται επαρκώς σε ενεργούς κοινωνικούς και αναπτυξιακούς πόρους.

Πλατφόρμα για την καταγραφή της πανεπιστημιακής περιουσίας

Για να υπάρξει ολοκληρωμένη εικόνα των διαθέσιμων ακινήτων, η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, γνωστή και ως Υπερταμείο, έχει αναπτύξει ειδική πλατφόρμα καταγραφής και αποτύπωσης της πανεπιστημιακής περιουσίας.

Μέσα από τα δεδομένα που συγκεντρώνονται, το υπουργείο Παιδείας θα μπορεί να γνωρίζει ποια ακίνητα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για φοιτητική στέγαση, ποια προσφέρονται για ερευνητικές ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες, σε ποιες περιπτώσεις υπάρχει σημαντική επενδυτική δυνατότητα και ποια ακίνητα χρειάζονται προηγουμένως θεσμικές ή τεχνικές παρεμβάσεις.

Η αξιοποίηση της περιουσίας δεν σημαίνει μεταβίβαση της κυριότητας, πώληση ή απώλεια του ελέγχου των ακινήτων από τα πανεπιστήμια. Αντίθετα, ο σχεδιασμός προβλέπει τη χρήση τους για φοιτητικές κατοικίες, ερευνητικά κέντρα, διδακτικές εγκαταστάσεις και υποδομές που θα μπορούν να εξυπηρετούν και τις τοπικές κοινωνίες.

Φοιτητικές κατοικίες και νέες εγκαταστάσεις

Ανάμεσα στα πιο ώριμα σχέδια που έχουν ήδη διαμορφωθεί βρίσκεται εκείνο του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Το ίδρυμα σχεδιάζει έως το 2030 την κατασκευή συγκροτήματος καταλυμάτων σε ιδιόκτητη έκταση περίπου 80 στρεμμάτων στα Κουνουπιδιανά Χανίων. Οι εγκαταστάσεις προβλέπεται να φιλοξενούν φοιτητές, ερευνητές και επισκέπτες.

Παράλληλα, στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται η δημιουργία συνεδριακού κέντρου και ενός σύγχρονου student centre, ενισχύοντας συνολικά τις υποδομές του ιδρύματος.

Σύμφωνα με την πρυτανική αρχή, τα διαμερίσματα που θα δημιουργηθούν προβλέπεται να προσφέρονται στους φοιτητές με χαμηλό ενοίκιο, σε μια περίοδο κατά την οποία το στεγαστικό κόστος αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική επιβάρυνση. Σήμερα, το ενοίκιο για ένα μικρό διαμέρισμα στα Χανιά ξεκινά περίπου από τα 500 ευρώ τον μήνα, χωρίς σε αυτό το ποσό να περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί για ηλεκτρικό ρεύμα, νερό και τηλεπικοινωνίες.

Στον σχεδιασμό του Πολυτεχνείου Κρήτης βρίσκεται ακόμη η αξιοποίηση ιδιόκτητου γεωτεμαχίου στην περιοχή Κόκκινη Χαλέπα, χωρίς πάντως να έχει ακόμη οριστικοποιηθεί το μοντέλο με το οποίο θα προχωρήσει η συγκεκριμένη παρέμβαση.

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται επίσης σχέδια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενώ αντίστοιχες κινήσεις έχουν ήδη γίνει από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Η αξιοποίηση της πανεπιστημιακής περιουσίας επιχειρεί έτσι να δημιουργήσει νέες πηγές και δυνατότητες για τα ιδρύματα, με ιδιαίτερη βαρύτητα στη φοιτητική στέγαση και στην ανάπτυξη υποδομών που μπορούν να καλύψουν ανάγκες οι οποίες μέχρι σήμερα παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ακάλυπτες.

Πηγή Καθημερινή