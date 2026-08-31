Μητσοτάκης για άνοιγμα σχολείων: Νέα σχολική χρονιά με 5.259 διορισμούς εκπαιδευτικών, 36.000 αναπληρωτές και αλλαγές στα σχολεία

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Στην προετοιμασία για τη νέα σχολική χρονιά, με αιχμή τους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, τις προσλήψεις αναπληρωτών, τις ανακαινίσεις σχολικών κτιρίων και τις αλλαγές που έρχονται στα σχολικά κυλικεία, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, έχουν προχωρήσει 5.259 νέοι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών, από τους οποίους οι 1.421 αφορούν την Ειδική Αγωγή, ενώ συνολικά αναμένονται περίπου 36.000 αναπληρωτές. Παράλληλα, έκανε αναφορά στις παρεμβάσεις στις σχολικές υποδομές, στα νέα Πειραματικά και Ειδικά Σχολεία, στα Κέντρα Καινοτομίας και στην επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών.

669 σχολεία έχουν ανακαινιστεί

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», μέσω του οποίου ο αριθμός των ανακαινισμένων σχολικών μονάδων έχει φτάσει πλέον τις 669.

Οι παρεμβάσεις στις σχολικές υποδομές αναμένεται να συνεχιστούν, καθώς, όπως ανέφερε, τον Σεπτέμβριο πρόκειται να ξεκινήσουν οι μελέτες για ακόμη 500 σχολεία.

Την ίδια στιγμή, ο σχεδιασμός στον χώρο της εκπαίδευσης περιλαμβάνει τη δημιουργία νέων Πειραματικών και Ειδικών Σχολείων, αλλά και την αύξηση των Κέντρων Καινοτομίας από 13 σε 18. Στις παρεμβάσεις που παρουσίασε ο πρωθυπουργός περιλαμβάνεται επίσης η επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών.

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Αλλάζουν τα σχολικά κυλικεία

Αλλαγές έρχονται από τη νέα σχολική χρονιά και στα σχολικά κυλικεία, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναφέρει ότι θα διαθέτουν αποκλειστικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο κατάλογο και πληρούν συγκεκριμένα διατροφικά κριτήρια.

Όπως σημείωσε, στα κυλικεία θα υπάρχουν περισσότερα φρούτα, γαλακτοκομικά χωρίς πρόσθετη ζάχαρη και πιο προσεγμένα σάντουιτς, ενώ από τα ράφια τους απομακρύνονται τα αναψυκτικά και τα αλλαντικά.

«Οι συνήθειες χτίζονται και από αυτές τις καθημερινές επιλογές και το σχολείο οφείλει να δίνει στα παιδιά το καλύτερο δυνατό παράδειγμα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Μειώσεις και στα σχολικά είδη

Στην ανασκόπησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στην πρωτοβουλία για μειωμένες τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, στην οποία περιλαμβάνονται και τα σχολικά είδη.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, οι μειώσεις θα κυμαίνονται από 5% έως 7% και θα ισχύσουν για διάστημα δύο έως τεσσάρων μηνών. Όπως υπογράμμισε, η παρέμβαση αποκτά ιδιαίτερη σημασία αυτή την περίοδο, καθώς για πολλές οικογένειες ξεκινούν τα έξοδα που συνοδεύουν τη νέα σχολική χρονιά.

Παρεμβάσεις και στις υποδομές των πανεπιστημίων

Στο πεδίο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και σε παρεμβάσεις στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η κατασκευή νέου κλειστού γηπέδου 2.000 θέσεων στους χώρους του πανεπιστημίου και η αναβάθμιση 12 κτηριακών συγκροτημάτων του ΑΠΘ.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων που προβλέπονται από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι από το 2027 περιλαμβάνονται και δράσεις που αφορούν τις φοιτητικές εστίες, μαζί με παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών και άλλες δράσεις.