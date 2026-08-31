Νέα προθεσμία να απολογηθεί έλαβε ο καθηγητής που κατηγορείται για ασέλγεια σε μαθήτρια
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Πάτρα - Νέα προθεσμία για αύριο Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου έλαβε ο καθηγητής που κατηγορείται για ασέλγεια και παιδική πορνογραφία σε βάρος ανήλικης 14χρονης μαθήτριάς του
Η καταγγελία υποβλήθηκε στην Αστυνομία το προηγούμενο διάστημα από μια 18χρονη σήμερα γυναίκα.
Όπως κατήγγειλε, όταν ήταν 14 ετών, ο συγκεκριμένος καθηγητής φέρεται να εκμεταλλεύτηκε την ιδιότητά του και το γεγονός ότι της παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα μουσικής, προχωρώντας σε γενετήσιες πράξεις.
Η Αστυνομία προχώρησε στη διερεύνηση της καταγγελίας, ενώ πραγματοποιήθηκαν έρευνες τόσο στην κατοικία του καθηγητή όσο και στο εξοχικό του, στη Δυτική Αχαΐα
Κατά τη διάρκεια των ερευνών, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εντοπίστηκαν σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές φωτογραφίες της καταγγέλλουσας, καθώς και άλλων κοριτσιών.
Κατά τη σύλληψή του, σύμφωνα με πληροφορίες, ο καθηγητής φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε επαφές με την κοπέλα όταν εκείνη ήταν ακόμη ανήλικη.
Με πληροφορίες από tempo24.news
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