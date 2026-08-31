Νέα προθεσμία να απολογηθεί έλαβε ο καθηγητής που κατηγορείται για ασέλγεια σε μαθήτρια

Με το καλοκαίρι να οδεύει προς το τέλος του και την επιστροφή στην καθημερινότητα να πλησιάζει για εργαζόμενους και μαθητές, το ενδιαφέρον στρέφεται ήδη στις επόμενες αργίες του 2026, αλλά και στις διακοπές που περιλαμβάνει το νέο σχολικό έτος.