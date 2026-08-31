Σχολεία: Οι αλλαγές που ζητούν οι Διευθυντές με το πρώτο κουδούνι

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Με αιχμή την έγκαιρη στελέχωση των σχολείων, την επαρκή χρηματοδότηση, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ουσιαστική στήριξη εκπαιδευτικών και Διευθυντών, η Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Διευθυντών και Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στέλνει το μήνυμά της με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Στην ανακοίνωσή της, υπό τον τίτλο «Νέα σχολική χρονιά: Ώρα για λύσεις, όχι ευχολόγια», η Ένωση εύχεται καλή και δημιουργική χρονιά σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και οικογένειες, επισημαίνοντας ωστόσο ότι μια πραγματικά ομαλή και ποιοτική σχολική καθημερινότητα προϋποθέτει συγκεκριμένες λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σχολικές μονάδες.

«Το σχολείο χρειάζεται έγκαιρη στελέχωση και επαρκή χρηματοδότηση»

Όπως επισημαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, κάθε Σεπτέμβριος αποτελεί μια νέα αφετηρία για τη σχολική κοινότητα. Για να μπορέσει, όμως, αυτή η νέα αρχή να είναι πραγματικά δημιουργική, απαιτούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητείται έγκαιρη στελέχωση των σχολικών μονάδων, επαρκής χρηματοδότηση και ουσιαστική υποστήριξη της καθημερινής λειτουργίας τους.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάγκη περιορισμού της γραφειοκρατίας, αλλά και στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και σαφούς Καθηκοντολογίου για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Η Ένωση υπογραμμίζει επίσης ότι το σχολείο χρειάζεται περισσότερη εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που το υπηρετούν, ώστε εκπαιδευτικοί και διοίκηση να μπορούν να επικεντρώνονται στο εκπαιδευτικό τους έργο.

«Ολοένα και περισσότερες απαιτήσεις»

Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις αυξημένες υποχρεώσεις που καλούνται να διαχειριστούν καθημερινά οι εκπαιδευτικοί και οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων.

Όπως τονίζεται, οι απαιτήσεις γίνονται συνεχώς περισσότερες, χωρίς πάντοτε να εξασφαλίζονται οι αναγκαίες συνθήκες και η απαιτούμενη υποστήριξη για την εκπλήρωσή τους.

Παρά τις δυσκολίες αυτές, η Ένωση σημειώνει ότι οι άνθρωποι της εκπαίδευσης παραμένουν στην πρώτη γραμμή, υπηρετώντας το δημόσιο σχολείο και τους μαθητές με ευθύνη, συνέπεια και αφοσίωση.

«Όχι περισσότερη γραφειοκρατία και διαρκώς αυξανόμενες ευθύνες»

Το Διοικητικό Συμβούλιο ξεκαθαρίζει ότι θα συνεχίσει να αναδεικνύει τα προβλήματα που καταγράφονται στην καθημερινότητα των σχολείων και να καταθέτει προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.

Όπως αναφέρει, στόχος είναι να διεκδικούνται οι αλλαγές που χρειάζεται το δημόσιο σχολείο, με την Ένωση να επιμένει ότι ένα σύγχρονο και ποιοτικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν μπορεί να οικοδομηθεί πάνω σε περισσότερη γραφειοκρατία και συνεχώς αυξανόμενες ευθύνες για εκπαιδευτικούς και Διευθυντές.

Αντίθετα, όπως υπογραμμίζει, απαιτούνται ουσιαστικοί πόροι, στήριξη, εμπιστοσύνη και σεβασμός τόσο προς τους εκπαιδευτικούς όσο και προς τη διοίκηση των σχολικών μονάδων.

Κλείνοντας, η Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Διευθυντών και Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εύχεται σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα καλή σχολική χρονιά, με δύναμη, αισιοδοξία και δημιουργικότητα, επαναφέροντας παράλληλα στο προσκήνιο τα ζητήματα που θεωρεί κρίσιμα για την εύρυθμη λειτουργία του δημόσιου σχολείου.