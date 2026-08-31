ΠΑΣΟΚ για ιδιωτικά πανεπιστήμια: «Η παραγγελιά εξετελέσθη» – Σκληρή κριτική για την επαναδειοδότηση

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Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη για την επαναχορήγηση των αδειών στα Keele και York ασκούν ο βουλευτής Κιλκίς και υπεύθυνος ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Στέφανος Παραστατίδης, και ο γραμματέας του Τομέα Παιδείας του κόμματος, Σωκράτης Κάτσικας.

Με κοινή δήλωσή τους, υπό τον τίτλο «Άδειες ιδιωτικών πανεπιστημίων: Η παραγγελιά εξετελέσθη!», υποστηρίζουν ότι η ταχύτητα με την οποία επαναχορηγήθηκαν οι άδειες δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα ως προς τη διαδικασία που ακολουθήθηκε μετά τις ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Παράλληλα, ζητούν από την υπουργό Παιδείας να δώσει στη δημοσιότητα το πλήρες σκεπτικό και τα πρακτικά των αποφάσεων επαναδειοδότησης, ώστε, όπως σημειώνουν, να διαπιστωθεί εάν αντιμετωπίστηκαν πράγματι οι πλημμέλειες που είχε εντοπίσει το ανώτατο δικαστήριο.

«Η παραγγελιά εξετελέσθη»

Οι δύο εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ συνδέουν ευθέως τις προηγούμενες δημόσιες δηλώσεις της υπουργού Παιδείας με την επαναχορήγηση των αδειών λίγες ημέρες αργότερα.

Όπως αναφέρουν, την Τρίτη η Σοφία Ζαχαράκη είχε ανακοινώσει δημόσια ότι το Keele και το York θα επανακτούσαν τις άδειές τους μέσα σε λίγες ημέρες, ενώ την Παρασκευή το υπουργείο ανακοίνωσε ότι οι άδειες χορηγήθηκαν εκ νέου.

Κατά τους ίδιους, η προηγούμενη αυτή τοποθέτηση της υπουργού ισοδυναμούσε ουσιαστικά με δημόσια «παραγγελιά» προς τις αρμόδιες επιτροπές για εσπευσμένη επανέκδοση των αδειών που είχαν ακυρωθεί δικαστικά.

Παράλληλα, αμφισβητούν την αναφορά του υπουργείου ότι η εξέλιξη προέκυψε έπειτα από «εκ νέου διενέργεια της διοικητικής διαδικασίας», ασκώντας κριτική στον τρόπο με τον οποίο, κατά την άποψή τους, κινήθηκαν τα αρμόδια όργανα.

Τι αναφέρουν για τις αποφάσεις του ΣτΕ

Ο Στέφανος Παραστατίδης και ο Σωκράτης Κάτσικας επιμένουν ιδιαίτερα στη σημασία των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως μια τυπική ή γραφειοκρατική εκκρεμότητα που πρέπει απλώς να ξεπεραστεί.

Όπως σημειώνουν στη δήλωσή τους, οι αποφάσεις του ανώτατου δικαστηρίου είχαν εντοπίσει συγκεκριμένες πλημμέλειες στη διαδικασία αδειοδότησης και πιστοποίησης.

Κατά την άποψή τους, η απάντηση της Πολιτείας θα έπρεπε να είναι η πλήρης και προσεκτική συμμόρφωση με τις δικαστικές αποφάσεις, ο ουσιαστικός επανέλεγχος των φακέλων και η ανεπηρέαστη κρίση των αρμόδιων οργάνων.

Καταγγελία για «αγώνα ταχύτητας»

Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ κατηγορούν την κυβέρνηση ότι, αντί για αυτή τη διαδικασία, επέλεξε έναν «αγώνα ταχύτητας», προκειμένου να επανέλθει το συντομότερο δυνατό το καθεστώς που ίσχυε πριν από τις ακυρωτικές αποφάσεις.

Υπογραμμίζουν ότι η συμμόρφωση στις αποφάσεις της Δικαιοσύνης αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση της εκτελεστικής εξουσίας και δεν μπορεί, όπως υποστηρίζουν, να αντιμετωπίζεται ως διαδικασία γρήγορης παράκαμψης των προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί.

Τι λένε για τους φοιτητές

Παραστατίδης και Κάτσικας διευκρινίζουν ότι δεν αμφισβητούν το δικαίωμα των φοιτητών να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους χωρίς αναστάτωση.

Εκείνο που θέτουν υπό αμφισβήτηση είναι ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση επιχειρεί, σύμφωνα με τους ίδιους, να εξασφαλίσει αυτή τη συνέχεια.

Κατηγορούν ειδικότερα την κυβέρνηση ότι κινείται με «προαποφασισμένα αποτελέσματα αντί για ουσιαστικό έλεγχο», προειδοποιώντας ότι, εάν οι πλημμέλειες που είχαν εντοπιστεί δεν έχουν θεραπευτεί ουσιαστικά, είναι πιθανό να ακολουθήσει νέα δικαστική προσφυγή, με ενδεχόμενες συνέπειες και για τους ίδιους τους φοιτητές.

Ζητούν πρακτικά και πλήρες σκεπτικό

Στο πλαίσιο αυτό, τα δύο στελέχη του ΠΑΣΟΚ ζητούν από τη Σοφία Ζαχαράκη να προχωρήσει στη δημοσιοποίηση του πλήρους σκεπτικού και των πρακτικών των αποφάσεων με τις οποίες χορηγήθηκαν εκ νέου οι άδειες.

Όπως τονίζουν, η δημοσιοποίηση των συγκεκριμένων στοιχείων είναι απαραίτητη προκειμένου να διαπιστωθεί εάν, κατά τη νέα διοικητική διαδικασία, θεραπεύτηκαν πράγματι οι πλημμέλειες που είχε εντοπίσει το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Η επαναδειοδότηση των δύο ιδρυμάτων μετατρέπεται έτσι σε νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, με το ΠΑΣΟΚ να επικεντρώνει την κριτική του όχι στο δικαίωμα των φοιτητών να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις σπουδές τους, αλλά στη διαδικασία που ακολουθήθηκε μετά τις ακυρωτικές αποφάσεις του ΣτΕ.