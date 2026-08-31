Σχολεία: Εγκρίσεις για ολιγομελή τμήματα Ανθρωπιστικών, Θετικών και Οικονομίας – Πληροφορικής

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Τη λειτουργία ολιγομελών τμημάτων Ομάδων Μαθημάτων Προσανατολισμού στα Γενικά Λύκεια για το σχολικό έτος 2026-2027, κατά παρέκκλιση των προβλεπόμενων διατάξεων, εγκρίνει με νέα απόφασή του το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η υπουργική απόφαση, με ημερομηνία 31 Αυγούστου 2026 και αριθμό πρωτοκόλλου 112637/Δ2, αφορά σχολικές μονάδες σε ολόκληρη τη χώρα και συνοδεύεται από αναλυτικό πίνακα στον οποίο καταγράφονται τα Γενικά Λύκεια, η τάξη, η Ομάδα Προσανατολισμού και ο αριθμός των μαθητών για τους οποίους εγκρίνεται η λειτουργία των αντίστοιχων τμημάτων.

Κατά παρέκκλιση λειτουργία για το 2026-2027

Όπως αναφέρεται στην απόφαση της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, εγκρίνεται η λειτουργία τμημάτων Ομάδων Μαθημάτων Προσανατολισμού στα Γενικά Λύκεια κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων για το σχολικό έτος 2026-2027.

Για την έκδοση της απόφασης ελήφθησαν υπόψη, μεταξύ άλλων, οι σχετικές εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, καθώς και η ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι από την εφαρμογή της συγκεκριμένης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Ποιες Ομάδες Προσανατολισμού περιλαμβάνονται

Ο αναλυτικός πίνακας της απόφασης εκτείνεται σε 193 σελίδες, καταγράφοντας τις εγκρίσεις ανά Περιφερειακή Διεύθυνση και Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Μεταξύ των τμημάτων που περιλαμβάνονται στην απόφαση βρίσκονται Ομάδες Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας, καθώς και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, τόσο στη Β’ όσο και στη Γ’ Λυκείου.

Οι εγκρίσεις αφορούν διαφορετικές κατηγορίες σχολικών μονάδων και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ημερήσια και εσπερινά Γενικά Λύκεια, καθώς και Γυμνάσια με Λυκειακές Τάξεις και σχολικές μονάδες ειδικού χαρακτήρα, όπου αυτό προβλέπεται στον σχετικό πίνακα.

Αναλυτικά ανά σχολείο και αριθμό μαθητών

Για κάθε περίπτωση η υπουργική απόφαση καταγράφει την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την κατηγορία και τον κωδικό του σχολείου, τη σχολική μονάδα, την τάξη, την Ομάδα Προσανατολισμού και τον αριθμό των μαθητών.

Ενδεικτικά, ήδη στις πρώτες σελίδες του πίνακα περιλαμβάνονται εγκρίσεις για σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας, με τμήματα Ανθρωπιστικών Σπουδών, Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας, αλλά και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.

Η πλήρης λίστα των σχολικών μονάδων και των ολιγομελών τμημάτων που εγκρίνονται για το σχολικό έτος 2026-2027 περιλαμβάνεται στην υπουργική απόφαση που δημοσιοποίησε το υπουργείο Παιδείας στις 31 Αυγούστου.