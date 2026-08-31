Αργίες 2026: Πότε είναι η επόμενη – Τα τριήμερα και οι σχολικές διακοπές

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Με το καλοκαίρι να οδεύει προς το τέλος του και την επιστροφή στην καθημερινότητα να πλησιάζει για εργαζόμενους και μαθητές, το ενδιαφέρον στρέφεται ήδη στις επόμενες αργίες του 2026, αλλά και στις διακοπές που περιλαμβάνει το νέο σχολικό έτος.

Το ημερολόγιο μέχρι το τέλος της χρονιάς δεν προσφέρει πολλές ευκαιρίες για μεγάλες αποδράσεις, ωστόσο η 28η Οκτωβρίου και οι γιορτές των Χριστουγέννων αποτελούν τις βασικές ημερομηνίες που ξεχωρίζουν. Παράλληλα, το σχολικό ημερολόγιο 2026-2027 περιλαμβάνει τις καθιερωμένες διακοπές Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και τις εθνικές και θρησκευτικές εορτές.

Η επόμενη αργία μετά το καλοκαίρι

Η πρώτη μεγάλη αργία μετά την καλοκαιρινή περίοδο είναι η 28η Οκτωβρίου, η οποία το 2026 πέφτει Τετάρτη.

Ακολουθούν τα Χριστούγεννα, στις 25 Δεκεμβρίου, που φέτος είναι Παρασκευή, ενώ η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, στις 26 Δεκεμβρίου, πέφτει Σάββατο.

Έτσι, οι αργίες που απομένουν μέσα στο 2026 είναι:

Σχολικές αργίες 2027: Το πλήρες ημερολόγιο

28 Οκτωβρίου: Τετάρτη

25 Δεκεμβρίου – Χριστούγεννα: Παρασκευή

26 Δεκεμβρίου – Δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων: Σάββατο

Πότε κλείνουν τα σχολεία για Χριστούγεννα

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς να πλησιάζει, μαθητές και γονείς στρέφουν το ενδιαφέρον και στις πρώτες μεγάλες διακοπές του έτους.

Για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, τα σχολεία προγραμματίζεται να κλείσουν την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου και να επαναλειτουργήσουν την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου.

Νωρίτερα, στις 17 Νοεμβρίου, τιμάται η επέτειος του Πολυτεχνείου, η οποία το 2026 πέφτει Τρίτη.

Οι αργίες και οι διακοπές μέσα στη σχολική χρονιά

Το σχολικό ημερολόγιο συνεχίζεται με την Καθαρά Δευτέρα, στις 15 Μαρτίου, ενώ η 25η Μαρτίου πέφτει Πέμπτη.

Οι διακοπές του Πάσχα, με το Πάσχα να τοποθετείται στις 2 Μαΐου, εκτείνονται από τη Μεγάλη Δευτέρα 27 Απριλίου έως και την Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής.

Η Εργατική Πρωτομαγιά συμπίπτει με το Μεγάλο Σάββατο και, σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται, η υποχρεωτική αργία μετατίθεται για την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την Τρίτη 4 Μαΐου.

Στις επόμενες ημερομηνίες του ημερολογίου περιλαμβάνεται και η εορτή του Αγίου Πνεύματος, στις 21 Ιουνίου.

Οι τοπικές αργίες

Πέρα από τις πανελλαδικές αργίες, σε πολλές περιοχές της χώρας ισχύουν και τοπικές αργίες, κυρίως λόγω της εορτής του πολιούχου Αγίου ή σημαντικών θρησκευτικών εορτών.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, η 3η Οκτωβρίου για τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη στην Αθήνα, η 26η Οκτωβρίου για τον Άγιο Δημήτριο σε Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές, η 11η Νοεμβρίου για τον Άγιο Μηνά, η 30ή Νοεμβρίου για τον Άγιο Ανδρέα στην Πάτρα και η 6η Δεκεμβρίου για τον Άγιο Νικόλαο σε πολλές πόλεις και νησιά της χώρας.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και κινητές τοπικές εορτές, όπως η Ζωοδόχος Πηγή, η Ανάληψη και η Αγία Τριάδα, οι οποίες συνδέονται με το εκκλησιαστικό ημερολόγιο.

Το σύνολο των αργιών και των σχολικών διακοπών διαμορφώνει έτσι το ημερολόγιο της νέας περιόδου, με τις πρώτες σημαντικές ημερομηνίες να έρχονται ήδη από το φθινόπωρο και τις μεγαλύτερες διακοπές για τους μαθητές να εντοπίζονται, όπως κάθε χρόνο, στα Χριστούγεννα και το Πάσχα.