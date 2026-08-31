Δημογραφικό: Σχολεία κλείνουν και συγχωνεύονται λόγω μείωσης των μαθητών

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Τις επιπτώσεις της δημογραφικής συρρίκνωσης στον σχολικό χάρτη αποτυπώνουν οι νέες καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων στη Δυτική Ελλάδα, καθώς η συνεχής υποχώρηση του μαθητικού πληθυσμού επηρεάζει πλέον άμεσα τη λειτουργία Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων.

Η μείωση των γεννήσεων, σε συνδυασμό με την πληθυσμιακή αποδυνάμωση μικρότερων περιοχών, έχει ως αποτέλεσμα σχολικές μονάδες να παύουν να λειτουργούν αυτόνομα ή να εντάσσονται σε μεγαλύτερα σχολεία. Οι αλλαγές αφορούν την Αχαΐα, την Ηλεία και την Αιτωλοακαρνανία και περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ 3625/19-6-2026.

Συνολικά, τέσσερις σχολικές μονάδες παύουν να υφίστανται ως αυτόνομα σχολεία, είτε μέσω οριστικής κατάργησης είτε μέσω συγχώνευσης με άλλες μονάδες.

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Οριστική κατάργηση σχολείου στην Ηλεία

Στην Ηλεία, το Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκάμπου καταργείται οριστικά, αποτελώντας μία από τις σχολικές μονάδες που επηρεάζονται από τις νέες αποφάσεις.

Η εξέλιξη εντάσσεται στις αλλαγές που καταγράφονται στον εκπαιδευτικό χάρτη της περιοχής, σε μια περίοδο κατά την οποία η μείωση του αριθμού των μαθητών δημιουργεί νέα δεδομένα για τη διατήρηση μικρότερων σχολικών μονάδων.

Συγχώνευση δύο Δημοτικών στην Πάτρα

Αλλαγή προβλέπεται και στην Πάτρα, όπου το 19ο Δημοτικό Σχολείο συγχωνεύεται με το 6ο Δημοτικό Σχολείο.

Μετά τη συγχώνευση, η νέα σχολική μονάδα θα λειτουργεί ως 16θέσιο 6ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών.

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Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες μεταβολές που προβλέπονται στην Αχαΐα, καθώς δύο μέχρι σήμερα ξεχωριστές σχολικές μονάδες θα λειτουργούν πλέον ως μία.

Συγχωνεύσεις Νηπιαγωγείων στην Αιτωλοακαρνανία

Αναδιάταξη του σχολικού χάρτη προβλέπεται και στην Αιτωλοακαρνανία, αυτή τη φορά σε επίπεδο Νηπιαγωγείων.

Το Νηπιαγωγείο Αμοργιανών συγχωνεύεται με το Νηπιαγωγείο Μαλεσιάδας, με το δεύτερο να παραμένει σε λειτουργία ως η ενεργή σχολική μονάδα.

Παράλληλα, το Νηπιαγωγείο Εμπεσού εντάσσεται στο Νηπιαγωγείο Νέου Χαλκιόπουλου, το οποίο επίσης εξακολουθεί να λειτουργεί μετά τη συγχώνευση.

Η μείωση των μαθητών αλλάζει τον σχολικό χάρτη

Οι συγκεκριμένες αποφάσεις έρχονται να αποτυπώσουν στον χώρο της εκπαίδευσης τις συνέπειες της μείωσης του μαθητικού πληθυσμού στη Δυτική Ελλάδα.

Η υποχώρηση των γεννήσεων και η σταδιακή εγκατάλειψη μικρότερων περιοχών περιορίζουν τον αριθμό των παιδιών που φοιτούν σε αρκετές σχολικές μονάδες, οδηγώντας σε καταργήσεις ή συγχωνεύσεις.

Οι αλλαγές σε Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία αποτελούν έτσι ακόμη μία ένδειξη του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η περιφέρεια και του τρόπου με τον οποίο αυτό αποτυπώνεται πλέον έμπρακτα στη λειτουργία των σχολείων.