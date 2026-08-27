Ιός Δυτικού Νείλου: 13χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση – 19 θάνατοι μέχρι σήμερα

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Δεκατριάχρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση αφού προσβλήθηκε από τον Ιό του Δυτικού Νείλου.

Πρόκειται για το πρώτο ανήλικο περιστατικό που καταγράφηκε να χρήζει νοσηλείας. Το παιδί εμφάνισε έντονα συμπτώματα, την ίδια ώρα που η διασπορά του Ιού βρίσκεται σε έξαρση σε πολλούς Δήμους της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, μόνο την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 75 νέα κρούσματα και 6 θάνατοι.

Ο 13χρονος που φέρεται να ανήκει σε ευπαθή ομάδα περιλαμβάνεται στους 165 συμπολίτες μας που νόσησαν σοβαρά από τον ιό Δυτικού Νείλου με εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, δηλαδή εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα ή και οξεία χαλαρή παράλυση.

Παρόλα αυτά ο ηλικιακός μέσος όρος όσων έχουν νοσήσει σοβαρά παραμένουν τα 75 έτη, με τον μεγαλύτερο σε ηλικία ασθενή να είναι 96 ετών. Μέχρι σήμερα (27/8) 19 θάνατοι αποδίδονται στον ιό Δυτικού Νείλου, όλοι άνω των 65 ετών.

Στη ΜΕΘ 26 ασθενείς

Αυτή την στιγμή νοσηλεύονται 73 ασθενείς, με τους 26 σε ΜΕΘ και έναν σε ΜΑΘ.

Πλέον, κρούσματα έχουν καταγραφεί σε 61 δήμους σε πέντε περιφέρειες της χώρας, με το επίκεντρο της έξαρσης του ιού να είναι η Αττική.

Στη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας έχουν καταγραφεί κρούσματα σε 37 δήμους, έναντι 12 στην Κεντρική Μακεδονία, 9 στη Θεσσαλία, 2 στη Στερεά Ελλάδα και έναν στην Πελοπόννησο.

Οι 6 δήμοι υψηλού κινδύνου

Από τους 61 δήμους οι 6 κρίθηκαν υψηλού κινδύνου «έπειτα από συνεκτίμηση επιδημιολογικών και γεωμορφολογικών δεδομένων».

Οι 6 δήμοι υψηλού κινδύνου είναι το Ηράκλειο Αττικής, η Νέα Σμύρνη, η Νέα Φιλαδέλφεια-Νέα Χαλκηδόνα, η Δάφνη-Υμηττός, καθώς και η Θάσος και ο Δήμος Αμφίπολης στις Σέρρες.

Ο ΕΟΔΥ προειδοποίησε μάλιστα ότι «η καταγραφή νέων περιστατικών το επόμενο διάστημα θεωρείται αναμενόμενη, τόσο στις περιοχές όπου ο ιός έχει ήδη κάνει την εμφάνισή του όσο και σε νέες περιοχές».