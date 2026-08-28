Επίσημο! Προσλήψεις αναπληρωτών: Κλείδωσε η πρώτη και η δεύτερη φάση – Πότε θα γίνουν και πόσες προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν

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Σημαντικές πληροφορίες για τις προσλήψεις αναπληρωτών τη νέα σχολική χρονιά, αλλά και για σειρά ζητημάτων που απασχολούν τους εκπαιδευτικούς, προέκυψαν από τη συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΟΕ με την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. της ΔΟΕ από το Αυτόνομο Δίκτυο, Γιώργου Τρούλη και Γιάννη Ρούπα, η πρώτη φάση αναπληρωτών αναμένεται να περιλαμβάνει 30.000 προσλήψεις, ενώ ακόμη 6.000 προσλήψεις προβλέπονται στη δεύτερη φάση έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Στη συνάντηση τέθηκαν επίσης το ζήτημα των αδειών άνευ αποδοχών, η στέγαση των εκπαιδευτικών, οι μισθολογικές διεκδικήσεις, τα πειθαρχικά, η αξιολόγηση, τα δικαιώματα των αναπληρωτών, καθώς και η νέα υπουργική απόφαση για τις σχολικές εκδρομές. Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του Αυτόνομου Δικτύου, για τις άδειες άνευ αποδοχών η υπουργός ανέφερε ότι υπάρχει στόχος να υπάρξει ρύθμιση, χωρίς ωστόσο να δοθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

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30.000 αναπληρωτές στην Α΄ φάση και άλλοι 6.000 στη Β΄

Ένα από τα βασικότερα θέματα της συνάντησης ήταν ο προγραμματισμός των προσλήψεων αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2026-2027.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που δόθηκε, προβλέπονται 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών στην πρώτη φάση, ενώ στη δεύτερη φάση αναμένονται επιπλέον 6.000 προσλήψεις έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Τι ειπώθηκε για τις άδειες άνευ αποδοχών

Στο τραπέζι τέθηκε και το ζήτημα των αδειών άνευ αποδοχών. Σύμφωνα με τους Γιώργο Τρούλη και Γιάννη Ρούπα, η υπουργός Παιδείας ανέφερε ότι στόχος είναι να ρυθμιστεί το συγκεκριμένο θέμα, χωρίς όμως να προσδιορίσει πότε θα προχωρήσει η σχετική παρέμβαση.

Αναφορά έγινε και στο στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί. Η υπουργός, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, επισήμανε τη δυνατότητα των δήμων να αξιοποιούν διαθέσιμα εργαλεία για την ανακαίνιση δημοτικών χώρων, ώστε να χρησιμοποιούνται για τη διαμονή εκπαιδευτικών.

Τι απάντησε για τους μισθούς των εκπαιδευτικών

Ως προς τις αποδοχές, η Σοφία Ζαχαράκη φέρεται να ξεκαθάρισε ότι δεν προβλέπονται ειδικές αυξήσεις αποκλειστικά για τους εκπαιδευτικούς.

Παρέπεμψε, ωστόσο, στις εξαγγελίες που αναμένεται να πραγματοποιήσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, οι οποίες, όπως αναφέρθηκε, θα έχουν οριζόντιο χαρακτήρα και θα αφορούν συνολικά το Δημόσιο.

Καμία εξίσωση δικαιωμάτων μόνιμων και αναπληρωτών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η απάντηση που αποδίδεται στην υπουργό σχετικά με την εξίσωση των δικαιωμάτων αναπληρωτών και μόνιμων εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των δύο μελών του Δ.Σ. της ΔΟΕ, η υπουργός ανέφερε ότι δεν βλέπει περιθώριο εξίσωσης, υποστηρίζοντας ότι οι αναπληρωτές απασχολούνται με σύμβαση για περιορισμένο χρονικό διάστημα και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να υπάρξει αντίστοιχη κατοχύρωση δικαιωμάτων.

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Πειθαρχικά και αξιολόγηση

Για τα πειθαρχικά ζητήματα αναφέρθηκε ότι έχει δοθεί κατεύθυνση ώστε να μην οδηγείται κάθε υπόθεση σε πειθαρχική παραπομπή, αλλά μόνο εκείνες που χαρακτηρίζονται σοβαρές.

Παράλληλα, έγινε αναφορά σε αλλαγές που εξετάζονται στην αξιολόγηση και ειδικότερα στα πεδία Α1 και Α2, με κατεύθυνση την ενοποίησή τους.

Για τις πειθαρχικές διαδικασίες που συνδέονται με τη συμμετοχή στην αξιολόγηση, η υπουργός φέρεται να υπογράμμισε ότι η πολιτική του υπουργείου είναι συγκεκριμένη και εφαρμόζεται με βάση το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.

Στη συζήτηση τέθηκε ακόμη η προοπτική θεσμοθέτησης Νομικού Συμπαραστάτη. Σύμφωνα με την ενημέρωση, υπάρχει πρόθεση να βρεθεί σχετική νομοθετική λύση, χωρίς όμως και σε αυτή την περίπτωση να ανακοινωθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Τι ειπώθηκε για τις σχολικές εκδρομές

Σχετικά με τη νέα υπουργική απόφαση για τις σχολικές εκδρομές, η υπουργός ανέφερε ότι θα εξεταστεί πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη, ενώ στη συζήτηση τέθηκαν και ζητήματα που, σύμφωνα με την ενημέρωση, έχουν επισημανθεί από την Αρχή Διαφάνειας και αφορούν τη διαδικασία πρόσκλησης για τα λεωφορεία.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι έχουν εγκριθεί 2.900 διαδραστικοί πίνακες, με στόχο να εξοπλιστούν όλες οι τάξεις της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού.

«Καμία απάντηση στις θέσεις του κλάδου»

Τα μέλη του Αυτόνομου Δικτύου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δ.Σ. της ΔΟΕ, Γιώργος Τρούλης και Γιάννης Ρούπας, αποτιμούν αρνητικά τη συνάντηση, υποστηρίζοντας ότι επί της ουσίας δεν δόθηκαν από την υπουργό απαντήσεις που να κινούνται στις θέσεις του εκπαιδευτικού κλάδου.

Καλούν, παράλληλα, τους εκπαιδευτικούς να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις που θα οργανωθούν, με αφετηρία το συλλαλητήριο της ΔΕΘ.