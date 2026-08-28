Σχολεία: Ποιοί μαθητές θα κάνουν τριήμερο αμέσως μετά τον Αγιασμό

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Με το πρώτο κουδούνι να χτυπά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ξεκινά επίσημα η νέα σχολική χρονιά 2026-2027 για τους μαθητές σε ολόκληρη τη χώρα.

Ωστόσο, για μία περιοχή της Αττικής η επιστροφή στα θρανία θα γίνει με διαφορετικό τρόπο, καθώς αμέσως μετά τον αγιασμό ακολουθεί ένα απρόσμενο τριήμερο χωρίς μαθήματα.

Πρόκειται για τα σχολεία του Δήμου Αιγάλεω, όπου η Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί ως τοπική αργία. Έτσι, μετά τον αγιασμό της Παρασκευής και το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί, οι μαθητές της περιοχής θα επιστρέψουν στις σχολικές αίθουσες την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου.

Πότε ανοίγουν τα σχολεία για το 2026-2027

Η επίσημη έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς πραγματοποιείται την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, με τον καθιερωμένο αγιασμό στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η ακριβής ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών, καθώς και οι επιμέρους λεπτομέρειες για τον αγιασμό, καθορίζονται από κάθε σχολική μονάδα.

Κατά την πρώτη ημέρα, οι μαθητές ενημερώνονται για τη λειτουργία του σχολείου και τη νέα εκπαιδευτική χρονιά, ενώ ξεκινά και η διαδικασία παράδοσης των σχολικών βιβλίων και των απαραίτητων οδηγιών από τους εκπαιδευτικούς.

Για τη συντριπτική πλειονότητα των σχολείων της χώρας, η κανονική εκπαιδευτική διαδικασία αρχίζει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά στις 14 Σεπτεμβρίου

Εξαίρεση αποτελούν τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αιγάλεω, καθώς η 14η Σεπτεμβρίου αποτελεί τοπική αργία.

Η συγκεκριμένη ημέρα πέφτει φέτος Δευτέρα και, καθώς προηγείται το Σαββατοκύριακο 12 και 13 Σεπτεμβρίου, δημιουργείται ουσιαστικά ένα τριήμερο για τους μαθητές της περιοχής αμέσως μετά τον αγιασμό.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ο αγιασμός και θα ακολουθήσουν το Σάββατο 12 και η Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου τα σχολεία του Αιγάλεω θα παραμείνουν κλειστά λόγω της τοπικής αργίας και οι μαθητές θα επιστρέψουν για κανονικό μάθημα την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου.

Γιατί είναι αργία η 14η Σεπτεμβρίου στο Αιγάλεω

Στις 14 Σεπτεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Στο Αιγάλεω η συγκεκριμένη εορτή συνδέεται με τον πολιούχο της πόλης και η ημέρα έχει καθιερωθεί ως τοπική αργία.

Για τον ίδιο λόγο, σύμφωνα με τα στοιχεία του αρχικού κειμένου, δεν λειτουργούν οι δημοτικές υπηρεσίες της περιοχής, ενώ η αργία ισχύει και για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το οποίο εδρεύει στο Αιγάλεω.

Έτσι, ενώ για τους περισσότερους μαθητές της χώρας η νέα σχολική χρονιά θα ξεκινήσει με τον αγιασμό στις 11 Σεπτεμβρίου και τα κανονικά μαθήματα στις 14 Σεπτεμβρίου, οι μαθητές του Αιγάλεω θα κάνουν την πρώτη τους κανονική ημέρα μαθημάτων την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου.