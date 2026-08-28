Στέγαση εκπαιδευτικών: Λίγα σπίτια και απλησίαστα ενοίκια λίγο πριν ανοίξουν τα σχολεία

Πίνακας περιεχομένων

Το στεγαστικό πρόβλημα στη Ζάκυνθο αποκτά ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις, επηρεάζοντας πλέον όχι μόνο όσους ενδιαφέρονται να αγοράσουν κατοικία, αλλά κυρίως εκείνους που αναζητούν ένα σπίτι για μακροχρόνια μίσθωση. Η περιορισμένη διαθεσιμότητα ακινήτων, η μεγάλη ζήτηση και η σημαντική άνοδος των ενοικίων έχουν δημιουργήσει μια ιδιαίτερα δύσκολη πραγματικότητα για μόνιμους κατοίκους και εργαζόμενους που καλούνται να εγκατασταθούν στο νησί.

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτής της κατάστασης έχει παίξει και η τουριστική ανάπτυξη, καθώς σημαντικός αριθμός κατοικιών έχει στραφεί στη βραχυχρόνια μίσθωση ή αποκλειστικά στην τουριστική αξιοποίηση. Ως αποτέλεσμα, τα σπίτια που παραμένουν διαθέσιμα για όσους θέλουν να ζήσουν μόνιμα στη Ζάκυνθο είναι λιγότερα και, σε αρκετές περιπτώσεις, προσφέρονται σε τιμές που δύσκολα μπορούν να καλυφθούν από έναν μέσο μισθό.

Εκπαιδευτικοί στα νησιά: Διορίζονται αλλά δεν βρίσκουν σπίτι – Δήμοι αναζητούν λύσεις

Το πρόβλημα γίνεται ιδιαίτερα εμφανές κάθε χρόνο με την άφιξη αναπληρωτών και νεοδιορισμένων εκπαιδευτικών. Πριν ακόμη φτάσουν στις σχολικές αίθουσες, πολλοί βρίσκονται αντιμέτωποι με την αγωνία της εξεύρεσης στέγης. Αντίστοιχες δυσκολίες αντιμετωπίζουν γιατροί και υγειονομικοί που καλούνται να στελεχώσουν τις δομές Υγείας, αλλά και εργαζόμενοι στον τουρισμό και την εστίαση.

Καταγραφή διαθέσιμων κατοικιών για εκπαιδευτικούς

Χαρακτηριστική της κατάστασης είναι η πρωτοβουλία που αναλαμβάνει και φέτος ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου «Δ. Σολωμός», προχωρώντας στην καταγραφή διαθέσιμων καταλυμάτων ενόψει της σχολικής χρονιάς 2026-2027.

Ο Σύλλογος απευθύνεται σε ιδιοκτήτες που διαθέτουν κατοικίες προς ενοικίαση και επιθυμούν να τις παραχωρήσουν σε εκπαιδευτικούς, επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσει μια βάση διαθέσιμων ακινήτων για όσους θα κληθούν να υπηρετήσουν στο νησί.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία μπορεί να προσφέρει μια σημαντική βοήθεια στους εκπαιδευτικούς, ταυτόχρονα όμως αναδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος. Η αναζήτηση κατοικίας έχει μετατραπεί σε μία από τις πρώτες και μεγαλύτερες δυσκολίες για όσους τοποθετούνται στη Ζάκυνθο, με το ίδιο σκηνικό να επαναλαμβάνεται σχεδόν κάθε χρόνο λίγο πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Λίγα διαθέσιμα σπίτια και υψηλά ενοίκια

Το ζήτημα δεν περιορίζεται μόνο στην αύξηση των τιμών. Βασικό πρόβλημα αποτελεί η έλλειψη κατοικιών που διατίθενται για μακροχρόνια μίσθωση.

Ένα σημαντικό μέρος του οικιστικού αποθέματος αξιοποιείται μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων ή αποκλειστικά για τουριστικούς σκοπούς, ενώ υπάρχουν και ακίνητα που παραμένουν κλειστά και δεν επιστρέφουν στην αγορά. Έτσι, όσοι αναζητούν σπίτι βρίσκονται αντιμέτωποι με περιορισμένες επιλογές και αυξημένες οικονομικές απαιτήσεις.

Η κατάσταση είναι ακόμη δυσκολότερη για έναν εργαζόμενο που πρέπει να διαθέσει μεγάλο μέρος του μηνιαίου εισοδήματός του αποκλειστικά για τη στέγαση. Για έναν αναπληρωτή εκπαιδευτικό, για παράδειγμα, ο οποίος μετακινείται σε διαφορετικό τόπο για να εργαστεί για μία σχολική χρονιά, το υψηλό ενοίκιο έρχεται να προστεθεί στα έξοδα μετακίνησης και στο συνολικά αυξημένο κόστος διαβίωσης.

Από κοινωνικό σε αναπτυξιακό πρόβλημα

Η έλλειψη προσιτής κατοικίας, ωστόσο, δεν αποτελεί πλέον μόνο κοινωνικό ζήτημα. Επηρεάζει άμεσα τη δυνατότητα του νησιού να προσελκύσει και να διατηρήσει το προσωπικό που χρειάζεται για τη λειτουργία βασικών υπηρεσιών και της τοπικής οικονομίας.

Τα σχολεία χρειάζονται εκπαιδευτικούς, το Νοσοκομείο και οι δομές Υγείας χρειάζονται γιατρούς και υγειονομικούς, ενώ η τουριστική οικονομία χρειάζεται χιλιάδες εργαζόμενους. Όλοι αυτοί όμως χρειάζονται παράλληλα ένα οικονομικά προσιτό σπίτι στο οποίο θα μπορούν να μείνουν.

Δημιουργείται έτσι ένα παράδοξο: να υπάρχουν θέσεις εργασίας, αλλά να μην υπάρχουν αρκετές κατοικίες για τους ανθρώπους που καλούνται να τις καλύψουν. Εάν το πρόβλημα συνεχίσει να εντείνεται, οι επιπτώσεις δεν θα περιοριστούν στους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά θα γίνουν αισθητές στη λειτουργία ολόκληρου του νησιού.

Στο επίκεντρο το στεγαστικό ενόψει ΔΕΘ

Το ζήτημα της κατοικίας αναμένεται να βρεθεί εκ νέου στο προσκήνιο ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, καθώς έχουν προαναγγελθεί νέες κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού.

Τα προηγούμενα χρόνια εφαρμόστηκαν προγράμματα όπως το «Σπίτι μου» και το «Σπίτι μου ΙΙ», τα οποία διευκόλυναν πολίτες στην απόκτηση κατοικίας. Ωστόσο, η περίπτωση της Ζακύνθου αναδεικνύει μια διαφορετική πλευρά του προβλήματος: δεν αρκεί μόνο η χρηματοδοτική διευκόλυνση όταν στην αγορά δεν υπάρχουν αρκετές διαθέσιμες κατοικίες σε προσιτές τιμές.

Στο νησί, άλλωστε, το πρόβλημα δεν αφορά αποκλειστικά την αγορά πρώτης κατοικίας. Ιδιαίτερα έντονη είναι η ανάγκη αύξησης των ακινήτων που διατίθενται για μακροχρόνια μίσθωση.

Αναζητούνται ουσιαστικές λύσεις

Η αντιμετώπιση της στεγαστικής πίεσης απαιτεί παρεμβάσεις σε περισσότερα από ένα επίπεδα. Η αξιοποίηση των κλειστών ακινήτων, η παροχή κινήτρων ώστε περισσότερες κατοικίες να επιστρέψουν στη μακροχρόνια μίσθωση και η αντιμετώπιση των πιέσεων που προκαλεί η μεγάλη τουριστική ζήτηση αποτελούν ορισμένες από τις παραμέτρους που βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης.

Ιδιαίτερη μέριμνα απαιτείται για τουριστικές και νησιωτικές περιοχές, όπου οι ανάγκες είναι διαφορετικές και συχνά εντονότερες σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα.

Το γεγονός ότι κάθε χρόνο αναζητούνται εκτάκτως κατοικίες για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και άλλους εργαζόμενους δείχνει ότι το στεγαστικό έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια ενός προβλήματος συγκεκριμένων επαγγελματικών ομάδων. Αφορά συνολικά τη Ζάκυνθο και τη δυνατότητά της να στεγάσει τους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται στο νησί.