Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων για τις Πανελλήνιες 2026: «Δεν υπήρξε διαρροή θεμάτων – Το περιστατικό στα ΕΠΑΛ ήταν διοικητική αστοχία»

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Θέση για το περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων σε εξεταστικό κέντρο ΕΠΑΛ, όπου δύο υποψήφιοι εξετάστηκαν εκ παραδρομής με θέματα των Γενικών Λυκείων, πήρε ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (ΕΟΕ).

Σε ανακοίνωσή του, ο Οργανισμός υπογραμμίζει ότι δεν υπήρξε καμία διαρροή θεμάτων και υπερασπίζεται το αδιάβλητο της διαδικασίας, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μεμονωμένο διοικητικό σφάλμα, για το οποίο έχει ήδη διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Παράλληλα, ο ΕΟΕ εξηγεί ότι η απόφαση για την απόδοση της μέγιστης βαθμολογίας στους δύο υποψηφίους αποτέλεσε έκτακτο μέτρο αποκατάστασης της αδικίας, ενώ τονίζει ότι οι Πανελλαδικές Εξετάσεις διεξήχθησαν και φέτος ομαλά, με πλήρη διασφάλιση των δικαιωμάτων των συμμετεχόντων.

«Δεν υπήρξε καμία διαρροή θεμάτων»

Στην ανακοίνωσή του, ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων διευκρινίζει ότι το αδιάβλητο των Πανελλαδικών Εξετάσεων συνδέεται αποκλειστικά με την αποτροπή διαρροής των θεμάτων πριν από την έναρξη της εξέτασης, κάτι που, όπως υπογραμμίζεται, δεν συνέβη σε καμία περίπτωση.

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Ο Οργανισμός επισημαίνει ότι το περιστατικό αφορά αποκλειστικά τη διανομή, εκ παραδρομής, των θεμάτων της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας των ΓΕΛ σε δύο υποψηφίους ΕΠΑΛ, οι οποίοι εξετάζονταν μία ημέρα αργότερα.

Η διοικητική αστοχία και η ΕΔΕ

Σύμφωνα με τον ΕΟΕ, το λάθος αντιμετωπίστηκε άμεσα από το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο έδωσε κατεπείγουσα εντολή για τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού και να αποδοθούν οι προβλεπόμενες ευθύνες.

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Όπως σημειώνεται, πρόκειται για μία διοικητική αστοχία που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των υποψηφίων, ενώ η σχετική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Γιατί αποφασίστηκε το «20» στα δύο γραπτά

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων να αποδοθεί η μέγιστη βαθμολογία στους δύο μαθητές.

Ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη επιλογή είχε χαρακτήρα εξαιρετικής ρύθμισης, με στόχο την αποκατάσταση των συνεπειών του σφάλματος και την προστασία των υποψηφίων, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα περιστατικό για το οποίο δεν έφεραν καμία ευθύνη.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η απόφαση λήφθηκε από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Γιατί δεν υπήρξε άμεση δημόσια ανακοίνωση

Ο ΕΟΕ εξηγεί επίσης ότι κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου κρίθηκε αναγκαίο να διατηρηθεί η ψυχολογική ηρεμία των υποψηφίων και των οικογενειών τους.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η δημοσιοποίηση του περιστατικού εν μέσω των Πανελλαδικών θα μπορούσε να δημιουργήσει αναστάτωση και να επηρεάσει αρνητικά το κλίμα ομαλής διεξαγωγής των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο.

«Εγγυόμαστε το αδιάβλητο των Πανελλαδικών»

Κλείνοντας την ανακοίνωσή του, ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων επαναβεβαιώνει ότι οι Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2026 ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και χωρίς να τεθεί σε αμφισβήτηση το αδιάβλητο της διαδικασίας.

Ο Οργανισμός τονίζει ότι παραμένει εγγυητής της αξιοπιστίας του θεσμού, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα του εξεταστικού συστήματος και την πλήρη προστασία των δικαιωμάτων όλων των υποψηφίων.