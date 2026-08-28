Άνοιγμα σχολείων με μεγάλες αλλαγές: Τι νέο θα βρουν οι μαθητές στα σχολεία

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Περιορίστηκαν οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών εκτός τάξης. Συγκεκριμένα, ανέρχονται σε 1.590, έναντι 1.833 πέρυσι και 2.047 το σχολικό έτος 2024-2025.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία για την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς, με το Υπουργείο Παιδείας να προχωρά σε παρεμβάσεις που αφορούν τη στελέχωση, τις σχολικές υποδομές, τον εξοπλισμό, την Ειδική Αγωγή και την εισαγωγή νέων ψηφιακών εργαλείων.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, ενημερώνοντας το Υπουργικό Συμβούλιο, παρουσίασε τον σχεδιασμό για 13.842 σχολικές μονάδες, περισσότερους από 1,27 εκατομμύρια μαθητές και πάνω από 145.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η έγκαιρη κάλυψη των αναγκών των σχολείων, με στόχο περίπου 30.000 αναπληρωτές να βρίσκονται στις θέσεις τους από την πρώτη ημέρα, ενώ παράλληλα προχωρούν ανακαινίσεις εκατοντάδων σχολικών μονάδων και η προμήθεια νέου εξοπλισμού, από διαδραστικούς πίνακες και σετ ρομποτικής μέχρι απινιδωτές και ατομικά lockers για τους μαθητές.

5.259 νέοι μόνιμοι διορισμοί – Στόχος 30.000 αναπληρωτές από την πρώτη ημέρα

Σύμφωνα με την ενημέρωση της υπουργού, στις 11 Αυγούστου ανακοινώθηκαν 5.259 νέοι μόνιμοι διορισμοί, με τον συνολικό αριθμό των μόνιμων διορισμών από το 2019 να ανέρχεται πλέον σε 53.912.

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Ταυτόχρονα, ο σχεδιασμός προβλέπει ότι περίπου 30.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί θα βρίσκονται στα σχολεία από την πρώτη ημέρα, μέσω της πρώτης φάσης προσλήψεων.

Παράλληλα, περιορίστηκαν οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών εκτός τάξης. Συγκεκριμένα, ανέρχονται σε 1.590, έναντι 1.833 πέρυσι και 2.047 το σχολικό έτος 2024-2025.

Στη διαδικασία προγραμματισμού της στελέχωσης εντάσσεται και το νέο ψηφιακό σύστημα EduPlan.AI, το οποίο συνδυάζει στοιχεία για τις οργανικές θέσεις, τις λειτουργικές ανάγκες, τις δημογραφικές μεταβολές και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των σχολικών μονάδων, προκειμένου να γίνεται ακριβέστερη εκτίμηση των αναγκών ανά περιοχή.

Στέγαση και μετακινήσεις εκπαιδευτικών

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους εκπαιδευτικούς που καλούνται να υπηρετήσουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

Στις παρεμβάσεις που παρουσιάστηκαν περιλαμβάνονται η διπλή επιστροφή ενοικίου, αλλά και διυπουργικές πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας και την ανακαίνιση διαμερισμάτων που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη στέγαση εκπαιδευτικών, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Παράλληλα, προβλέπεται αξιοποίηση του στεγαστικού προγράμματος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, φορολογικές ελαφρύνσεις για την ενοικίαση κατοικιών σε εκπαιδευτικούς, καθώς και εκπτώσεις στις μετακινήσεις μόνιμων και αναπληρωτών για την ανάληψη υπηρεσίας.

Ανακαινίσεις σε 669 σχολεία – Ακολουθούν ακόμη 500

Σημαντικό μέρος του σχεδιασμού αφορά τις σχολικές υποδομές. Στις δύο πρώτες φάσεις του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» εντάσσονται ανακαινίσεις συνολικά 669 σχολείων.

Τον Σεπτέμβριο αναμένεται να ξεκινήσουν οι μελέτες για την ένταξη ακόμη 500 σχολικών μονάδων στο ίδιο πρόγραμμα.

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Τη νέα σχολική χρονιά αναμένεται επίσης να λειτουργήσουν καινούργια σχολεία που κατασκευάζονται μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

6.479 απινιδωτές και αθλητικός εξοπλισμός σε 4.550 σχολεία

Εκτεταμένο είναι και το πρόγραμμα προμήθειας νέου εξοπλισμού. Συνολικά πρόκειται να διατεθούν 6.479 απινιδωτές, με παράλληλη πρόνοια για πρόγραμμα εκμάθησης πρώτων βοηθειών.

Επιπλέον, 4.550 σχολικές μονάδες πρόκειται να ενισχυθούν με αθλητικό εξοπλισμό.

Μία ακόμη αλλαγή που αφορά άμεσα την καθημερινότητα των παιδιών είναι η τοποθέτηση ατομικών lockers στα Δημοτικά Σχολεία. Οι μαθητές θα μπορούν να αφήνουν εκεί με ασφάλεια βιβλία και σχολικό υλικό, με στόχο να περιοριστεί το βάρος της σχολικής τσάντας που μεταφέρουν καθημερινά.

44.164 διαδραστικά συστήματα και 117.121 σετ ρομποτικής

Η αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού συνεχίζεται, με στόχο τα σχολεία να διαθέτουν συνολικά 44.164 διαδραστικά συστήματα μέχρι το τέλος του σχολικού έτους.

Μέσα στο καλοκαίρι παραδόθηκαν 2.900 νέοι διαδραστικοί πίνακες και θα ακολουθήσουν ακόμη 5.000 νέα συστήματα.

Παράλληλα, έχουν ήδη παραδοθεί 117.121 σετ ρομποτικής, ενώ νέο εξοπλισμό θα αποκτήσουν 1.600 εργαστήρια Φυσικών Επιστημών Γυμνασίων.

Μέσα στη σχολική χρονιά θα αποσταλούν επίσης νέα μουσικά όργανα στα Μουσικά Σχολεία, για πρώτη φορά έπειτα από 17 χρόνια, καθώς και νέος εξοπλισμός στα Καλλιτεχνικά Σχολεία.

718 σχολικά λεωφορεία για μαθητές με αναπηρία

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται και η προμήθεια 718 σχολικών λεωφορείων για μαθητές με αναπηρία, μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, με τη σχετική διαγωνιστική διαδικασία να προγραμματίζεται να «τρέξει» μέσα στη χρονιά.

Στην Ειδική Αγωγή λειτουργούν πλέον 7.230 Τμήματα Ένταξης, τα οποία υποστηρίζουν 71.184 μαθητές.

Παράλληλα, δημιουργούνται δύο νέα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ), στο Ηράκλειο Κρήτης και στη Σαντορίνη. Προβλέπεται επίσης ψηφιακή πλατφόρμα για τις αιτήσεις και την παρακολούθησή τους, ενώ στα ΚΕΔΑΣΥ έχουν ήδη δοθεί εννέα νέα εργαλεία αξιολόγησης.

Οκτώ νέα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία

Το δίκτυο του δημόσιου σχολείου διευρύνεται και με τη λειτουργία οκτώ νέων Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων.

Παράλληλα, εισάγονται τα πρώτα δημόσια προγράμματα Διεθνούς Απολυτηρίου (International Baccalaureate) σε 11 σχολικές μονάδες.

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η προετοιμασία για το Πολλαπλό Βιβλίο, το οποίο προγραμματίζεται να εφαρμοστεί από τον Σεπτέμβριο του 2027, μαζί με νέα επικαιροποιημένα Προγράμματα Σπουδών.

Δωρεάν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας για μαθητές Γ’ Γυμνασίου

Μία ακόμη παρέμβαση αφορά την πιλοτική εφαρμογή του δωρεάν ηλεκτρονικού Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας για τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου.

Το πρόγραμμα θα αφορά αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά, δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να αποκτούν πιστοποίηση γλωσσομάθειας μέσω του νέου συστήματος.

Επεκτείνεται το Ψηφιακό Φροντιστήριο

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο, το οποίο αριθμεί περισσότερους από 410.000 χρήστες, επεκτείνεται με ζωντανά μαθήματα για την Α’ και τη Β’ Λυκείου.

Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί η ανάπτυξη ψηφιακού βοηθού μέσω του νέου προγράμματος EduAi, με στόχο την προσωποποιημένη και εξατομικευμένη αξιοποίηση των υπηρεσιών του Ψηφιακού Φροντιστηρίου.

Στο σχολικό πρόγραμμα προστίθεται και η δράση οικονομικού εγγραμματισμού FinStart, μέσω της οποίας 40.000 μαθητές θα εκπαιδευτούν στη διαχείριση προϋπολογισμού, στην αξιολόγηση οικονομικών επιλογών και στην αναγνώριση κινδύνων στις ψηφιακές συναλλαγές.

Τα Κέντρα Καινοτομίας, τέλος, αυξάνονται από 13 σε 18, διευρύνοντας την πρόσβαση μαθητών σε ρομποτική, προγραμματισμό και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία.

Εθνικό Απολυτήριο: Πρόταση τον Νοέμβριο

Σε εξέλιξη βρίσκεται και ο Εθνικός Διάλογος για το Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο, στο πλαίσιο του οποίου έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 55 συνεδριάσεις.

Στόχος είναι η αρμόδια επιτροπή να παραδώσει την πρότασή της τον Νοέμβριο του 2026, ενώ αναμένεται και δημόσια ψηφιακή διαβούλευση με τη συμμετοχή μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών και φορέων.

Φοιτητική στέγη και νωρίτερα οι μετεγγραφές

Οι παρεμβάσεις επεκτείνονται και στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα διατίθενται το 2026 περίπου 90 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, δρομολογούνται 8.600 νέες κλίνες μέσω ΣΔΙΤ και αναβαθμίσεις υφιστάμενων φοιτητικών εστιών, με στόχο μέσα στα επόμενα τρία χρόνια να προστεθούν συνολικά 10.000 νέες και ανακαινισμένες κλίνες.

Η διαδικασία των μετεγγραφών θα ξεκινήσει και φέτος νωρίτερα, ώστε το βασικό σκέλος της να έχει ολοκληρωθεί έως τα μέσα Οκτωβρίου.

Στην ενημέρωση παρουσιάστηκε ακόμη η πρόοδος των νέων ξενόγλωσσων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων των δημόσιων πανεπιστημίων, καθώς και των 47 κοινών και διπλών μεταπτυχιακών προγραμμάτων που προωθούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Τέλος, η υπουργός αναφέρθηκε στις ενέργειες που έχουν δρομολογηθεί μετά τις αποφάσεις του Γ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που αφορούν τις άδειες τριών πανεπιστημίων και την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών τους.

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