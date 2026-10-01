Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων: Στον εισαγγελέα η ΔΟΕ για δηλώσεις τηλεοπτικών προσώπων – «Προτροπή σε ωμή βία και αυτοδικία»

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Νέα και ιδιαίτερα αιχμηρή παρέμβαση για όσα συνέβησαν στο 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων πραγματοποιεί η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας, καταδικάζοντας απερίφραστα τον ξυλοδαρμό της νηπιαγωγού, αλλά ταυτόχρονα ζητώντας να διερευνηθεί πλήρως και η συμπεριφορά της εκπαιδευτικού απέναντι στα παιδιά, όπως αυτή αποτυπώνεται στα βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Η ΔΟΕ κάνει λόγο για εικόνες που δείχνουν «υπέρβαση των ορίων που θέτει το παιδαγωγικό πλαίσιο» και για προσβλητικές εκφράσεις προς μαθητές που προκαλούν προβληματισμό και ερωτήματα.

Ξεκαθαρίζει, ωστόσο, ότι η διερεύνηση της συγκεκριμένης συμπεριφοράς δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελέσει άλλοθι για σωματική βία ή αυτοδικία.

Η παρέμβαση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς η Ομοσπονδία ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει σε αναφορά στον εισαγγελέα, στρεφόμενη κατά λεγομένων τηλεοπτικών προσώπων τα οποία, σύμφωνα με την ίδια, αποτελούν προτροπή σε «ωμή βία και αυτοδικία».

«Καμία διαφωνία δεν δικαιολογεί μια τέτοια επίθεση»

Η ΔΟΕ καταδικάζει χωρίς αστερίσκους τον ξυλοδαρμό της εκπαιδευτικού και χαρακτηρίζει απολύτως απαράδεκτες τη σωματική βία, τις απειλές και την αυτοδικία σε βάρος εκπαιδευτικών.

Όπως τονίζει, κανένα περιστατικό και καμία διαφωνία δεν μπορούν να δικαιολογήσουν επίθεση σε εκπαιδευτικό, καθώς μια τέτοια πράξη πλήττει την ασφάλεια των εργαζομένων και τραυματίζει συνολικά τη σχολική κοινότητα.

«Προβληματίζουν οι εικόνες και δημιουργούν ερωτήματα»

Την ίδια στιγμή, η Ομοσπονδία δεν παρακάμπτει όσα έχουν καταγραφεί σχετικά με τη συμπεριφορά της εκπαιδευτικού.

Αναφέρει ότι οι εικόνες απέναντι στα παιδιά δείχνουν υπέρβαση των ορίων του παιδαγωγικού πλαισίου, ενώ οι προσβλητικές εκφράσεις προς μαθητές προκαλούν προβληματισμό και δημιουργούν ερωτήματα.

Για τον λόγο αυτό ζητά να διερευνηθεί η συγκεκριμένη συμπεριφορά και κυρίως να εξεταστεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο εκδηλώθηκε.

Η ΔΟΕ υπογραμμίζει ότι ο σεβασμός στην προσωπικότητα του παιδιού, η φροντίδα και η συναισθηματική του ασφάλεια αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αρχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Αναφορά στον εισαγγελέα

Ιδιαίτερα σκληρή είναι η αναφορά της Ομοσπονδίας στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε και σχολιάστηκε δημόσια η υπόθεση. Η ΔΟΕ υποστηρίζει ότι η αποσπασματική παρουσίαση του περιστατικού μέσα από δύο βίντεο δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως αφορμή για κοινωνικό αυτοματισμό ή για να δικαιολογηθεί η αυτοδικία.

Μάλιστα, καταφέρεται με εξαιρετικά αιχμηρές εκφράσεις εναντίον τηλεοπτικών προσώπων, υποστηρίζοντας ότι συγκεκριμένα λεγόμενα αποτελούν «προτροπή σε ωμή βία και αυτοδικία».

Για τον λόγο αυτό ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ θα καταθέσει αναφορά στον εισαγγελέα.

Ζητά πλήρη διερεύνηση όλων των πλευρών

Η ΔΟΕ ζητά την πλήρη και αντικειμενική διερεύνηση όλων των πλευρών του περιστατικού, με σεβασμό στα δικαιώματα όλων των εμπλεκομένων και πρωτίστως των μαθητών.

Παράλληλα, καλεί το Υπουργείο Παιδείας και τη διοίκηση της Εκπαίδευσης να εξασφαλίσουν την ασφαλή λειτουργία του σχολείου και να στηρίξουν ουσιαστικά παιδιά, οικογένειες και εκπαιδευτικούς.

Στο πλαίσιο αυτό ζητά άμεση παρουσία ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και των αναγκαίων υποστηρικτικών υπηρεσιών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του περιστατικού και να αποκατασταθεί κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης.

«Η Πολιτεία οφείλει να πάψει να κρύβεται»

Η Ομοσπονδία συνδέει παράλληλα το περιστατικό με τις συνθήκες μέσα στις οποίες εργάζονται εκπαιδευτικοί σε απαιτητικές περιοχές. Κάνει λόγο για «χρόνια εγκατάλειψη» εκπαιδευτικών, χωρίς ειδικά παιδαγωγικά μέτρα, μόνιμο εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και συνεχή υποστήριξη από τους αρμόδιους φορείς.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι τα τελευταία χρόνια αυξάνονται οι επιθέσεις εναντίον εκπαιδευτικών μέσα στα σχολεία και καλεί την Πολιτεία «να πάψει να κρύβεται» και να αναλάβει την ευθύνη για την προστασία τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Η ΔΟΕ καταλήγει ότι υπερασπίζεται τόσο το δικαίωμα κάθε εκπαιδευτικού να εργάζεται με ασφάλεια και αξιοπρέπεια όσο και το δικαίωμα κάθε παιδιού να μορφώνεται σε ένα σχολικό περιβάλλον χωρίς φόβο, απαξίωση και προσβολές.